NaviCam CL876 : Caméras HD, Pression des Pneus, et Plus Encore ! L’écran intelligent multifonction pour les motards

NaviCam CL876 : L’écran intelligent qui révolutionne la conduite moto ! Sécurité et Confort

Découvre le NaviCam CL876, un écran intelligent multifonction pour moto avec caméras, capteurs de pression des pneus et bien plus encore, conçu pour une conduite plus sûre. Disponible à partir du 10 octobre.”

Si tu es un passionné de moto, le NaviCam CL876 est un équipement que tu devrais sérieusement envisager d’adopter. Cet écran intelligent multifonction pour moto promet de transformer ta conduite en offrant une série de fonctionnalités avancées conçues pour améliorer la sécurité et le confort.

Dans cet article, nous allons explorer en détail toutes les caractéristiques impressionnantes du NaviCam CL876.

NaviCam CL876 : Un concentré de technologie

Le NaviCam CL876 est bien plus qu’un simple écran pour moto. Il s’agit d’un véritable concentré de technologie qui intègre deux caméras haute définition, des capteurs de pression des pneus, et une compatibilité avec CarPlay et Android Auto. Sa date de sortie est prévue pour le 10 octobre, ce qui signifie que tu pourras bientôt profiter de toutes ses fonctionnalités.

Un écran plus grand et plus lumineux

Comparé aux produits traditionnels, l’écran du NaviCam CL876 est plus grand, mesurant 6,86 pouces, avec une résolution de 1280*480P et une luminosité élevée de 1000Lm. Ce grand écran s’adapte automatiquement à la luminosité ambiante pour assurer une visibilité optimale, même en plein soleil.

Enregistrement vidéo haute définition

Les deux caméras Full HD 1080P (avant et arrière) du NaviCam CL876 enregistrent à 60fps, ce qui garantit une stabilité exceptionnelle des images en mouvement. De plus, la fonction d’enregistrement en boucle assure que les dernières séquences de conduite sont toujours conservées, ce qui peut être crucial en cas d’incident sur la route.

Lifellery Écran Tactile sans Fil CarPlay & Android Auto pour Moto, Écran Tactile étanche de 5 Pouces Navigation GPS Via transmetteur FM CarPlay/Android Auto pour Moto Lifellery Écran Tactile sans Fil CarPlay & Android Auto pour Moto, Écran Tactile étanche de 5 Pouces Navigation GPS Via transmetteur FM CarPlay/Android Auto pour Moto 165,99 €

Surveillance de la pression des pneus en temps réel

La sécurité est primordiale lorsque tu es au guidon de ta moto. Le NaviCam CL876 contribue à une conduite plus sûre en surveillant en temps réel la pression des pneus de ta moto. Ainsi, tu seras toujours informé de l’état de tes pneus, ce qui te permettra de prendre des mesures préventives en cas de problème.

CarPlay sans Fil et Android Auto 5 "Pouces écran Tactile Moto navigateur IPX7 étanche Moto Bluetooth Connexionv CarPlay sans Fil et Android Auto 5 "Pouces écran Tactile Moto navigateur IPX7 étanche Moto Bluetooth Connexion 199,90 €

Connectivité avancée

Grâce à CarPlay et Android Auto, tu peux connecter facilement ton smartphone à l’écran du NaviCam CL876. Cela te permet d’accéder en toute simplicité à tes applications préférées directement sur l’écran de ta moto. De plus, le NaviCam CL876 prend en charge des assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant, ainsi que le contrôle tactile, pour une expérience encore plus fluide.

Robuste et étanche

L’écran du NaviCam CL876 est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Avec une certification IP65, il est étanche, résistant à l’eau, à la poussière et aux températures élevées. Il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans divers environnements.

Facilité d’installation sur les motos

Le NaviCam CL876 est livré avec un kit de montage inclus qui facilite grandement l’installation sur toutes les motos. Il comprend un support en aluminium léger et rotatif à 360 degrés, ce qui te permet de régler l’angle de l’écran selon tes préférences.

Conclusion

En résumé, le NaviCam CL876 est bien plus qu’un simple écran pour moto. C’est un équipement intelligent et polyvalent conçu pour améliorer la sécurité et le confort de la conduite à moto. Avec ses caméras haute définition, sa surveillance de la pression des pneus, et sa connectivité avancée, il offre des fonctionnalités essentielles pour tout motard moderne. De plus, sa robustesse et son étanchéité en font un choix adapté à toutes les conditions de conduite. Ne manque pas l’opportunité de découvrir le NaviCam CL876 et de révolutionner ta façon de rouler à moto dès le 10 octobre.