Supprimer un Match sur Tinder : Comment faire ?

Il peut arriver que vous obteniez un match avec une personne, et que vous vous rendiez compte qu’elle n’est pas la bonne pour vous. Dans ce cas, plutôt que de l’ignorer sans répondre, il est préférable d’annuler le match afin de supprimer la conversation. Cet article vous explique comment procéder pour annuler un match sur Tinder via Android, iOS et Web.

Découvrez tout ce que vous devez savoir pour supprimer des conversations indésirables sur Tinder !

Comprendre le processus de matching sur Tinder

Tinder fonctionne en présentant des profils aux utilisateurs qui peuvent ensuite les faire glisser à gauche ou à droite, selon leur intérêt. En faisant glisser un profil vers la droite, cela signifie que vous êtes intéressé par cette personne. Si celle-ci fait de même de son côté, alors un match se produit et vous pouvez commencer à échanger avec elle. Sinon, rien ne se passe et votre choix restera anonyme.

Swiper à droite : expression d’intérêt

Swiper à gauche : désintérêt

Match réciproque : possibilité de dialogue

Annuler un Match sur Tinder : Guide étape par étape

Étape 1 : Ouvrez l’application Tinder sur votre smartphone Android ou iOS.

Étape 2 : Accédez à l’écran des messages, où vous trouvez toutes les conversations avec vos matchs.

Étape 3 : Appuyez sur la conversation du profil que vous souhaitez annuler (si elle existe) ou bien sur sa photo de profil dans la section des nouveaux matchs.

Étape 4 : Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur l’icône en forme de bouclier pour accéder aux Paramètres de sécurité.

Étape 5 : Sélectionnez “Annuler le Match” dans cette liste d’options et confirmez votre décision en appuyant sur “Oui, annuler le Match”.

Supprimer un Match depuis Tinder Web

Si vous utilisez Tinder sur un ordinateur, voici comment procéder pour annuler un match :

Connectez-vous à Tinder sur votre navigateur web. Sur la page d’accueil de Tinder , cliquez sur l’onglet « Messages », situé à droite de l’onglet « Matches ». Sélectionnez la conversation du profil que vous souhaitez supprimer ou, si vous n’avez pas encore échangé de messages avec cette personne, cliquez sur sa photo de profil sous l’onglet « Matches ». Sur le côté droit de votre écran, faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option “Annuler le Match” et cliquez dessus.

Conséquences de l’annulation d’un Match sur Tinder

En suivant ces étapes, vous pouvez annuler un match en toute simplicité. Selon le centre de sécurité de Tinder, lorsque vous annulez un match, les deux profils seront supprimés mutuellement de leurs listes respectives. Il est important de noter que Tinder ne notifiera pas l’autre profil lorsque vous annulez un Match.

Si vous souhaitez signaler un comportement problématique plutôt que d’annuler simplement le match, cliquez sur l’icône en forme de trois points située dans le coin supérieur droit du profil de l’utilisateur ou de la conversation et sélectionnez “Signaler”, au lieu de choisir l’option “Supprimer le match”. Si vous avez besoin de conseils pour vous protéger des arnaques sentimentales, sachez que Tinder a déjà mis en place une campagne de sensibilisation à ce sujet.

En conclusion, il est très simple de supprimer un match non souhaité sur Tinder, que vous utilisiez l’application sur Android, iOS ou via un navigateur web. Cette option vous permet de mettre fin à une conversation indésirable sans avoir à ignorer directement la personne concernée – une solution plus polie pour toutes les parties impliquées.