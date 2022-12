Guide étape par étape pour l’installation d’une borne de recharge domestique pour votre véhicule électrique

Êtes-vous prêt à passer à l’électrique ? L’installation d’une station de recharge domestique est un excellent moyen de réduire vos émissions et de diminuer le coût de la recharge de votre véhicule électrique.

Avec la baisse du coût des véhicules électriques, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour passer à l’électrique ! Dans ce guide, nous allons vous montrer, étape par étape, comment installer une station de charge domestique pour votre véhicule électrique.

Nous examinerons les différents types de bornes de recharge disponibles, les coûts associés à l’installation et les considérations de sécurité pour l’installation.

Nous vous donnerons également des astuces et des conseils sur la manière d’entretenir et d’utiliser votre station de charge. Alors, si vous êtes prêt à passer au vert, c’est parti !

Types de stations de recharge

Il existe deux grands types de bornes de recharge : Les chargeurs embarqués et les bornes de recharge à domicile.

Les chargeurs embarqués sont branchés directement sur votre voiture. Ils sont généralement installés lorsque vous achetez une nouvelle voiture électrique ou hybride.

Les stations de recharge à domicile sont installées de façon permanente dans votre maison et sont branchées sur la source d’alimentation électrique normale de votre foyer.

Elles sont disponibles dans une gamme de styles et de types différents, et vous pouvez être totalement flexible quant à l’endroit où vous les installez.

Vous pouvez choisir le type de station de recharge qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Il existe plusieurs types de bornes de recharge, que nous allons examiner plus en détail ci-dessous :

Station de recharge murale

Il s’agit d’une station de recharge fixée directement sur votre mur. Les stations de charge murales sont très pratiques car elles sont accessibles depuis le mur.

Elles sont également très esthétiques et doivent s’intégrer parfaitement au reste de votre maison.

Les bornes de recharge murales sont généralement équipées d’une prise standard à trois broches, que vous faites passer du mur à la voiture en passant par la cavité murale. Les bornes de recharge murales sont simples et conviennent à la plupart des gens.

Ce sont également les stations de recharge domestiques les plus rentables du marché et elles sont faciles à installer.

Station de recharge sur pied

Il s’agit d’une station de recharge plus grande qui est placée sur le sol. Les stations de recharge au sol sont généralement plus hautes que les stations murales et conviennent mieux aux bâtiments commerciaux.

Les stations de recharge au sol sont idéales si vous avez la place d’en stocker une à l’intérieur de la maison. Elles sont généralement équipées d’une prise standard à trois broches et se connectent au mur de la même manière qu’une station de charge murale.

Les bornes de recharge sur pied sont idéales pour les véhicules de grande taille, comme les voitures dotées d’une grosse batterie, et sont recommandées pour les propriétés commerciales.

Station de charge portable

Il s’agit d’une petite station de recharge, spécialement conçue pour les voyages.

Les stations de charge portables sont idéales pour les voyages longue distance et sont généralement équipées d’une connexion CC et d’une prise allume-cigare.

Les stations de charge portables sont généralement plus petites, plus légères et plus compactes que les stations de charge sur pied ou murales, ce qui les rend plus faciles à ranger ou à transporter.

Les stations de charge portables sont idéales pour ceux qui se déplacent beaucoup avec leur véhicule électrique et qui veulent une flexibilité totale pour connecter la voiture à la source d’énergie.

Station de recharge portable

Il s’agit d’une station de recharge qui se branche sur une prise domestique standard. Les stations de recharge rechargeables sont généralement utilisées avec des véhicules plus petits qui ont moins d’autonomie.

Elles sont idéales pour la recharge à court terme, par exemple pour recharger votre véhicule au travail pendant quelques heures. Elles sont également très utiles pour recharger un véhicule à faible autonomie à la maison pendant la nuit.

Les bornes de recharge sont également très utiles pour recharger votre voiture dans un appartement avec un panneau de disjoncteurs partagé.

Presque toutes les stations de recharge sont conçues avec une prise standard à trois broches et sont reliées à la prise à l’aide d’une rallonge robuste.

Coûts d’installation

L’installation d’une borne de recharge domestique par un artisan électricien peut coûter entre 1 000 et 10 000 euros, selon le type de borne choisi, l’endroit où vous la faites installer et les autorisations nécessaires.

Pour vous donner une idée des coûts, le coût moyen d’installation d’une borne de recharge murale est de 1 500 euros.

Ce montant comprend les matériaux et la main-d’œuvre, et est basé sur un appartement d’une chambre à coucher. Si vous faites installer la borne dans un appartement de deux chambres, le coût sera probablement plus élevé.

Pour une station de recharge sur pied, les coûts d’installation sont estimés à environ 5 000 euros. Ce montant comprend les matériaux et la main-d’œuvre,