Nintendo Switch 2 : la rétrocompatibilité, une question de modèle

Le monde des jeux vidéo retient son souffle en attendant l’arrivée de la Nintendo Switch 2. Selon certaines rumeurs, il semblerait que plusieurs versions de cette nouvelle console seront proposées, et la rétrocompatibilité avec les jeux de la première génération dépendrait du modèle choisi. Voici ce qu’il faut savoir avant de faire votre choix.

Differentes versions pour satisfaire chaque joueur

À l’instar de Sony et de ses deux versions différentes pour la PlayStation 5 (physique et numérique), il se murmure que Nintendo préparerait également deux modèles distincts pour sa future Nintendo Switch 2, attendue pour fin 2024. Ces deux versions se distingueraient principalement par leur compatibilité vis-à-vis des jeux en format physique.

Version complète : incluant un lecteur de cartouches pour les jeux en format physique, cette version serait rétrocompatible avec les jeux de la première Nintendo Switch.

incluant un lecteur de cartouches pour les jeux en format physique, cette version serait rétrocompatible avec les jeux de la première Nintendo Switch. Version numérique : ne possédant pas de carte liseuse, cette version n’accepterait que les jeux en format numérique, et ne serait donc pas rétrocompatible avec les jeux en format physique de la génération précédente.

Les joueurs devront faire le bon choix

Nintendo prend un risque considérable en choisissant de proposer deux modèles distincts pour la Switch 2. Une partie des joueurs pourrait être déçue de ne pas pouvoir profiter de leurs titres favoris de la première génération sur un modèle moins cher, se limitant au numérique. Pour les joueurs ayant déjà investi dans une ludothèque riche en cartouches, il leur faudra prendre en compte ce facteur afin de choisir le modèle qui répondra à leurs attentes.

Une économie pour certains, un casse-tête pour d’autres

Si certaines personnes voient d’un bon œil l’absence de lecteur de cartouches – et donc une console probablement moins chère -, d’autres redoutent cette limitation. En effet, les acheteurs de la version numérique devront se contenter du catalogue disponible en ligne, ce qui implique qu’ils ne pourront pas emprunter ou prêter leurs jeux aisément, comme avec des cartouches physiques.

Pour : une console plus abordable sans port dédié aux jeux physiques.

une console plus abordable sans port dédié aux jeux physiques. Contre : l’impossibilité de profiter des jeux achetés en cartouche pour la Nintendo Switch originale.

L’avenir des jeux physiques en question

Cette décision soulève également des questions concernant l’avenir du marché des jeux en format physique. Si les consoles n’incluent plus de ports pour les cartouches, cela pourrait bien signifier la fin progressive des jeux physiques et le passage vers un environnement numérique globalisé, où l’achat et l’échange de jeux se fera uniquement en ligne.

En conclusion : choisir son camp

La rétrocompatibilité reste un enjeu important pour de nombreux joueurs, qui souhaitent pouvoir profiter pleinement de leur collection de jeux. Certains verront dans cette double proposition de Nintendo une aubaine économique, tandis que d’autres y verront une contrainte de choix. Dans tous les cas, il sera essentiel de se renseigner avant l’achat afin de ne pas être déçu par le modèle choisi.

Une annonce officielle attendue prochainement

Nintendo n’a pour l’heure pas confirmé officiellement ces informations et garde le suspense quant à la prochaine génération de sa célèbre console. Les joueurs sont donc dans l’attente d’une communication officielle de la part de l’entreprise qui viendra confirmer ou infirmer ces rumeurs et préciser les caractéristiques des différents modèles de la Switch 2.