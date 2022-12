Reporting RH: Pourquoi est-ce un outil indispensable pour piloter la stratégie RH ?

Le Direction des Ressources Humaines joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l’entreprise. Une bonne gestion des ressources humaines permet d’améliorer la performance et apporte à l’entreprise un facteur de compétitivité.

Il est donc très important d’avoir des indicateurs de performance clairs et fiables qui permettent un bon suivi et surtout de réajuster et prendre les bonnes décisions si nécessaire.

Dans ce sens, le reporting RH, appelé également reporting social RH apparait comme un outil de gestion précieux !

Pourquoi est-ce important ? Quelle est son utilité ? Comment réaliser un bon reporting ? Mais avant toute chose, commençons par définir ce qu’on entend par reporting RH.

Le reporting RH : qu’est-ce que c’est ?

Souvent confondu avec le tableau de bord RH, le reporting RH est destiné principalement à la direction de l’entreprise alors que le tableau de bord RH est utilisé uniquement par les RH.

C’est un outil d’aide à la décision qui apporte, une photographie à un instant T de différents indicateurs de performance de l’entreprise.

Il permet, en quelques secondes de visualiser les données RH de façon claire et de les analyser rapidement afin de prendre les bonnes décisions.

On peut ainsi, remarquer par exemple si les performances RH s’améliorent ou pas et prendre des mesures rapides.

Par ailleurs, il se peut que les objectifs et les besoins de l’entreprise évoluent, il convient donc d’actualiser les données d’un reporting RH fréquemment afin qu’elles restent pertinentes pour les analyses de performance.

4 raisons d’avoir un reporting RH ?

Dans certaines entreprises, on estime que c’est parfois une perte de temps, tandis que d’autres embauchent même un responsable reporting RH.

Alors quelle est l’utilité de ce document. En réalité, il présente de nombreux avantages dont on citera :

1/Pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir l’information fiable, actualisée et au bon moment. Grâce au reporting RH, on a un diagnostic précis de l’entreprise à un instant T.

2/ En apportant une information fiable sur la performance de l’entreprise, on décide si on doit embaucher de nouveaux talents ainsi que les profils vers lesquels on doit s’orienter.

3/ Le reporting RH permet d’analyser la productivité des équipes et de suivre les performances de chaque collaborateur.

4/ Le reporting RH permet rapidement d’analyser le ressenti des salariés et de détecter les collaborateurs qui montrent des signes de désengagement et peuvent partir et ainsi de mener les actions nécessaires pour les retenir.

Quels sont les indicateurs RH essentiels d’un reporting RH ?

Comme expliqué, un reporting RH ne doit pas se transformer en tableau de bord RH. Il est donc essentiel d’y trouver uniquement les indicateurs de performance adéquats.

Il faut se rappeler que les indicateurs RH choisis ne sont pas définitifs ; Ils peuvent changer en fonction de la réalité de l’entreprise et de ses priorités.

Parmi les indicateurs les plus pertinents qu’on retrouve fréquemment dans un reporting RH : le turnover, la massa salariale, le coût de l’embauche, l’absentéisme au travail…

Par contre, pour éviter de transformer le reporting RH, en une usine à gaz difficile à lire et à interpréter, il serait intéressant, de regrouper les indicateurs en 4 catégories, à savoir :

la santé et la sécurité au travail : nombre d’accidents, absentéisme…

les finances RH : masse salariale, coût d’un salarié à chaque embauche, …

le prévisionnel RH : coût de formation des salariés…

le climat social : turnover, qualité de vie au travail (QVT), conflits…

Le reporting RH n’est pas un outil standard qu’on applique à chaque entreprise ; Bien au contraire, sa réalisation doit répondre aux objectifs de performance de l’entreprise.

Il émane donc des objectifs stratégiques et opérationnels. Pour faciliter son élaboration, on peut utiliser des logiciels de reporting RH comme le SIRH

Il faut également se souvenir que le reporting RH s’adresse à des directeurs ou des responsables qui ne sont pas des experts en ressources humaines. Il faut donc utiliser de termes clairs et concrets compréhensibles de tous.

Grâce au SIRH, il est possible d’obtenir des présentations simples à lire, agrémentées de visuels (tableaux, graphiques, infographies…) permettant une compréhension globale et rapide.