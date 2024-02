Sharvy, surfe sur la digitalisation des espaces de travail

SHARVY, éditeur pionnier dans le domaine de l’optimisation des espaces de travail et des places de parking, dévoile sa feuille de route pour l’année 2024, mettant en lumière son engagement en faveur de l’innovation durable et de son expansion internationale.

Sa stratégie de croissance est élaborée dans le contexte d’un marché mondial en pleine transformation dans le secteur de l’organisation du travail.

La société opère sur le double marché de l’optimisation des places de parking et des espaces de travail, des secteurs qui subissent une mutation constante sous l’impulsion des changements dans les modes de travail et des demandes croissantes en matière de flexibilité et de durabilité.

En 2023, SHARVY a enregistré une croissance significative, avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 30%. L’expansion vers de nouveaux marchés tels que les Émirats arabes unis et le Portugal, sont des marqueurs positifs d’une année de forte reprise.

L’expansion géographique s’est accompagnée d’une croissance exponentielle en Allemagne (+600% de clients), au Royaume-Uni (+100%), et en Espagne (+100%).

Une appli qui sait prendre les virages

Son expansion a été soutenue par l’intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment le pilotage des bornes de recharge pour véhicules électriques et l’interfaçage avec divers systèmes tels que les SIRH (Systèmes d’Information des Ressources Humaines), les systèmes d’authentification et les solutions de contrôle d’accès.

Stéphane Seigneurin, CEO de SHARVY, souligne l’importance cruciale de l’agilité de l’application SHARVY dans une époque où les besoins évoluent rapidement. Il met en avant la plateforme technologique puissante et évolutive, visant à accroître son impact au service de la mobilité décarbonée et de la qualité de vie au travail. Le renforcement continu des équipes et des processus accompagne cette croissance, démontrant l’engagement de SHARVY envers la satisfaction client.

En se projetant vers 2024, SHARVY entend consolider son expansion sur des marchés clés tels que le Benelux, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Allemagne et l’Espagne.

Dans le cadre de ses initiatives à venir, SHARVY prévoit d’améliorer la gestion des bornes en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour la gestion des bornes électriques et leur facturation associée. Ces évolutions s’inscrivent dans l’objectif global de SHARVY d’intégrer une bibliothèque étendue de connecteurs vers d’autres solutions, y compris des logiciels RH et des caméras de sécurité, afin d’offrir une facilité et expérience encore plus complètes.

Stéphane Seigneurin, CEO de SHARVY, réaffirme l’engagement de SHARVY à devenir un acteur majeur de l’optimisation des places de parking et des espaces de travail. Il explique : « SHARVY s’engage à rester un acteur majeur de l’optimisation des places de parking et espaces de travail. Notre objectif est de continuer à innover en restant attentifs à l’impact environnemental de notre organisation, comme de la valeur délivrée à nos clients. Nous visons à offrir une expérience utilisateur qui participe d’une mobilité professionnelle intelligente et durable. »

Une spécialisation, la gestion de la mobilité en entreprise

Sharvy se propose comme un moyen d’actions opérationnel, en faisant de l’accès au parking de l’entreprise, un moyen de régulation du transport individuel. L’application digitale peut en effet favoriser les adeptes des transports doux, c’est-à-dire, les collaborateurs qui pratiquent le covoiturage, ceux qui utilisent les voitures électriques ou hydrides, ceux qui prennent le vélo de temps à autres, ceux qui ont eu droit à une prime mobilité ou de covoiturage, etc.

« Sharvy élargit ainsi sa vocation en devenant un outil au service du Plan de Mobilité de l’entreprise. L’algorithme de Sharvy attribue les places de parking, selon des règles ajustables. Typiquement, on nous demande de prendre en compte les données issues d’appli de covoiturage pour favoriser, sur l’accès au parking, les covoitureurs, plutôt que les autosolistes… », explique Stéphane Seigneurin, CEO de Sharvy.

Le partage de la data permet d’enrichir les calculs de l’algorithme. Grâce à son interfaçage avec beaucoup d’appli et logiciels – covoiturage, recharge de bornes, déverrouillage du local vélo, SIRH…- , Sharvy récupère et traite des données de plus en plus riches. Son algorithme d’attribution des places de parking peut tenir compte de dizaines de critères, et la pratique du covoiturage, le type de motorisation peuvent devenir des critères préférentiels pour l’accès au parking, si l’entreprise le souhaite