Scaleway + Saagie : une alliance stratégique pour dominer le cloud DataOps face aux hyperscalers américains

L’univers du cloud français continue d’évoluer à vive allure. Au cœur de cette dynamique, Scaleway, filiale du groupe Iliad, vient de marquer un tournant stratégique en intégrant la plateforme DataOps développée par la société normande Saagie.

Scaleway mise sur l’innovation DataOps avec l’acquisition de Saagie

Cette opération vise non seulement à renforcer son offre PaaS (Platform as a Service), mais aussi à accélérer les ambitions européennes en matière de souveraineté des données et d’intelligence artificielle. Retour sur les enjeux majeurs et les perspectives ouvertes par cette acquisition.

Ce que vous devez retenir 🚀 Scaleway intègre Saagie, plateforme DataOps :

🇫🇷 Scaleway, filiale d’Iliad, a acquis le 20 juin 2025 la plateforme française de DataOps Saagie pour enrichir durablement son offre PaaS souverain en Europe.

Saagie pour enrichir durablement son offre en Europe. ⚙️ Saagie, reconnue par Gartner, permet d’automatiser et d’orchestrer l’ensemble du cycle de vie des données (ingestion, ML, visualisation), favorisant des projets IA fiables et traçables

🧱 L’intégration de DataOps dans l’écosystème de Scaleway renforce la souveraineté numérique européenne , en alliant infrastructure cloud, traitement des données et IA dans un même environnement local.

, en alliant infrastructure cloud, traitement des données et IA dans un même environnement local. 🌍 Les services de Saagie seront progressivement déployés dans les zones européennes de Scaleway (Paris, Amsterdam, Varsovie, Milan, Stockholm), avec l’ouverture d’un bureau à Rouen pour assurer continuité aux équipes locales.

Le rapprochement entre Scaleway et Saagie : une opération structurante pour la tech française

Scaleway confirmait récemment le rachat des actifs de Saagie, entreprise spécialisée dans le DataOps, après la mise sous redressement judiciaire de cette dernière au printemps 2024. Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté de Scaleway d’étendre rapidement ses ressources en matière de gestion et traitement des données. La plateforme conçue par Saagie s’est imposée ces dernières années comme une solution complète pour automatiser les workflows liés à l’analytique temps réel ou aux projets basés sur l’IA générative.

En intégrant ce savoir-faire, Scaleway assure le maintien, voire le déploiement accéléré, de technologies françaises capables de rivaliser avec les offres concurrençant les hyperscalers américains. L’objectif affiché consiste à proposer un écosystème cloud complet où infrastructure, données et intelligence artificielle convergent dans un même environnement garanti souverain.

Pourquoi le DataOps occupe-t-il une place clé dans le cloud moderne ?

Le DataOps regroupe l’ensemble des pratiques et outils dédiés à l’automatisation de la gestion des données tout au long de leur cycle de vie. Dans un contexte où les applications analytiques traditionnelles cohabitent de plus en plus avec des usages avancés tels que l’intelligence artificielle générative, disposer d’une plateforme DataOps apparaît incontournable pour accélérer les déploiements.

Grâce aux solutions comme celles créées par Saagie, il devient possible d’orchestrer rapidement la collecte, la transformation puis l’exploitation des jeux de données. L’automatisation fournie minimise les risques d’erreurs humaines, tout en assurant une traçabilité optimale, particulièrement appréciée dans les secteurs réglementés ou sensibles en matière de sécurité des données.

Applications concrètes du DataOps chez Scaleway

Scaleway prévoit d’utiliser la technologie acquise auprès de Saagie pour étoffer sa gamme de services cloud destinés à la data science et à l’intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront profiter de pipelines de données pré-configurés adaptés aux besoins courants, allant de l’analyse prédictive à la modélisation IA sur des architectures GPU avancées.

La plateforme vise notamment les entreprises désireuses d’opérer leurs traitements dans des environnements souverains, garantissant ainsi que leurs jeux de données sensibles ne quittent pas le territoire européen. Plusieurs domaines voient déjà un intérêt direct, parmi lesquels :

Le secteur bancaire et financier , soumis à des exigences strictes sur la confidentialité

, soumis à des exigences strictes sur la confidentialité La santé et la biotechnologie , où l’accès sécurisé aux jeux de données cliniques est fondamental

, où l’accès sécurisé aux jeux de données cliniques est fondamental Les administrations publiques cherchant à moderniser leurs infrastructures numériques sans compromis sur la souveraineté

Un impact sur la stratégie européenne en matière de cloud

Le choix de Scaleway d’investir massivement dans une technologie issue du tissu local vient conforter la dynamique de reconquête de la souveraineté numérique prônée par plusieurs États européens. Ces stratégies visent à réduire la dépendance envers les opérateurs non européens, souvent sujets à des législations extra-territoriales.

Avec une telle intégration, Scaleway espère attirer de nouveaux clients préoccupés par la localisation de leurs données mais également fidéliser les entreprises déjà engagées dans une démarche de transformation digitale « made in Europe ».

Saagie : parcours, innovations et transition vers Scaleway

Fondée en Normandie, Saagie s’est distinguée grâce à une expertise reconnue dans la conception de plateformes DataOps pensées pour faciliter la chaîne complète de valorisation des données. Elle proposait des outils permettant aussi bien de monter des workflow complexes pour l’analytique temps réel que d’enclencher des processus d’apprentissage automatique utilisant les données collectées.

Pendant plusieurs années, Saagie a collaboré avec de grands groupes issus du CAC 40, mais aussi avec des acteurs de taille intermédiaire, démontrant la robustesse et la flexibilité de sa technologie. Après des difficultés financières conduisant à l’ouverture d’une procédure collective, l’intégration chez Scaleway actera le passage de relais tout en offrant à ses salariés et clients une continuité technologique et fonctionnelle.

Les nouveaux atouts d’une offre PaaS renforcée

Avec l’acquisition des actifs de Saagie, Scaleway enrichit significativement ses briques technologiques dans le cloud. L’entité entend proposer une plateforme qui rassemble infrastructure, outils DataOps, capacités de traitement haute performance sur GPU et modules spécialisés dans l’IA et la datavisualisation.

Dorénavant, les clients bénéficieront d’un guichet unique pour concevoir, exécuter et superviser leurs projets numériques complexes, du stockage initial jusqu’à la génération de rapports décisionnels alimentés par l’IA.

Comparatif des avantages de la plateforme post-acquisition Aspect Avant acquisition Après intégration de Saagie Souveraineté des données Partiellement couverte Renfort majeur pour les besoins sensibles Capacités DataOps Basiques Plateforme complète de gestion automatisée Support IA & analytique temps réel Segmenté Orchestration fluide de bout en bout Éventail de secteurs cibles Marché généraliste Secteurs réglementés et industries stratégiques

Perspectives d’évolution pour le marché DataOps français

L’arrivée de Scaleway sur le terrain du DataOps constitue un signal fort pour l’écosystème digital français. D’autres éditeurs ou start-ups pourraient choisir de se rapprocher de partenaires industriels solides pour poursuivre l’essor des technologies spécialisées en gestion de la donnée.

Cette tendance à l’intégration porteuse pourrait aussi créer de nouvelles synergies avec les instituts de recherche, les grandes écoles ou encore les clusters régionaux. Le dynamisme observé promet donc de soutenir la compétitivité française et européenne face à une concurrence internationale toujours plus féroce.