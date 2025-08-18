Étudiants, freelances, étrangers : AlloAppart vous ouvre les portes de la location sans CDI ni garant en 2025

4.8/5 - (15 votes)

AlloAppart : la location d’appart sans prise de tête (et sans agences !)

T’en as marre de galérer pour trouver un appart ? D’envoyer des tonnes de dossiers sans jamais avoir de réponse ? De tomber sur des annonces chelou ou des proprios qui te ghostent ? On te comprend. Et c’est exactement pour ça qu’AlloAppart existe.

C’est quoi AlloAppart ? ALLO Appart est une plateforme 100 % digitale et indépendante qui te permet de louer un logement directement entre particuliers, sans passer par une agence, sans frais cachés, et surtout sans prise de tête. Ce que vous devez retenir 🏠 Location entre particuliers avec AlloAppart : 🔍 Location sans agence : AlloAppart simplifie la recherche de logement en ligne grâce à une plateforme 100 % digitale entre particuliers, sans frais cachés ni agences immobilières.

: AlloAppart simplifie la recherche de logement en ligne grâce à une plateforme 100 % digitale entre particuliers, sans frais cachés ni agences immobilières. 🛡️ Sécurité et fiabilité : Chaque annonce est vérifiée avec des documents officiels, et les dossiers locatifs sécurisés garantissent une transparence totale pour une location en toute confiance .

: Chaque annonce est vérifiée avec des documents officiels, et les dossiers locatifs sécurisés garantissent une transparence totale pour une . 📱 Processus simplifié : Pour 19,90€/mois, les candidats postulent en illimité, reçoivent des réponses systématiques, et suivent l’état de leur candidature en temps réel.

: Pour 19,90€/mois, les candidats postulent en illimité, reçoivent des réponses systématiques, et suivent l'état de leur candidature en temps réel. 💬 Expérience humaine et accompagnée : AlloAppart allie technologie et accompagnement personnalisé pour améliorer la visibilité en ligne des logements tout en soutenant locataires et propriétaires. Lire : Assurer son logement

✅ Un système qui protège tout le monde (et t’évite les galères) Contrairement aux sites classiques où n’importe qui peut poster une annonce bidon, chez AlloAppart chaque annonce est vérifiée. Le proprio doit fournir une pièce d’identité + la taxe foncière du logement → t’es sûr que le bien est réel.

+ la du logement → t’es sûr que le bien est réel. Toi, tu crées un dossier locatif sécurisé (infos, revenus, garant éventuel…). Seuls les proprios à qui tu postules peuvent le voir.

💸 C’est combien tout ça ? Voir les annonces : Gratuit

Gratuit Postuler : 19,90 €/mois Et là, tu peux : postuler à tous les apparts que tu veux,

suivre en temps réel l’avancement de ta candidature,

et surtout, recevoir une réponse à chaque fois. Pas besoin d’avoir un CDI ou d’être né dans le bon quartier. Étudiant, freelance, étranger… tout le monde a sa chance si le dossier est solide.

🏠 Et pour les proprios ? C’est 100 % gratuit pour eux : Poster une annonce ? Gratuit.

Recevoir des dossiers ? Gratuit.

Conclure une location ? Toujours gratuit. Allo Appart aide à rédiger l’annonce, à trier les dossiers, à gagner du temps. Et c’est eux (Proprio) qui choisissent à qui louer, sans pression.

Tu postules à un appart. Le proprio lit ton dossier. S’il t’a retenu, un badge “Dossier retenu” apparaît sur l’annonce. Le proprio te contacte (appel ou message) pour organiser une visite. Les visites sont gérées directement par le proprio, pas par AlloAppart. C’est plus simple, plus rapide, et surtout plus humain.

🧡 Une plateforme pensée pour toi AlloAppart, c'est ni une agence, ni un simple site d'annonces. C'est un mix entre technologie et humain. Une équipe répond à chaque message, aide les proprios à bien formuler leurs annonces, soutient les locataires stressés… Bref, on est là pour t'aider à trouver ton futur chez-toi. Et côté sécurité, tes infos sont protégées : seuls les proprios auxquels tu postules voient ton dossier, et tout est stocké de façon sécurisée.