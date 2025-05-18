Forcer la Mise à Jour d’un iPhone ou d’une Apple Watch Bloquée sur une Ancienne Version

4.7/5 - (4 votes)

Vous avez peut-être déjà rencontré cette situation frustrante où votre appareil est bloqué sur une ancienne version, rendant impossible l’accès aux nouvelles fonctionnalités. Que ce soit un iPhone ou une Apple Watch, il est crucial d’effectuer des mises à jour régulières pour garantir la sécurité et la performance optimale de vos appareils. Mais que faire lorsque le processus semble coincé ? Explorons les solutions possibles pour forcer la mise à jour de vos appareils lorsqu’ils sont en difficulté.

Pourquoi votre appareil peut-il être bloqué lors d’une mise à jour ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un iPhone ou une Apple Watch pourrait se retrouver bloqué lors d’une tentative de mise à jour. La cause la plus fréquente est souvent liée à des problèmes de connexion internet instable. Sans une bonne connexion, télécharger ou vérifier la mise à jour devient difficile voire impossible.

D’autres facteurs incluent des soucis de stockage insuffisant. Une mise à jour nécessite un espace libre suffisant pour s’installer correctement. Si l’espace disponible est trop limité, cela peut entraîner des interruptions durant le processus. Les bugs logiciels ou les pannes matérielles peuvent également jouer un rôle dans ces blocages.

Préparation avant de forcer la mise à jour

Vérification du stockage et de la connexion internet

Afin de résoudre les problèmes de mise à jour, il est essentiel de vérifier quelques éléments de base. Tout d’abord, assurez-vous que vous disposez d’une connexion internet stable. Un réseau Wi-Fi fiable est généralement la meilleure option pour des téléchargements rapides et sûrs. Cela permet d’assurer que le jumelage entre votre appareil et les serveurs de mise à jour fonctionne correctement.

Ensuite, vérifiez l’espace de stockage disponible sur votre appareil. Rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone ou de votre Apple Watch pour libérer de l’espace si nécessaire. Supprimez les applications inutilisées ou transférez vos fichiers et photos vers un autre support.

Sauvegarder ses données

Avant de procéder à toute tentative de correction majeure, il est prudent de sauvegarder ses données. Utilisez les outils de sauvegarde intégrés comme iCloud ou un ordinateur via iTunes pour créer une copie de vos informations importantes. Cela garantit que vous ne perdrez rien d’essentiel au cas où quelque chose tournerait mal durant le processus.

Utiliser le mode de récupération

Le mode de récupération est une méthode efficace pour débloquer et mettre à jour un iPhone resté sur une ancienne version. Tout d’abord, connectez votre iPhone à un ordinateur équipé d’iTunes ou de Finder si vous utilisez macOS 10.15 ou ultérieur. Ensuite, forcez le redémarrage de votre iPhone :

Pour un iPhone 8 ou version ultérieure, appuyez brièvement sur le bouton de volume haut, puis sur le bouton de volume bas, ensuite maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo d’iTunes apparaisse.

Pour un iPhone 7, maintenez simultanément le bouton de volume bas et le bouton veille/réveil jusqu’à voir l’écran de récupération.

Pour les modèles antérieurs, appuyez en même temps sur le bouton d’accueil et le bouton veille/réveil.

Une fois en mode récupération, choisissez “Mettre à jour” lorsqu’on vous le propose. Cela réinstallera iOS sans effacer vos données personnelles.

Assistance via iTunes ou Finder

Après avoir mis l’appareil en mode de récupération, iTunes ou Finder proposera une mise à jour ou restauration. C’est aussi une bonne manière de gérer une installation défaillante. Dans certains cas, la restauration complète pourrait être nécessaire, mais cela supprimerait toutes les données stockées sur l’appareil.

Veillez toujours à essayer de mettre à jour avant de restaurer. Selon l’état de l’appareil, l’action choisie pourrait corriger efficacement les erreurs liées à des versions logicielles obsolètes ou défectueuses.

Forcer la mise à jour de votre Apple Watch

Vérifier le jumelage avec l’iPhone

L’Apple Watch dépend fortement de son jumelage avec un iPhone pour les mises à jour logicielles. Assurez-vous que votre montre est bien connectée et jumelée à votre iPhone. Si le jumelage semble compromis, essayez de déjumeler et rejumeler votre Apple Watch depuis l’application associée sur l’iPhone. Cette étape peut souvent restaurer une fonction bloquée.

Redémarrage forcé de l’Apple Watch

Tout comme l’iPhone, forcer le redémarrage de votre Apple Watch peut aider à débloquer une mise à jour suspendue. Pour cela, appuyez simultanément sur la couronne digitale et le bouton latéral pendant au moins dix secondes, jusqu’à ce que le logo apparaisse.

Lorsque l’Apple Watch redémarre, elle peut reprendre automatiquement le téléchargement ou l’installation de la mise à jour précédente. En outre, assurez-vous que le chargement de votre montre est suffisant pour permettre une mise à jour sans interruption.

Problèmes courants et astuces supplémentaires

Des erreurs persistantes malgré tout ?

Il se peut que même après toutes ces étapes, la mise à jour reste inachevée. Cela pourrait nécessiter un voyage au service client ou une assistance technique plus approfondie. Toutefois, certaines astuces pratiques pourraient encore vous sortir d’affaire.

Essayez de reconnecter à un autre réseau Wi-Fi si possible. Optimiser les paramètres DNS de votre connexion pourrait parfois accélérer le téléchargement des mises à jour. Accédez à vos paramètres réseau et modifiez manuellement les valeurs DNS pour des alternatives plus rapides, comme celles proposées par Google.

Optimisation et entretien régulier de votre appareil

Enfin, évitez les désagréments futurs en maintenant vos appareils régulièrement optimisés. Assurez-vous de garder vos applications et systèmes d’exploitation à jour. Nettoyez votre stockage fréquemment, supprimez ce qui n’est plus utilisé et sauvegardez de manière cohérente pour éviter des complications excessives.

Conserver une routine de maintenance régulière pourrait éviter certains blocages de mise à jour. N’oubliez pas non plus de vérifier périodiquement les annonces concernant d’éventuelles patchs correctifs directement depuis le site du fabricant.