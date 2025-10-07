Dormakaba : parcours d’une transformation stratégique au service des accès sécurisés

4.9/5 - (15 votes)

Depuis plusieurs années, Dormakaba s’impose comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions d’accès sécurisées. Basée à Zurich, cette société helvétique a entrepris une profonde transformation de ses activités et affiche désormais des performances remarquées sur les marchés financiers. Grâce à des choix stratégiques assumés, des innovations managériales et des résultats solides, Dormakaba façonne son avenir autour de son cœur de métier tout en répondant aux attentes croissantes du secteur de la sécurité.

Des cessions pour recentrer la stratégie du groupe

Le mouvement de concentration mené par Dormakaba se traduit notamment par une série de cessions ciblées, destinées à renforcer sa position sur ses principaux marchés. Au début de l’été 2025, la société a franchi une étape majeure avec la vente programmée de Forpondo Informatica, entité basée au Brésil. Cette opération s’inscrit dans la volonté du groupe zurichois de se concentrer exclusivement sur la fourniture de systèmes d’accès et de gestion sécurisée.

La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé publiquement, devrait être finalisée au cours du premier semestre de l’exercice décalé 2025/26. En adoptant cette orientation, Dormakaba se sépare progressivement d’activités jugées non stratégiques afin d’optimiser sa structure financière et d’accroître la rentabilité de ses actifs phares. Ce repositionnement illustre une stratégie cohérente visant à consolider son leadership mondial dans la sûreté et la gestion intelligente des accès.

Des indicateurs financiers en forte hausse pour l’exercice 2024/25

L’exercice 2024/25 marque un tournant décisif pour le groupe suisse. La restructuration engagée depuis plusieurs années a permis d’améliorer aussi bien la croissance organique que la profitabilité des opérations courantes. Dormakaba a ainsi enregistré une progression de 4,1 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant et un bénéfice net doublé par rapport à l’exercice précédent, atteignant 188 millions de francs suisses.

Ces résultats renforcent la direction dans ses choix stratégiques et motivent une politique de retour à l’actionnaire plus ambitieuse. Le conseil d’administration proposera lors de la prochaine assemblée générale un dividende de 9,20 francs suisses, soit une augmentation notable. Cette performance place Dormakaba parmi les acteurs européens affichant l’une des plus belles progressions du secteur sur l’année écoulée.

Valorisation boursière et perspectives selon les analystes financiers

Les excellents résultats récemment annoncés ont entraîné un ajustement positif de la part d’institutions financières majeures. Berenberg, banque d’investissement européenne reconnue, a relevé son objectif de cours sur Dormakaba après une analyse détaillée des comptes annuels 2025. Les observateurs saluent la robustesse du business model et la capacité du management à transformer rapidement ses ambitions en croissance mesurable.

Diverses statistiques illustrent cette confiance renouvelée. L’évolution du titre Dormakaba au cours des derniers mois reflète ce regain d’intérêt, avec une appréciation marquée de la valeur depuis janvier 2025. Les spécialistes soulignent également la solidité de la gouvernance du groupe et la transparence accrue mise en avant lors de la présentation des résultats annuels.

Indicateur financier Exercice 2024/25 Évolution vs année précédente Croissance organique +4,1 % Hausse confirmée Bénéfice net 188 M CHF Doublement sur un an Dividende proposé 9,20 CHF +1,20 CHF

Structuration interne : vers une nouvelle gouvernance et des priorités affirmées

Poursuivant sa dynamique de transformation, Dormakaba a également repensé son organisation interne. À compter du 1er janvier 2025, Christian Baur occupera le poste nouvellement créé de Chief Transformation Officer (CTO) tout en assumant la présidence de la division Key & Wall Solutions and OEM. Cette double nomination symbolise la volonté du groupe d’intensifier ses efforts en matière de transformation digitale et d’innovation industrielle.

L’arrivée de ce nouveau CTO vise à accélérer la conduite du changement au sein des équipes et à coordonner efficacement les chantiers d’amélioration des processus internes. Les missions assignées à ce poste incluent également la modernisation de l’offre produits et l’adaptation rapide du portefeuille aux besoins spécifiques d’un marché concurrentiel et technologique en évolution constante.

Pourquoi créer un poste de Chief Transformation Officer ?

La création de ce type de fonction répond à une exigence croissante chez les grands groupes industriels confrontés à la digitalisation des métiers et à la pression concurrentielle mondiale. Un CTO pilote les projets de transformation, favorise la transversalité entre divisions et impulse une culture de l’innovation structurée.

Chez Dormakaba, cette initiative accompagne déjà des évolutions concrètes, telles que la modernisation des solutions connectées ou l’intégration de technologies avancées dans les processus de développement produits. Ces axes répondent autant aux défis opérationnels qu’à la nécessité de renforcer la valeur différenciante de la marque.

Une gouvernance en phase avec la stratégie globale du groupe

Au-delà du renforcement de la ligne managériale, la gouvernance met l’accent sur l’agilité et la prise de décision rapide. L’équipe dirigeante entend capitaliser sur des circuits de validation raccourcis et sur une mobilisation forte autour des objectifs fixés à moyen terme. Cela se traduit par une répartition claire des responsabilités et une dynamique collective favorable à l’exécution du plan de transformation.

Cette structuration permet à Dormakaba de rester compétitif sur tous les segments où il opère, tout en apportant des réponses concrètes aux enjeux liés à la protection, à la flexibilité des accès et à la digitalisation croissante des infrastructures collectives et professionnelles.

Faits marquants et synergie des transformations engagées

Dormakaba illustre sa stratégie à travers plusieurs faits récents qui confirment le cap adopté. Non seulement le groupe a renforcé la part de ses activités prioritaires mais chaque action menée génère des effets positifs sur la performance économique et la satisfaction des parties prenantes.

Mises à jour importantes du portefeuille produits axées sur la connectivité et la sécurité.

axées sur la connectivité et la sécurité. Cession progressive des filiales hors cœur de métier, comme au Brésil avec Forpondo Informatica.

Montée en puissance des investissements dans la recherche et développement pour soutenir l’offre innovante.

pour soutenir l’offre innovante. Gestion active du capital humain avec la montée en responsabilité de profils spécialisés dans la transformation digitale.

Les décisions récentes démontrent une coordination étroite entre initiatives managériales, actions de marché et investissement dans l’innovation. La croissance constatée sur l’exercice 2024/25 n’est donc pas perçue comme un simple rebond conjoncturel, mais plutôt comme l’expression tangible d’une transition maîtrisée vers un modèle d’excellence durable.

