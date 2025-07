Cinq PME franchissent un cap stratégique avec eSCalade | France Supply Chain

Paris, le 21 juillet 2025

France Supply Chain by Aslog poursuit son engagement en faveur de la transformation des entreprises industrielles en déployant, un programme d’accompagnement intensif pensé pour les. Conçu comme un accélérateur de maturité Supply Chain, eSCalade allie formation, accompagnement sur mesure et intelligence collective pour permettre aux participants de bâtir uneen seulement six mois.

« Le programme donne une véritable colonne vertébrale à notre démarche logistique. On identifie les bons sujets et surtout, on sait comment les traiter jusqu’au bout. » – Guillaume Degetz, Responsable Logistique, Océane SCA

Les participants identifient plusieurs facteurs clés : maturité numérique (MRP, ERP) , clarté du projet d’entreprise, et alignement des équipes via un diagnostic initial.

« C’est un bon point d’entrée pour clarifier sa vision et ses priorités. On en ressort avec une feuille de route solide et adaptée. » – Myriam Bizouard, Directrice Supply Chain, Carniato

À propos de France Supply Chain by Aslog

Depuis plus de 50 ans, France Supply Chain fédère entreprises, grandes écoles et centres de recherche autour d’une ambition commune : innover, partager et agir pour une Supply Chain plus durable et résiliente.

Avec plus de 450 structures adhérentes, 800 membres actifs et une audience de 7 000 professionnels, l’association agit en tant que Think and Do Tank reconnu. À partir de janvier 2025, ses missions d’intérêt général seront portées par le fonds de dotation SUPPLY CHAIN 4 GOOD, notamment pour soutenir la décarbonation et la soutenabilité des chaînes logistiques.

https://www.francesupplychain.org/