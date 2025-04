4.4/5 - (8 votes)

Start-ups IA en France : Carte interactive 2025 à ne pas manquer pour investisseurs et collectivités

Pourquoi la France attire-t-elle autant d’entreprises innovantes en intelligence artificielle ?

Le 8 avril 2025, le Hub France IA a publié la cinquième édition de sa cartographie annuelle, un outil devenu incontournable pour comprendre l’évolution et la structuration de l’IA sur le territoire national.

Explosion des start-ups IA en France en 2025 : +80 % de croissance et un virage écolo assumé

Avec 597 start-ups répertoriées, dont 265 nouvelles en un an, cette édition illustre la montée en puissance de l’IA générative et l’émergence d’un axe stratégique autour de la transition écologique.

Ce que vous devez retenir 🌍 [Start-ups IA France 2025 – Écosystème innovant et durable] :

🚀 La France connaît une explosion des start-ups en IA, avec 597 entreprises recensées en 2025, dont 265 nouvelles, impulsées par les LLMs et le soutien public massif.

🤖 L’IA générative devient le moteur technologique principal, représentant plus de 26 % des solutions, aux côtés des systèmes de recommandation, agents conversationnels et traitement d’images.

🌱 L’axe “tech for green” s’impose comme priorité stratégique, avec 69 start-ups écoresponsables actives sur des défis clés : énergie, pollution, transport ou biodiversité.

📍 Un maillage territorial fort soutient l’essor de l’IA, avec une dominance de l’Île-de-France et une dynamique nationale en phase avec les ambitions européennes du projet DEPLOY AI

🤖 Aux origines d’un écosystème IA dynamique en France

La dynamique actuelle repose sur plusieurs leviers :

Le soutien institutionnel à l’innovation numérique (Bpifrance, ADEME, etc.)

L’émergence des modèles de langage (LLMs) qui stimulent la création de start-ups

La structuration des filières autour de hubs régionaux (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie)

Des besoins croissants en automatisation dans les secteurs stratégiques (santé, industrie, services)

Depuis 2020, la cartographie du Hub France IA s’impose comme un repère stratégique pour les décideurs, en donnant une visibilité accrue aux entreprises innovantes.

🚀 Quelles sont les grandes tendances de l’IA en 2025 ?

L’IA générative domine le paysage technologique

26,4 % des solutions identifiées sont liées à l’IA générative (moteurs de texte, d’images, assistants intelligents)

Suivent le traitement d’images (14,4 %), les systèmes de recommandation (13,5 %) et les agents conversationnels (13,3 %)

“L’adoption massive de l’IA générative démontre la capacité de la France à se positionner à l’avant-garde.”

— Caroline Chopinaud, DG Hub France IA

Une explosion du nombre de start-ups

En 2025, 597 start-ups sont recensées, contre 330 l’an dernier, soit +80 %. Parmi elles, 44 sont spécialisées dans l’IA générative, secteur en plein essor.

🏭 Une IA au cœur de tous les secteurs d’activité

La cartographie révèle une diversification impressionnante des cas d’usage :

Secteur Part des start-ups Logiciels & outils IA 23,6 % Santé & bien-être 15,6 % Industrie manufacturière 7 % Solutions transverses 30 %

Les solutions sont de plus en plus intégrées aux fonctions métiers :

Opérations (18 %) : gestion de production, logistique

Marketing (15 %) : personnalisation de contenu via LLMs

Service client (13 %) : chatbots, voicebots

R&D & innovation : un domaine en très forte croissance

🌱 La tech for green : un axe structurant pour l’avenir

Grande nouveauté 2025 : l’intégration d’un volet transition écologique avec 69 start-ups identifiées autour de 11 défis environnementaux clés :

Énergie, eau, déchets, pollution

Alimentation durable, santé, transport, bâtiment

Aménagement du territoire, biodiversité, achats responsables

📌 Faits marquants :

36 % des start-ups proposent des IA frugales

38 % travaillent avec des collectivités locales

“Ce nouveau volet écologique répond à une double exigence : des solutions concrètes pour la planète et une prise de conscience de l’impact des technologies.”

— Pierre Monget, Hub France IA

📍 Une cartographie à portée nationale… et européenne

La répartition géographique des start-ups IA montre une forte concentration en Île-de-France (63 %), suivie par :

Occitanie : 39 start-ups

Auvergne-Rhône-Alpes : 36 start-ups

Toutes les régions sont représentées, y compris les territoires ultramarins.

Cette cartographie, enrichie par un comité d’experts (ADEME, Bouygues, Bpifrance…), s’aligne avec le projet européen DEPLOY AI, visant à créer une cartographie IA des 27 États membres.

🎯 Une boussole stratégique pour les acteurs publics et privés

Depuis sa création, la cartographie du Hub France IA est un outil clé pour les investisseurs, collectivités et entreprises, en quête de solutions IA adaptées à leurs besoins sectoriels et territoriaux. Elle offre une vue d’ensemble précise et à jour d’un écosystème à la fois innovant, souverain et tourné vers l’impact.

✅ La France, moteur d’un numérique responsable et souverain

La cartographie 2025 confirme que la France ne se contente pas de suivre la tendance IA : elle structure un écosystème cohérent, puissant et engagé.



Entre montée en puissance des LLMs, ancrage territorial fort et priorité écologique affirmée, l’intelligence artificielle made in France s’impose comme un levier stratégique pour une économie durable, souveraine et inclusive.

🔗 À découvrir :

La cartographie interactive 👉 cartographie.hub-franceia.fr

Le projet européen DEPLOY AI

Ressources pour investisseurs : Hub France IA

🧠 Tableau des Technologies & Solutions IA France 2025

Technologie / Solution IA Origine / Moteur Domaines d’utilisation Poids dans l’écosystème Objectifs & Enjeux IA Générative (LLMs, images) OpenAI, Mistral AI, Hugging Face Contenus marketing, assistance client, design, prototypage 26,4 % Créativité augmentée, gain de temps, personnalisation Traitement d’images Computer vision / Deep learning Santé (imagerie médicale), surveillance, agriculture 14,4 % Diagnostic visuel, automatisation de la détection Systèmes de recommandation IA prédictive / machine learning E-commerce, médias, RH, formations 13,5 % Personnalisation de l’expérience, fidélisation client Agents conversationnels (chatbots / voicebots) NLP (Natural Language Processing) Service client, accueil, support interne 13,3 % Accessibilité, automatisation de l’assistance Outils logiciels IA / No-code IA Start-ups locales & labos publics TPE/PME, développement IA interne, prototypage 23,6 % (secteur) Démocratisation de l’IA, gain de productivité IA frugale / verte Start-ups green tech françaises Énergie, transport, bâtiment, achats responsables 36 % des green IA Réduction de la consommation énergétique, IA sobre Solutions IA santé Deeptech, laboratoires, hôpitaux Diagnostic, suivi patient, essais cliniques 15,6 % (secteur) Précision médicale, prévention, désengorgement hôpitaux IA industrielle IA embarquée, robotique, edge computing Usines, logistique, maintenance prédictive 7 % (secteur) Optimisation des processus, réduction des coûts Solutions transverses Multi-sectorielles Cybersécurité, RH, finance, éducation 30 % Adaptabilité, innovation dans tous les métiers IA pour la transition écologique (Tech for Green) ADEME, start-ups & labs Eau, déchets, alimentation durable, biodiversité 69 start-ups dédiées Innovation environnementale, impact concret, durabilité Lire aussi : Amazon RDS : gérez vos bases de données relationnelles facilement

🗺️ Focus Géographique (Maillage Territorial IA)

Région Nombre de start-ups Spécificités locales Île-de-France 63 % du total Pôle R&D, sièges sociaux, fonds d’investissement Occitanie 39 Aéronautique, énergies, santé Auvergne-Rhône-Alpes 36 Industrie, logistique, smart city Autres régions (incl. DOM-TOM) ~150 Diversité des cas d’usage, liens avec collectivités locales

🧭 Enjeux Stratégiques Résumés

🌐 Pilier 🎯 Enjeu Clé Souveraineté numérique Développer des solutions IA européennes, éviter la dépendance à la tech américaine Transition écologique Faire de l’IA un levier concret pour relever les défis environnementaux Structuration territoriale Réduire la centralisation parisienne, renforcer les hubs régionaux Accès à l’IA pour tous Promouvoir des solutions no-code et open-source pour les PME et collectivités Compétitivité économique Attirer les investisseurs, créer des licornes IA françaises