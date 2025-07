plateforme SaaS intelligente qui décrypte le territoire par la donnée immobilière et l’IA

4.7/5 - (6 votes)

Lokimo : L’IA au service de l’analyse territoriale immobilière

Paris, le 15 juillet 2025 – Dans un contexte de raréfaction du foncier et de complexité croissante des réglementations, Lokimo s’impose comme la plateforme SaaS de référence pour les professionnels de l’immobilier.

Grâce à une combinaison puissante d’intelligence artificielle, de traitement massif de données et d’indicateurs géographiques avancés, Lokimo redéfinit la manière de prospecter, d’évaluer et de piloter des projets immobiliers.

📊 Lokimo révolutionne l’analyse territoriale immobilière grâce à l’ intelligence artificielle et à l’exploitation de plus de 150 bases de données géographiques et urbanistiques .

et à l’exploitation de plus de 150 . ⚙️ La plateforme réduit de 50 % le temps d’analyse foncière et améliore de 15 % la rentabilité des projets immobiliers via une prospection optimisée.

et améliore de 15 % la via une prospection optimisée. 🌍 Lokimo propose un pré-diagnostic écologique automatisé en 10 minutes, offrant un gain de temps crucial dans un contexte de transition écologique .

en 10 minutes, offrant un gain de temps crucial dans un contexte de . 🧠 Grâce à une interface personnalisable et des outils décisionnels avancés, Lokimo facilite une prise de décision stratégique face à la complexité croissante du marché immobilier.

Une réponse technologique à une mutation du marché immobilier

Alors que le secteur subit une contraction sans précédent

– marquée par une chute de 32 % des permis de construire depuis 2022 et les effets de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

– la nécessité d’outils d’analyse précis et rapides devient vitale.

Lokimo répond à ce défi en exploitant plus de 150 bases de données (urbanisme, transport, socio-démographie, risques, environnement, etc.) pour générer des analyses opérationnelles et intelligentes.

Réduction du temps d’analyse et anticipation stratégique grâce à l’IA

« Comprendre un territoire en profondeur ne peut plus reposer sur l’analyse manuelle », affirme Martin Noël, cofondateur et CEO de Lokimo. « Notre solution diminue de 50 % le temps d’analyse des données, tout en augmentant la capacité d’anticipation des utilisateurs face aux dynamiques urbaines. »

50 % de gain de temps sur l’étude de faisabilité et la prospection foncière.

sur l’étude de faisabilité et la prospection foncière. +15 % de rentabilité sur les projets, via une meilleure identification des zones à potentiel.

sur les projets, via une meilleure identification des zones à potentiel. Pré-diagnostic écologique automatisé en 10 minutes au lieu de plusieurs jours d’étude traditionnelle.

Des fonctionnalités avancées pour des décisions éclairées

Lokimo ne se contente pas de cartographier les données : elle offre une interface personnalisable et des fonctionnalités à haute valeur ajoutée, pensées pour les décideurs immobiliers :