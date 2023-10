Les métiers face à l’IA : l’OCDE nous met en garde

Selon une étude récente menée par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), un emploi sur trois serait menacé par les avancées technologiques liées à l’intelligence artificielle (IA). Cette nouvelle analyse permet de mieux comprendre les enjeux et les conséquences potentielles que représente l’émergence rapide des technologies d’IA dans le monde du travail.

Des emplois menacés surtout parmi les moins qualifiés

D’après cette étude, il ressort que les emplois les plus exposés à la concurrence de l’IA sont ceux qui requièrent des compétences moindres et dont les tâches sont facilement automatisables. En effet, les travailleurs peu qualifiés ont trois fois plus de risques d’être touchés par les ramifications de l’IA que ceux possédant des compétences élevées.

Les secteurs les plus exposés

L’étude souligne également que certains secteurs sont plus susceptibles d’être affectés par le développement de l’intelligence artificielle. Les domaines d’activité les plus concernés incluent :

L’agriculture

Le commerce de détail

La restauration

La construction

La logistique

Cependant, aucun secteur n’est totalement épargné par les changements entraînés par l’introduction de l’IA dans le marché du travail.

Une transition progressive vers de nouveaux métiers

Face à ces perturbations, les employeurs et les gouvernements devront accompagner les travailleurs dont les tâches seront automatisées vers d’autres professions. Les pays membres de l’OCDE doivent ainsi initier des programmes de formation et de reconversion pour faciliter cette transition professionnelle et anticiper les bouleversements qu’engendrera l’IA sur l’emploi.

L’importance de la reconversion professionnelle

La mise en place de formations adaptées aux besoins des travailleurs concernés est essentielle pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi sécuriser leur avenir professionnel. Les entreprises, les pouvoirs publics et les organismes de formation doivent travailler ensemble pour développer des offres de formation appropriées à chaque métier et chaque secteur, prenant en compte les évolutions technologiques et les exigences du marché du travail. Les efforts de reconversion sont particulièrement importants pour les travailleurs âgés qui représentent une proportion importante des effectifs menacés par l’intelligence artificielle.

Des métiers complémentaires à l’IA plutôt que remplacés

Si certaines professions peuvent disparaître ou être fortement transformées sous l’influence de l’intelligence artificielle, de nombreux experts considèrent que l’évolution des métiers ne se résume pas uniquement à des pertes d’emplois. En effet, il est probable que des emplois émergeront dans les domaines où l’IA peut compléter et renforcer les compétences humaines plutôt que de simplement les remplacer.

L’émergence de nouvelles professions grâce à l’IA

Au-delà des inquiétudes quant à la destruction d’emploi, l’essor de l’intelligence artificielle peut également être vu comme une opportunité pour le développement de nouveaux métiers. En parallèle, les technologies telles que l’IA sont susceptibles de permettre la création d’emplois dans :

La recherche et le développement

Le génie logiciel

L’analyse de données

La maintenance et la supervision de systèmes automatisés

Cet aspect plus optimiste de l’évolution des métiers sous l’influence de l’IA montre qu’il est important de ne pas uniquement se focaliser sur les risques mais également de saisir les nouvelles opportunités qu’elle peut offrir pour la réorganisation du travail.

Mieux comprendre les enjeux pour anticiper le progrès

Pour appréhender pleinement les défis auxquels les sociétés seront confrontées avec l’affirmation croissante de l’intelligence artificielle, il convient de prendre en compte l’ensemble des données disponibles et de ne pas céder à la panique concernant les estimations alarmistes quant au nombre d’emplois qui seraient menacés. Si l’on considère l’étude de l’OCDE et la perspective d’un tiers des emplois impactés, il est néanmoins crucial de s’intéresser de près à cette question pour envisager et mettre en œuvre les politiques publiques appropriées.

Une coopération internationale nécessaire

L’émergence de l’intelligence artificielle, son impact sur le marché du travail et la nature mondialisée des économies modernes font que cette problématique ne peut être abordée de manière isolée par chaque nation. Il sera ainsi préférable que les pays membres de l’OCDE collaborent et partagent leurs expériences pour anticiper les changements qui impacteront leur population et coordonner leurs efforts en matière de formation, d’adaptation et de soutien aux transitions professionnelles. L’enjeu de notre avenir face à l’intelligence artificielle est donc bien collectif et nécessite une action concertée entre les différents acteurs socio-économiques.