La lutte acharnée de La Liga contre les services IPTV illégaux

Le président de La Liga, Javier Tebas, s’est exprimé lors d’une conférence récente concernant les efforts déployés par son organisation pour combattre la piraterie des retransmissions sportives. Preuve en est faite, il a annoncé que 58 applications Android facilitant l’accès illégal aux matchs ont été supprimées.

IPTV : le fléau des chaînes de télévision payantes

Les chaînes de télévision qui proposent du contenu à caractère sportif en direct doivent faire face à un véritable ennemi : les services IPTV. Ces plateformes permettent notamment l’accès illégal aux matchs et représentent une véritable menace pour les chaînes payantes officielles. Parmi ces menaces figurent les applications de piratage Android qui connaissent un essor fulgurant depuis quelques années.

Javier Tebas met un point d’honneur à mener ce combat contre les iptv illégaux, puisque cela nuit grandement à l’économie du monde sportif. Dans ce cadre, La Liga ne fait pas les choses à moitié : au cours des cinq premiers jours de la nouvelle saison de football, pas moins de 58 applications Android de piratage ont été éliminées.

1 million d’utilisateurs sur iOS

300 000 utilisateurs en Espagne

Cette lutte acharnée montre à quel point les dirigeants du football européen et les chaînes de télévision sont en colère contre ces pratiques illégales, qui déstabilisent le modèle économique des chaînes à péage.

Des actions concrètes pour mettre fin aux diffusions illicites

Javier Tebas estime que s’il est possible de mener des actions musclées pour lutter contre des crimes tels que la pédopornographie, alors il devrait être aussi possible d’en faire autant pour garantir le respect de la propriété intellectuelle.

La coopération entre les instances européennes et les autorités nationales

De nombreuses opérations ont déjà été menées par les autorités compétentes dans ce domaine. Par exemple, en mai dernier, la police fiscale néerlandaise – en partenariat avec Europol – a réussi à démanteler l’un des plus grands réseaux IPTV illégaux d’Europe :

Plus de 10 000 chaînes de télévision accessibles illégalement

15 000 films et séries télévisées disponibles gratuitement sur des plateformes telles que Netflix ou Disney+

Le tout facturé à seulement 10 euros par mois

Ces actions montrent que des efforts concrets sont réalisés au niveau international pour empêcher la diffusion non autorisée de contenu protégé par le droit d’auteur.

Vers une régulation accrue des services IPTV ?

Pour le moment, on ne sait pas si La Liga et les autres organisations sportives parviendront à mettre fin aux pratiques illégales des services iptv. Néanmoins, il est probable qu’une régulation plus stricte de ces plateformes soit mise en place dans les années à venir pour protéger les émetteurs légaux ainsi que les ayants droit du football.

En attendant, nul doute que la lutte entre l’autorité sportive et les pirates informatiques continuera de faire rage sur le terrain du piratage des retransmissions sportives. Un combat qui, loin d’être anecdotique, démontre à quel point la propriété intellectuelle est un enjeu crucial pour le monde du ballon rond – et du sport en général.