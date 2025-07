Ocean IA : quand l’intelligence artificielle s’allie à la protection des baleines en Polynésie

4.5/5 - (15 votes)

Chaque année, les eaux turquoise de la Polynésie française accueillent d’impressionnants visiteurs venus de loin : les baleines à bosse. Ce sanctuaire marin unique attire aussi bien les scientifiques que les amoureux de la nature. Cependant, il expose ces mammifères marins vulnérables à de nouveaux risques, notamment les collisions avec les navires. Face à ce défi grandissant, des solutions innovantes émergent pour concilier préservation des cétacés et activités humaines. Parmi elles, le projet Ocean IA met l’intelligence artificielle au service de la surveillance et de la sauvegarde des baleines.

L’essor du projet Ocean IA en Polynésie

Depuis 2017, l’association OCEANIA s’investit dans l’étude et la protection des cétacés de la région. Sa démarche la plus récente, Ocean IA, se démarque par l’intégration de la technologie intelligente dans la gestion environnementale locale. La rencontre officielle avec Emmanuel Valls, ministre des Outre-mer, marque un tournant décisif pour la reconnaissance institutionnelle de cette initiative innovante.

Chaque hiver austral, les baleines à bosse migrent depuis les eaux froides de l’Antarctique où elles se nourrissent, vers les lagons polynésiens. Elles y mettent bas et élèvent leurs petits dans un environnement calme et riche en nourriture. Pourtant, leur cycle migratoire millénaire est aujourd’hui menacé par l’activité humaine croissante, notamment la circulation intense des bateaux à grande vitesse.

Un enjeu crucial : prévenir les collisions entre bateaux et baleines

Ces dernières années, on observe une augmentation préoccupante des collisions mortelles entre navires et baleines en Polynésie, suscitant l’inquiétude et la mobilisation. L’histoire tragique de Sweet Girl, une jeune baleine à bosse percutée par un navire, a contribué à une prise de conscience collective concernant la fragilité des géants marins face aux engins motorisés.

Certaines zones, comme les passes reliant lagon et océan, sont particulièrement dangereuses pour les cétacés, souvent difficiles à repérer lors de leurs déplacements. Les conséquences de ces incidents dépassent le simple cas individuel, car chaque jeune victime représente un élément clé pour le renouvellement des populations locales.

Océania : recensement et innovation technologique

Pour agir efficacement, l’association Océania combine méthodes traditionnelles et outils modernes. Le suivi des baleines repose sur la photo-identification, l’analyse acoustique des chants sous-marins et des analyses génétiques afin de mieux comprendre les comportements migratoires. Ces techniques permettent d’établir des inventaires précis et d’éclairer la gestion des espaces marins protégés.

Le programme « Ocean Watch » d’Océania intègre désormais l’apport essentiel de l’intelligence artificielle via le dispositif Ocean IA. Grâce à des caméras installées près des passages stratégiques, à des algorithmes de reconnaissance automatisée et à des alertes en temps réel, le risque de collision diminue fortement. Cette génération de surveillance permet une détection rapide et précise des mouvements de baleines à proximité des routes maritimes fréquentées.

Photo-identification basée sur les motifs uniques de la queue

basée sur les motifs uniques de la queue Enregistrements acoustiques pour suivre les migrations sonores

pour suivre les migrations sonores Analyses génétiques pour comprendre la diversité des populations

pour comprendre la diversité des populations Déploiement de caméras connectées dotées d’IA

Systèmes d’alerte instantanée adressés aux pilotes de navires

Financement et partenariat pour une conservation à long terme

La question du financement demeure essentielle pour assurer la réussite de cette stratégie de conservation marine. L’État, grâce au fonds vert, apporte un soutien significatif, illustré par la subvention de 54 millions CFP octroyée à Océania. Ces ressources servent à financer l’achat et l’installation des équipements technologiques, ainsi que la formation continue des acteurs locaux.

Au-delà de l’aspect technique, Ocean IA rassemble de nombreux partenaires institutionnels et associatifs autour d’un objectif commun : permettre à l’écosystème polynésien de cohabiter harmonieusement avec les activités économiques maritimes. Cette synergie facilite la mutualisation des données et renforce l’impact des campagnes de sensibilisation auprès des professionnels de la mer et du grand public.

Année de lancement Méthodes utilisées Objectif principal 2017 Photo-ID, acoustique, génétique, IA Protection et recensement des baleines et dauphins 2025 Caméras intelligentes, alertes navires Réduire les collisions baleines/navires

Où l’intelligence artificielle trouve-t-elle sa place dans la préservation marine ?

L’intelligence artificielle transforme progressivement le suivi environnemental grâce à ses capacités de traitement instantané et d’analyse automatique de grandes quantités de données. Appliquée à la biologie marine, elle détecte la présence d’animaux via des analyses vidéo ou audio, anticipe les dangers potentiels et transmet rapidement les informations aux opérateurs concernés.

En associant IA et réseaux de capteurs, Ocean IA met en place un système de vigilance permanent dans les zones à risque, notamment près des passes fréquentées par les baleines. Les capitaines reçoivent alors des notifications précises indiquant la présence probable d’un cétacé, ce qui leur permet de réduire la vitesse et de limiter le risque de collision fatale.

Quels sont les défis persistants pour Ocean IA ?

Malgré des avancées notables, certains obstacles persistent. Les conditions météorologiques extrêmes ou l’absence de couverture réseau compliquent parfois la transmission des données en temps réel. Par ailleurs, intégrer pleinement le respect de la vie sauvage dans les pratiques quotidiennes des professionnels de la mer exige un effort constant de sensibilisation.

Une autre difficulté concerne la capacité à obtenir suffisamment de financements pour maintenir les dispositifs toute l’année et former régulièrement les utilisateurs à ces nouvelles technologies de pointe.

Quel impact sur la population de baleines et l’écosystème local ?

Les suivis scientifiques menés depuis plusieurs saisons montrent déjà des résultats encourageants, avec une nette amélioration du recensement des groupes de baleines observés près des côtes polynésiennes. Les interventions coordonnées participent également à la préservation de la diversité génétique et à éviter la disparition de certaines lignées parmi les baleines locales.

Cet engagement collectif renforce aussi l’image de la Polynésie française comme territoire pionnier dans l’utilisation responsable des technologies numériques au service de la protection du patrimoine naturel marin.