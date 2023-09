La Nintendo Switch 2 : La révolution du jeu vidéo, l’égal de la PS4, et un accord secret avec Microsoft !

La Nintendo Switch 2 : Puissance équivalente à la PS4 et des rumeurs d’accord avec Microsoft

Les informations concernant la future console de Nintendo, la Nintendo Switch 2, font grand bruit sur le marché du jeu vidéo. Les dernières données révélées témoignent d’une forte similarité en termes de puissance avec les générations précédentes comme la PlayStation 4 ou la Xbox One. En outre, il semblerait que des discussions entre Nintendo et Microsoft pourraient mener à un accord, sous certaines conditions.

Une nouvelle génération proche de la PS4 et de la Xbox One

D’après des documents issus du procès opposant Microsoft à la Commission fédérale américaine du commerce (FTC), la Nintendo Switch 2 serait dotée d’une puissance comparable à celles des consoles PS4 et Xbox One. Ces informations proviennent notamment d’échanges entre Chris Schnakenberg, responsable de la stratégie de plateforme et des relations partenaires chez Activision, et des dirigeants de Nintendo lors d’une réunion fin 2022.

Performance similaire à la PS4 et Xbox One, faisant de cette nouvelle console un sérieux concurrent sur le marché. Nom : Des rumeurs évoquent un possible nom “Nintendo FOCUS”, mais rien n’est confirmé.

Des rumeurs évoquent un possible nom “Nintendo FOCUS”, mais rien n’est confirmé. Date de sortie prévue : Le lancement pourrait se faire en 2024 avec des jeux tels que F-Zero Titans et Arms 2 en tête d’affiche.

Une technologie avancée avec ray tracing et DLSS

Il a également été révélé que la Nintendo Switch 2 serait équipée d’un processeur NVIDIA compatible avec les technologies de ray tracing et DLSS. Cette nouvelle génération profiterait donc des dernières innovations graphiques, promettant une expérience de jeu améliorée.

L’écran utiliserait la technologie LCD pour limiter les coûts de production, malgré l’introduction précédente d’un modèle OLED dans la gamme Switch. Capacité de stockage : La capacité de stockage augmenterait par rapport aux 32 Go actuels afin de supporter des jeux de plus en plus volumineux.

Des AAA Games sur la future console ?

Selon VGC, lors du salon Gamescom, Nintendo aurait présenté aux développeurs une démo de “The Matrix Awakens” utilisant les technologies DLSS et ray tracing d’Nvidia. Cela pourrait être un signe que la firme japonaise prévoit bien d’accueillir des AAA games sur sa prochaine console.

Un accord possible entre Nintendo et Microsoft

Le procès entre Microsoft et la FTC a également révélé des négociations entre Nintendo et Microsoft en vue de la commercialisation d’une version Call of Duty sur la future console japonaise. Cet accord serait toutefois conditionné à l’approbation de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft.

Une rencontre entre les dirigeants des deux géants

Le procès a mis en lumière une rencontre entre Bobby Kotick, PDG d’Activision-Blizzard et Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, en décembre 2022. Les discussions auraient porté sur la possibilité de proposer un jeu Call of Duty sur la Nintendo Switch 2, sous réserve que l’acquisition d’Activision Blizzard soit finalisée.

Quel impact pour le marché du jeu vidéo ?

L’arrivée d’une console aussi performante que la PS4 ou la Xbox One constituerait sans aucun doute un sérieux bouleversement dans l’univers du jeu vidéo. Si l’accord entre Nintendo et Microsoft venait à se concrétiser, cela pourrait impliquer une alliance stratégique entre les deux firmes, qui pourraient ainsi mieux rivaliser avec Sony et sa PlayStation.

La Nintendo Switch 2 est donc promise à un avenir prometteur, tant sur le plan technique qu’en termes de partenariats. Il ne reste plus qu’à attendre de nouvelles annonces pour confirmer ces perspectives enthousiasmantes.