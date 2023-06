Les meilleurs aspirateurs robots en 2023

Medion MD 19700, Aspirateur robot, Blanc, Noir

Aspirateur Robot, Robot Aspirateur Laveur 2 en 1 Navigation Laser Intelligente 4500Pa Succion 200 Min D'autonomie, Compatible WiFi/Alexa/App/Google, pour Poils d'animaux Sols Durs Moquettes

Bestway Robot piscine Bestway Aquaglide

Les aspirateurs robots sont devenus des appareils incontournables pour de nombreux foyers. Ces petits robots intelligents peuvent nettoyer efficacement les sols sans nécessiter d’intervention humaine.

En 2023, le marché des aspirateurs robots propose une large gamme de modèles avec des fonctionnalités avancées. Découvrez dans ce guide, une liste des meilleurs aspirateurs robots aspirateurs ou laveurs en 2023 de cette année, ainsi que leurs caractéristiques.

ROIDMI Eve Plus Aspirateur Robot et Balai à Franges, aspirateur Automatique avec Sac à poussière, Navigation Laser, Fonction de Nettoyage, 2700Pa Succion, Application et Commande vocale - Blanc

Dreame L10 Ultra Robot Aspirateur et Serpillère avec Vidange Automatique,

Samsung Jet Bot AI+

Roborock S8 : La perfection dans le nettoyage automatisé

Le Roborock S8 est un aspirateur robot haut de gamme qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles. Selon le classement établi par le site Maniaques, le Roborock S8 apparaît comme étant le meilleur aspirateur robot en 2023. Doté d’une puissance d’aspiration élevée et d’une navigation précise, il est capable de nettoyer en profondeur tous les types de sols. Cet appareil présente des caractéristiques remarquables.

Navigation avancée et cartographie précise

Le Roborock S8 est équipé d’une navigation avancée et d’une cartographie précise qui lui permettent de se déplacer en toute fluidité dans votre maison. Grâce à son système de navigation laser LDS, il est capable de créer une carte détaillée et précise de votre environnement, évitant ainsi les obstacles et les chutes potentielles. À l’aide du système Reactive 3D, le Roborock S8 prend en compte tous les obstacles rencontrés au cours des premiers nettoyages afin de les éviter à l’avenir.

Vous pouvez également définir des zones de nettoyage spécifiques ou bloquer certaines zones à l’aide de barrières virtuelles, offrant ainsi un contrôle total sur les zones à nettoyer. Ainsi, cet aspirateur robot est capable de nettoyer toutes les pièces d’une maison sans aucune difficulté. Plus vous disposez d’étages dans une maison, plus vous avez la possibilité de créer plusieurs cartes pour permettre un nettoyage efficace au robot.

Autres performances de l’appareil

L’aspiration puissante du Roborock S8 est un autre aspect qui le distingue. Avec une puissance d’aspiration de 6000 Pa, il est capable d’éliminer efficacement la saleté, les débris et les poils d’animaux de tous les types de sols, qu’il s’agisse de parquet, de carrelage ou de tapis. Son système de filtration HEPA retient les particules fines, telles que les allergènes et les acariens, garantissant ainsi une meilleure qualité de l’air dans votre maison.

Samsung Jet Bot+

Yeedi Floor 3 Station

Le Roborock S8 est également équipé d’une brosse principale en caoutchouc qui agrippe parfaitement les particules, permettant ainsi un nettoyage en profondeur et une meilleure absorption de la saleté. De plus, il dispose d’une brosse latérale qui permet d’atteindre les coins et les bords pour un nettoyage complet de votre espace.

Avec un collecteur de déchets s’élevant à 2,5l, vous pouvez attendre jusqu’à 7 semaines avant de vider les déchets. Le Roborock S8 détient aussi une station de vidage automatique avec trois compartiments. Ces trois compartiments vous permettent de collectionner les poussières, de remplir et de vider le réservoir d’eau. Cet appareil dispose en plus d’une serpillière vibrante pour le lavage des sols jusqu’à une surface de 300 m2. La serpillière vibrante fonctionne à un rythme de 600 vibrations par minute pour un nettoyage optimal.

Un autre avantage du Roborock S8 est son autonomie de batterie étendue. Grâce à sa batterie de grande capacité, il peut fonctionner pendant de longues périodes sans avoir besoin d’être rechargé. Lorsque sa batterie est faible, il retourne automatiquement à sa base de chargement pour se recharger, puis reprend à l’endroit où il s’était arrêté pour terminer le nettoyage.

La connectivité intelligente est un autre point fort du Roborock S8. Il peut être contrôlé à distance par une application mobile dédiée, ce qui vous permet de programmer des sessions de nettoyage, de suivre l’état du nettoyage en temps réel et d’ajuster les paramètres selon vos préférences. De plus, il est compatible avec les assistants vocaux populaires tels que Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui vous permet de le contrôler facilement par simple commande vocale.

Ecovacs Omni : Polyvalence et intelligence combinées

L’Ecovacs Omni est un aspirateur robot polyvalent qui se distingue par sa technologie avancée et ses fonctionnalités intelligentes. Avec sa capacité à s’adapter à différents types de sols et à naviguer de manière efficace dans votre maison, il simplifie le processus de nettoyage et offre des résultats remarquables. Cet appareil fait partie des meilleurs aspirateurs en 2023.

L’Ecovacs Omni est équipé d’un système de cartographie intelligent qui lui permet de naviguer en toute fluidité dans votre maison. Grâce à ses capteurs de détection d’obstacles, il peut éviter les meubles, les tapis et les fils électriques, garantissant ainsi une sécurité optimale lors du nettoyage.

Avec sa capacité d’aspiration s’élevant à 5000 Pa, l’Ecovacs Omni arrive à éliminer efficacement les saletés, les débris et les poils d’animaux sur différents types de sols. Grâce à une capacité de remplissage de 0,4 litre, son collecteur peut stocker une quantité considérable de poussière avant d’avoir besoin d’être vidé. Cela vous permet de profiter de longues sessions de nettoyage sans interruption.

En plus de l’aspiration, l’Ecovacs Omni est équipé d’un système de lavage des patins. Les patins en tissu sont attachés à la base de l’aspirateur et peuvent être humidifiés pour nettoyer les sols en profondeur. Cela permet d’éliminer les taches et les saletés tenaces, laissant vos sols impeccables. Le système de lavage des patins est particulièrement utile pour les sols durs tels que le carrelage et le parquet.

L’Ecovacs Omni est également doté d’une fonction de vidange automatique du collecteur. Cette fonctionnalité pratique permet à l’aspirateur robot de vider automatiquement son collecteur de poussière dans une station de vidange. Avec une capacité de collecte de 3 litres, la station de vidange peut stocker une quantité importante de poussière avant d’avoir besoin d’être vidée. Cette fonctionnalité réduit considérablement la fréquence de vidange manuelle du collecteur, offrant ainsi une expérience de nettoyage sans effort.

Cependant, il convient de noter que la station de vidange peut générer du bruit lors de l’aspiration, plus que lors du rinçage des patins. On constate donc un niveau sonore allant jusqu’à 69 dB(A) à 1 mètre de distance, ce qui peut être un peu bruyant. Malgré cela, l’Ecovacs Omni offre une performance de nettoyage exceptionnelle qui compense largement ce léger inconvénient.

Le Dreame L10S Pro

L’aspiration intense de 5 300 Pa du Dreame L10S Pro garantit un nettoyage en profondeur des moquettes et des tapis. Que ce soit les saletés incrustées, la poussière ou les débris gênants, cet aspirateur robot puissant élimine efficacement toutes les impuretés pour vous offrir un sol propre et impeccable.

Aussi, grâce à ses deux serpillières rotatives innovantes, il est également capable de nettoyer les sols durs avec facilité. Les serpillières tournent à grande vitesse pour éliminer les taches tenaces, tandis que le réservoir d’eau amovible de grande capacité (190 mL*) permet un nettoyage complet et pratique des sols durs.

Une des fonctionnalités remarquables du Dreame L10S Pro est sa capacité à détecter et à nettoyer efficacement. Il détecte avec précision les tapis et les moquettes, ce qui lui permet de relever automatiquement les serpillières et d’augmenter l’aspiration pour un nettoyage en profondeur.

La technologie ultrasonique du L10S Pro identifie les tapis et les moquettes avec précision. Cet appareil relève ses serpillières jusqu’à 7 mm* pour garder les tapis et les moquettes au sec, évitant ainsi de les traîner sur des sols propres lors du retour à la base. Grâce à cette fonctionnalité intelligente, vous pouvez être sûr que vos sols seront parfaitement propres et sans résidus.

Le Dreame L10S Pro est également équipé d’un éclairage 3D et d’une navigation LiDAR avancée. L’éclairage 3D permet d’identifier et d’éviter les obstacles tels que les tables et les chaises, assurant ainsi une navigation en toute sécurité et évitant les collisions accidentelles. Les algorithmes d’éclairage et d’imagerie 3D intelligents permettent à l’aspirateur robot de détecter intelligemment les obstacles et de nettoyer de manière autonome.

De plus, la navigation LiDAR du L10S Pro crée rapidement une carte précise de votre maison, optimisant les itinéraires de nettoyage et assurant une couverture complète de toutes les zones. Vous pouvez enregistrer ces cartes multicouches pour définir vos préférences de nettoyage ou les consulter hors ligne en restaurant les cartes historiques par votre application. Grâce à sa grande batterie de 5200 mAh, vous pouvez nettoyer longuement vos sols sans interruption.

Avec le Dreame L10S Pro, vous avez la possibilité de personnaliser le nettoyage d’un geste simple ou avec une commande vocale. Vous pouvez préciser les zones dans lesquelles vous ne voulez pas que l’appareil accède. À l’aide des assistants vocaux comme Alexa, Siri et Google Assistant, vous pouvez démarrer, mettre en pause ou arrêter l’appareil.

Le Dreame L10S Pro fonctionne dans une plage de fréquence de 2 400–2 483,5 MHz avec une puissance de sortie maximale inférieure à 20 dBm. Cette plage de fréquence et la puissance de sortie optimisée garantissent une connectivité stable et une communication fiable entre l’aspirateur robot et sa base de chargement, assurant ainsi un fonctionnement fluide et sans interruption.

iRobot Roomba Combo i8+

Le iRobot Roomba Combo i8+ est un aspirateur robot hautement performant qui offre une solution complète pour aspirer et laver vos sols. Conçu pour s’adapter à tous les types de sols, cet appareil intelligent utilise une combinaison de technologies avancées pour vous offrir un nettoyage en profondeur et pratique.

En matière de performance, le Roomba Combo i8+ utilise une méthode de navigation basée sur une cartographie permanente. Il crée une carte précise de votre maison pour optimiser ses itinéraires de nettoyage. La technologie de caméra intégrée permet au robot de visualiser son environnement en temps réel et d’ajuster ses mouvements pour une aspiration efficace et précise.

Une des fonctionnalités les plus pratiques du Roomba Combo i8+ est sa capacité à détecter automatiquement les tapis. Lorsqu’il détecte un tapis, il augmente automatiquement sa puissance d’aspiration pour déloger la saleté et les débris incrustés, assurant ainsi un nettoyage en profondeur. Les deux rouleaux en caoutchouc de l’aspirateur sont spécialement conçus pour attraper les cheveux et les poils d’animaux, évitant ainsi les enchevêtrements et facilitant le processus de nettoyage.

La connectivité est un autre atout majeur du Roomba Combo i8+. Grâce à l’application iRobot OS, vous pouvez gérer plusieurs étages de votre maison en créant des cartes personnalisées pour chaque niveau. Vous avez également la possibilité de programmer le nettoyage pièce par pièce, ce qui vous permet de cibler les zones spécifiques nécessitant une attention particulière.

De plus, vous pouvez définir des zones d’exclusion pour éviter les endroits sensibles tels que les coins de jeux pour enfants. Les horaires de nettoyage peuvent également être programmés selon vos préférences.

En ce qui concerne la gestion des obstacles, le Roomba Combo i8+ est équipé d’un système de détection des marches, des obstacles et du vide. Cela lui permet d’éviter les chutes et de naviguer en toute sécurité dans votre maison. La hauteur du seuil de 2,0 cm et la hauteur de l’appareil de 9,3 cm garantissent qu’il peut facilement passer sous les meubles et atteindre les zones difficiles d’accès.

En termes d’autonomie, le Roomba Combo i8+ offre une durée de fonctionnement jusqu’à 95 minutes. Une fois sa session de nettoyage terminée ou lorsque sa batterie est déchargée, il retourne automatiquement à sa base de chargement pour se recharger. Une fois rechargé, il reprendra automatiquement son nettoyage là où il s’était arrêté, sans aucune intervention de votre part. De plus, le bac à poussière du Roomba Combo i8+ se vide automatiquement dans la station de vidage, éliminant ainsi tout contact avec la poussière et les allergènes aspirés.

Le iRobot Roomba Combo i8+ est fourni avec divers accessoires, y compris des serpillières, des brosses latérales et un filtre de haute efficacité. Les serpillières vous permettent de passer rapidement du mode aspiration au mode lavage pour des sols encore plus propres. Les brosses latérales assurent un nettoyage complet le long des murs et des coins, tandis que le filtre haute efficacité capture 99 % des particules et allergènes aspirés, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes allergiques.

Avec des dimensions compactes de 34 x 9,3 x 34,2 cm et un poids net de 3,4 kg, le Roomba Combo i8+ est facile à manœuvrer et à ranger. Son design élégant s’intègre harmonieusement à votre intérieur.

En 2023, le marché des aspirateurs robots propose une gamme variée de modèles performants et innovants. Parmi les meilleurs aspirateurs robots de cette année, le Roborock S8, le Ecovacs Omni, le Dreame L10S Pro et l’iRobot Roomba Combo i8+ se démarquent par leurs fonctionnalités avancées, leur puissance d’aspiration et leur facilité d’utilisation. Si vous hésitez à choisir un robot aspirateur parmi ceux décrits, cet article pourrait vous aider.