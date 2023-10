Augmentation de la limite de vitesse à 150 km/h sur les autoroutes de la République tchèque et de l’Italie

Une nouvelle tendance en Europe : favoriser la responsabilité et la confiance des conducteurs

Les amateurs de vitesse seront ravis d’apprendre que la limite de vitesse sur les autoroutes va bientôt être portée à 150 km/h dans deux pays européens – la République tchèque et l’Italie. Ils rejoignent ainsi l’Allemagne, où il n’y a pas de limitation de vitesse sur la majorité des autoroutes. Les gouvernements de la République tchèque et de l’Italie ont décidé de faire confiance à leurs conducteurs et de privilégier la responsabilité individuelle.

Ce principe de responsabilité et de confiance envers les usagers de la route est également partagé par d’autres pays voisins qui ont décidé d’augmenter la limite de vitesse sur leurs autoroutes.

Pas de règle commune au sein de l’Union européenne en matière de limitation de vitesse

Il est important de noter qu’il n’existe pas de règle commune au sein de l’Union européenne concernant les limites de vitesse sur les autoroutes. Chaque pays peut fixer ses propres normes, qui varient généralement entre 120 et 130 km/h pour les tronçons autoroutiers.

Des augmentations de vitesse ciblées selon les tronçons d’autoroute

Dans le cas de la République tchèque et de l’Italie, seuls les tronçons d’autoroute indiqués par des panneaux 150 seront concernés par cette augmentation de la vitesse autorisée. En France, il n’existe qu’un seul endroit où vous pourrez trouver une limitation de vitesse de 120 km/h.

L’Italie souhaite étendre l’augmentation de la vitesse sur une grande partie de son réseau autoroutier

Le ministère italien des Transports a exprimé sa volonté d’augmenter la limite de vitesse à 150 km/h sur plus de 1 500 km d’autoroutes du pays. La France continue quant à elle de s’en tenir à une limitation à 130 km/h.

La France ne suit pas le mouvement : maintien à 130 km/h et réflexions autour d’une éventuelle baisse

Face à ces évolutions, la France ne semble pas vouloir augmenter les vitesses autorisées. En effet, la limitation de vitesse sur les autoroutes françaises reste fixée à 130 km/h et il y a peu de chances qu’elle change dans un avenir proche. Au contraire, certains membres du gouvernement ont même exprimé leur souhait de réduire la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes à 110 km/h, au nom de la sécurité routière et/ou de l’écologie.

Il est intéressant de rappeler que la France a déjà connu une expérience malheureuse en matière de réduction des vitesses sur les routes secondaires. En effet, la vitesse maximale autorisée est passée de 90 à 80 km/h en 2018 avant d’être partiellement rétablie à 90 km/h en 2020.

Les principales raisons invoquées pour ces changements de limitations de vitesse

Plusieurs arguments sont avancés par les gouvernements des pays concernés pour justifier l’augmentation des limites de vitesse :

Renforcer la responsabilité et la confiance des conducteurs

Améliorer la fluidité du trafic

Réduire les embouteillages et les ralentissements inutiles

Dans tous les cas, il semble que cette tendance à augmenter les vitesses autorisées sur les autoroutes suscite un débat intéressant entre les défenseurs de la sécurité routière et ceux qui souhaitent donner plus de liberté aux conducteurs. Quoi qu’il en soit, le respect des règles et la prudence restent plus que jamais essentiels sur l’ensemble des routes européennes.