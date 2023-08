L’aménagement d’éléments recyclés comme alternative éco-responsable dans le secteur de l’habitat

Utilisés pour construire des logements pour les ouvriers en Chine dans les années 1990, les conteneurs maritimes intéressent de plus en plus les architectes pour leur faible coût et pour toutes les possibilités d’aménagement qu’ils offrent.

Construire des maisons éco-responsables avec des conteneurs maritimes recyclés

Un nombre croissant de personnes cherchent à construire des maisons durables avec des conteneurs comme un moyen possible de générer de nouveaux logements et d’être plus respectueux de l’environnement.

La population mondiale croissante, la diminution de l’approvisionnement en ressources limitées et le changement climatique rendent de nombreuses personnes plus conscientes de leur impact sur l’environnement. Lorsque nous parlons de durabilité dans le contexte de la construction, nous nous référons généralement à son sous-ensemble le plus pertinent, le développement durable.

Le développement durable parle de construire d’une manière qui n’affectera pas négativement les générations futures par la pollution, un accès réduit aux ressources naturelles, etc. En d’autres termes, c’est répondre aux besoins d’aujourd’hui, sans empêcher les personnes dans les années à venir de satisfaire leurs propres besoins. Les citoyens du monde entier cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone et d’être plus conscients de l’environnement.

Cela conduit à chercher des moyens de construction plus responsables et durables. Utiliser des matériaux recyclés ou donner une seconde vie aux matériaux utilisés précédemment sont deux excellents moyens d’y parvenir. Après tout, si nous pouvons utiliser des matériaux que nous avons déjà, c’est moins de nouveaux matériaux que nous devons extraire de la terre pour les transformer en produits. En ce sens, le conteneur maritime peut être une véritable mine d’or.

Réduire sa consommation avec une maison container

Tout d’abord, la façon la plus simple de réduire ce que vous jetez est d’utiliser moins de choses. Cela s’appelle parfois le pré-recyclage. Cela peut nécessiter une attention particulière pour séparer les besoins des désirs, mais cela vous évite d’avoir à chercher des alternatives pour réutiliser ou recycler ultérieurement. Dans le domaine de la construction résidentielle, cela se manifeste souvent sous la forme de petites maisons.

L’idée générale est de se concentrer sur le fait d’avoir un espace assez grand pour répondre aux besoins sans devenir excessif. Mais la taille de l’espace n’est pas la seule chose à réduire. Une autre option est d’utiliser moins de choses pour le même espace. Grâce au conteneur maritime, vous pouvez réduire considérablement le nombre de matériaux de construction utilisés.

En conclusion, les conteneurs sont un excellent moyen de recycler un produit au lieu de le laisser se détériorer. Ils peuvent être utilisés comme matériaux de construction pour créer des maisons containers à la fois belles, fonctionnelles et durables. Construire des maisons durables avec des conteneurs usagés non seulement aide l’environnement par le recyclage, mais cela signifie aussi qu’on n’utilise pas de matériaux supplémentaires (comme les briques et le béton).

Les exigences pour survivre aux voyages transocéaniques complètement chargés sont beaucoup plus élevées que ce qui est nécessaire pour servir de logement ou de bureau. Il reste encore beaucoup de vie dans ces conteneurs pour les entrepreneurs qui peuvent voir leur potentiel.

Profiter de conteneurs vides pour construire des logements

Il y a des millions de conteneurs dans le monde, mais seule une fraction d’entre eux sont en service et activement utilisés. Nombre des conteneurs restants sont gaspillés dans les ports et les aires de stockage du monde entier. L’utilisation de l’un de ces conteneurs maritimes existants comme base pour des maisons durables avec des conteneurs est un excellent exemple de recyclage ou de réutilisation adaptative.

Avec tant de conteneurs empilés dans les chantiers navals, les dépôts de ferraille et les ports, il y a beaucoup de conteneurs à acheter et à transformer en votre prochaine maison. Bien qu’il soit difficile de suivre le nombre exact de conteneurs en stock, nous pouvons en déduire qu’il y en a beaucoup. Et la logique nous dit que chaque année, plus d’entre eux arrivent en fin de vie, créant un nouvel approvisionnement en conteneurs vides supplémentaires.

Bénéficier de véritables avantages avec la maison conteneur

Il faut dire qu’un projet de construction de maison avec des conteneurs maritimes présente une multitude d’avantages :

facilité de transport et variété de conteneurs ;

facilement empilables (jusqu’à 5 hauteurs selon votre base) ;

construction rapide qui favorise la baisse des coûts.

L’optimisation de l’utilisation des matériaux, des machines, des installations et, surtout, le contrôle du flux de travail au cours du processus de construction peut permettre des économies allant jusqu’à 50%. Il faut bien souligner aussi que la maison conteneur présente un prix bien inférieur à une construction traditionnelle.

Vous faites donc un geste pour l’environnement grâce au recyclage, mais vous faites aussi un geste pour votre budget en misant sur des matériaux de construction sûrs et résistants mais beaucoup moins chers. Il faut bien comprendre aussi que les conteneurs maritimes sont beaucoup plus inoffensifs pour l’environnement que la construction traditionnelle et qu’ils ne génèrent pas d’altérations permanentes sur le terrain.

Enfin, le gros avantage des conteneurs, c’est qu’ils offrent une multitude de possibilités pour la construction de logement. Face à l’existence de différents types de conteneurs, les concepteurs aiguisent leur ingéniosité en fournissant une série de maisons de conteneurs qui vont au-delà d’une esthétique simple et commune.

On estime que la construction d’une maison en conteneur coûte 15% de moins que la construction d’un logement traditionnel. Il n’existe pas des aides financières spécifiques pour le financement de ce projet. Cependant, si vous respectez tous les critères définis pour l’achat de systèmes de chauffage écologiques, vous pouvez obtenir des primes et des subventions.

Une maison container est compatible avec tous les dispositifs de chauffage, de climatisation et d’isolation écologiques et performants. Vous pouvez équiper votre maison container avec des panneaux solaires, des systèmes de chauffage qui fonctionnent avec des énergies renouvelables (exemple : pompe à chaleur), un toit végétal, etc. En résumé, la maison container est une idée à la fois économique et écologique pour la construction de votre futur logement !