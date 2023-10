Raspberry Pi 5 : La Course à la Performance Commence ! Découvrez les Secrets de la Dernière Génération !

Révolution Technologique : Découvrez les Secrets du Raspberry Pi 5, la Nouvelle Perle de l’Informatique !

Raspberry Pi 5 : Découvrez La Nouvelle Génération De Cartes À Simple Face

Les ordinateurs monocartes Raspberry Pi ont révolutionné le monde de l’informatique. Ils offrent une technologie abordable et accessible aux passionnés et professionnels. La dernière nouveauté dans cette série, le Raspberry Pi 5, montre les avancées technologiques et le développement continu pour lesquels la Fondation Raspberry est connue. Dans cet article, nous allons explorer les détails techniques et l’histoire du développement du Raspberry Pi 5 en mettant en évidence son architecture matérielle, les changements de fabrication, les améliorations de performance et la compatibilité descendante.

Le processeur et l’architecture du Raspberry Pi 5

Le Raspberry Pi 5 est le résultat d’un processus de développement de plus de 8 ans avec un coût estimé à environ 25 millions de dollars. Cette période considérable a permis à l’équipe de concevoir et d’optimiser minutieusement l’appareil, aboutissant à un système intégré et performant. L’architecture du Raspberry Pi 5 évolue vers une conception de chiplet, avec le processeur d’application et le contrôleur I/O en tant que puces distinctes connectées via PCI Express.

Cette nouvelle génération intègre un processeur plus rapide couplé à un plus grand nombre de cœurs de CPU, augmentant considérablement la puissance de traitement. GPU : Le GPU a également été amélioré et promet des performances deux fois supérieures à celle du Pi 4.

Nouveaux Composants et Améliorations de Performance

Le Raspberry Pi 5 présente des composants améliorés tels que la mémoire, l’USB, l’affichage et les systèmes d’alimentation qui contribuent à ses performances accrues. En termes de fonctionnalités, le Raspberry Pi 5 introduit plusieurs nouveautés.

Un bouton d’alimentation,

Une horloge en temps réel (RTC),

Le support PCIe,

Et une sortie vidéo dédiée aux anciennes normes de télévision.

Le RP1 : Un Contrôleur I/O Développé Par Raspberry

Raspberry a développé son propre contrôleur d’E/S appelé RP1. Il commande :

Deux ports USB 3.0,

Deux ports USB 2.0,

Un port Ethernet Gigabit,

Deux émetteurs-récepteurs MIPI à quatre voies pour le support de la caméra et de l’affichage,

Une sortie vidéo analogique,

Une E/S générale à 3,3 V,

La collection habituelle d’interfaces GPIO multiplexées à faible vitesse,

Ainsi qu’une interface PCIe 2.0 à quatre voies offrant un lien de 16 Gbps vers le SoC.

Circuit de gestion d’énergie DA9091 et nouvelles fonctionnalités

Résultat des efforts conjoints avec Renesas, le DA9091 est un nouveau circuit de gestion d’énergie qui ajoute une horloge RTC en temps réel et un support de bouton d’alimentation de type PC au Pi5. Celui-ci prend en charge les événements de mise sous/hors tension soudains et progressifs.

Compatibilité Ascendante et Disponibilité du Raspberry Pi 4B

Pour rappel, le Raspberry Pi 4B reste disponible et maintient son prix à 35 $. La Fondation Raspberry Pi démontre ainsi son engagement envers l’innovation continue et développe des cartes monocartes toujours plus performantes et polyvalentes.

Conclusion : Une Nouvelle Génération De Carte Raspberry Pi Prometteuse

Le Raspberry Pi 5 promet d’être un appareil incontournable pour les amateurs et les professionnels, continuant à repousser les limites de ce qui est possible avec les ordinateurs monocartes. Les passionnés attendent avec impatience la distribution prévue pour la fin octobre, prêts à travailler sur cette incroyable technologie.