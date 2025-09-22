Business Maritime Day 2025 : Toulon expérimente les ports flottants, autonomes et résilients de demain

4.4/5 - (5 votes)

Business Maritime Day Toulon trace la voie des ports du futur

Près de 200 acteurs économiques, industriels et institutionnels se sont retrouvés à Toulon pour la 3ᵉ édition du Business Maritime Day. Organisé par les Ports Rade de Toulon de la CCI du Var, l’événement a confirmé la position du port comme laboratoire méditerranéen du port durable. Le message est clair : la transformation ne peut réussir que si elle est systémique et collective.

🚢 Ports du futur : Toulon montre la voie 🌍 Transition écologique et portuaire : Le port de Toulon adopte une stratégie durable systémique, intégrant les 9 limites planétaires pour un impact environnemental maîtrisé et innovant. 🤝 Coopération & innovation collective : Acteurs publics et privés unissent leurs forces autour d’une gouvernance partagée pour transformer la plateforme portuaire en écosystème durable. 🔁 Scénarios prospectifs 2070 : L’étude Infraport anticipe des ports adaptatifs face aux défis climatiques, avec des modèles autonomes, régénératifs et résilients à forte valeur ajoutée. 🧠 Imaginaire positif & désir d’avenir : Le récit du port de demain s’ancre dans une écologie désirable, moteur de transformation collective plus inspirante que la peur du déclin. 🚀 Toulon, laboratoire d’expérimentation : Grâce à sa taille intermédiaire, le port teste des innovations agiles en matière de gestion portuaire durable et de transition énergétique.

Origines et vision du Business Maritime Day

L’ouverture a donné le ton. Hervé Stassinos, Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, a rappelé que développement économique et transition écologique doivent avancer ensemble. Même son de cloche pour Céline Richaud (CCI du Var), qui a souligné que le port s’inscrit au cœur d’un territoire en mutation, avec la certification Green Bay et la dynamique engagée avec CENAQ comme socle du futur.

Le port de Toulon ne se contente pas de réduire son empreinte carbone. Il adopte une approche plus large, intégrant les neuf limites planétaires comme boussole d’action.

Solutions et trajectoires pour le port du futur

Christine Rosso (CCI du Var) l’a affirmé : il faut dépasser la seule décarbonation pour inventer un nouveau modèle. Coopération entre régions, innovation collective et expérimentation font partie des leviers identifiés.

Une écologie désirable selon Côme Girschig

L’auteur et conférencier a invité à changer de récit : la transition doit être guidée par le désir, pas uniquement par la peur. À travers la métaphore du Rubik’s cube, il a expliqué que chaque action écologique doit être pensée dans un système global. Il a rappelé un fait marquant : une espèce disparaît toutes les dix minutes, mais des victoires collectives comme la restauration de la couche d’ozone montrent que l’action paie.

L’étude Infraport et ses scénarios prospectifs

Frédéric Descombes (CEA) a présenté l’étude Infraport, menée avec des partenaires comme Bouygues, EDF, Schneider Electric et l’Union des Ports de France. Objectif : anticiper 2070 et les défis climatiques (montée des eaux, raréfaction de l’eau douce, intensification des tempêtes). L’étude imagine aussi des opportunités autour de l’économie régénérative et de nouveaux usages portuaires.

Scénario Caractéristiques Forces Emoji Port « île » Autonome, submersible, dimension touristique Attractivité, autonomie énergétique 🏝️ Port « huître » Résilient, protégé par des digues, inspiré du vivant Robustesse, intégration écologique 🦪 Port « polymorphe » Flottant, multifonctionnel, construit à partir de navires recyclés Innovation, circularité ⚓ Toulon en pionnier Agilité, taille adaptée aux expérimentations Capacité à tester et inspirer 🚀

Pourquoi Toulon peut devenir un port modèle

Avec sa taille intermédiaire et son ouverture à l’innovation, Toulon peut tester des solutions que de grands ports mettraient des décennies à déployer. Comme le résume Christine Rosso : « Les limites planétaires ne sont pas une fatalité, elles sont un appel à l’imagination collective ».

Le Business Maritime Day rappelle une évidence : l’avenir des ports se jouera sur leur capacité à innover collectivement pour servir le vivant et les générations futures.