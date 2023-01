Avis Surfshark : Avantages et inconvénients d’un VPN en 2023

Accessibles dans plus de 60 pays, les services de Surfshark sont en forte demande.

Ses services pour la confidentialité des informations personnelles et une navigation en tout anonymat se sont avérés efficaces grâce aux protocoles et aux systèmes qu’il exploite.

Désireux de vous compter parmi ses fidèles utilisateurs, voici quelques détails à savoir avant de souscrire à une offre de Surfshark.

Avantages et points forts Surfshark

Fournisseur très prisé, Surfshark offre de nombreux avantages aux utilisateurs qui profitent de ses services. Ces points forts sont notamment liés à la sécurité des données et à l’exploration aisée des sites et des plateformes.

Un service sécurisé

L’un des principaux avantages offerts par Surfshark est son niveau de sécurité élevé. Ce fournisseur des services VPN se sert de divers moyens qui se sont révélés efficaces. Il s’agit notamment des protocoles tels que IKEv2 et OpenVPN.

En plus de leur capacité à renforcer la sécurité, ils élèvent également la vitesse de navigation. Le protocole IKEv2 apporte aussi une performance supplémentaire lorsqu’il fonctionne avec les réseaux mobiles.

De même, Surfshark utilise un système de cryptage très avancé qui protège les informations ou les fichiers transmis. Les cas de fuites sont donc prévenus au maximum.

Cette protection est renforcée par le Kill Switch, qui fonctionne à travers une coupure automatique de la connexion internet lorsque le VPN présente des difficultés. Les pirates auront donc du mal à avoir accès à vos données personnelles pendant ce court instant de dysfonctionnement.

En ce qui concerne le niveau de confidentialité, vous n’aurez pas non plus à vous en inquiéter avec le fournisseur Surfshark. L’utilisation des serveurs se fait en tout anonymat, grâce à la politique no log. Celle-ci cache toutes vos informations personnelles, vos activités sur le net et annule les risques de traçabilité.

Voici comment choisir un VPN

Une facilité d’accès des sites et plateformes

Avec le degré de sécurité et de confidentialité que vous offre le spécialiste Surfshark, les différentes activités sur internet sont plus faciles. Il fonctionne surtout avec plus de 1000 serveurs qui vous facilitent la vie. Les visites sur les sites ou toutes activités peuvent se faire de manière conviviale.

De plus, le streaming sur les sites spécialisés comme Netflix est très aisé quelle que soit votre situation géographique. Cela devient encore plus simple grâce à la connexion multi-sauts. C’est une fonctionnalité qui favorise l’accès simultané à deux serveurs pour vos activités sur le net.

Cependant, si vous êtes un admirateur du Torrent, vous n’en bénéficiez pas. Vous aurez néanmoins à choisir le serveur adapté parmi les 1000 qui sont exploitables. La vitesse de connexion au VPN est également impressionnante, ce qui vous convainc à son utilisation quotidienne.

Un service assistance accessible 24 h/24 et 7 j/7

L’autre avantage qu’une souscription au produit de Surfshark offre est liée à l’assistance. Il s’agit là d’un atout qui permet aux utilisateurs d’avoir plus de facilité à profiter des produits grâce à un soutien personnalisé toutes les heures.

Ainsi, la plateforme met à disposition un système de messagerie que vous pouvez utiliser en cliquant sur « besoin d’aide ». Vous laissez vos préoccupations et les réponses sont apportées en un rien de temps.

Inconvénients et points négatifs Surfshark

L’inconvénient du VPN Surfshark est lié au service assistance. Il s’agit précisément de la qualité des réponses apportées aux utilisateurs, et qui peuvent parfois être remises en question. Ce sont des situations qui surviennent sur certaines interrogations. De même, les démarches menées pour communiquer avec le fournisseur sur les réseaux sociaux ne sont pas fructueuses. Le fournisseur est beaucoup moins actif sur les médias sociaux, ce qui peut entraîner une frustration chez les utilisateurs insatisfaits. Toutefois, cela ne remet pas en cause l’efficacité des services de Surfshark.

Les Plus de la solution Surfshark

Bien que Surfshark ne soit pas exempte d’inconvénients, il dispose des paramètres intéressants qui justifient sa popularité.

La possibilité de connecter plusieurs appareils

Points faibles de plusieurs fournisseurs de service VPN, la connexion à plusieurs est l’une des particularités de Surfshark. Généralement, même les fournisseurs populaires limitent le nombre d’utilisateurs d’un produit. Ici, l’accès est permis à 4 ou même 5 utilisateurs pour une même offre. De plus, ce nombre élevé n’affecte pas forcément la qualité du service ou la vitesse de navigation.

Des serveurs exploitables dans plusieurs pays

Surfshark est un fournisseur qui s’est lancé en 2018. En peu de temps, la bonne qualité de ses services s’est étendue dans plusieurs pays dans le monde. Il compte ses utilisateurs dans 61 nations répandues sur les différents continents qui existent. Même les pays qui interdisent l’usage du VPN ont des utilisateurs des services de Surfshark. Le fonctionnement dans ces pays est effectif grâce aux systèmes de contournement et de cryptage mis en place.

Le choix d’utiliser un VPN est utile pour naviguer et visiter des sites interdits d’accès, pour renforcer la sécurité de vos données personnelles lorsque vous êtes sur internet ou encore pour rester dans l’anonymat. Pour chacun de ces besoins essentiels, vous devez opter pour un VPN populaire qui satisfait déjà sa clientèle. La liste des fournisseurs étant longue, servez-vous des offres proposées afin d’identifier celle qui répond le mieux à votre besoin.