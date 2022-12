AVIS Jumbo Privacy App : Faites un audit confidentialité de vos réseaux sociaux

Qu’est ce que Jumbo Privacy App ?

Jumbo Privacy est une application puissante de confidentialité et de sécurité qui permet de protéger vos données et informations personnelles des regards indiscrets.

Elle est conçue pour faciliter la sécurisation de vos comptes en ligne, le cryptage des activités de navigation sur Internet, le blocage des traqueurs, le masquage de l’adresse IP et bien plus encore.

Avec Jumbo Privacy, vous pouvez facilement gérer tous vos paramètres de confidentialité en un seul endroit.

Son interface intuitive permet de régler facilement des paramètres tels que le blocage des publicités ou la configuration de l’authentification à deux facteurs pour une sécurité accrue.

Que vous souhaitiez vous assurer que vos e-mails sont protégés contre l’espionnage ou que vos données privées sont à l’abri des pirates, Jumbo Privacy vous couvre !

De plus, avec un support complet pour les appareils iOS et Android, vous pouvez rester en sécurité où que vous alliez. Essayez Jumbo Privacy dès aujourd’hui pour sécuriser vos informations personnelles et reprendre le contrôle de votre vie privée en ligne

Jumbo Privacy App protège vos données personnelles des GAFA

Jumbo compte à ce jour plus de 100.000 utilisateurs sur iOS et Android et plusieurs milliers d’abonnements.

La société vient de lever 8 millions de dollars, une opération portée par le fonds Balderton. «C’est un pan de la vie digitale qui n’a été adressé par aucune entreprise avant Jumbo.

On s’est beaucoup penché sur la cybersécurité, ou alors la confidentialité est abordée sous l’angle réglementaire mais aucune entreprise ne s’est focalisée jusqu’ici sur le besoin de l’utilisateur», estime Bernard Liautaud, partner chez Balderton et ancien PDG de l’éditeur de logiciels Business Object.

La société doit maintenant travailler à faire grossir sa base d’utilisateurs et confirmer sa capacité à les transformer en abonnés.

sources : https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/start-up/jumbo-l-application-qui-protege-vos-donnees-personnelles-de-l-appetit-des-gafa-20200624

Une app pour protéger notre vie privée sur les médias sociaux et le web

On se laisse pas mal trainer sur le web. Le nombre d’informations que l’on donne via les différentes plateformes ou médias sociaux peut en dire long sur nous.

Google connait nos intérêts via nos recherches, Facebook et Instagram selon nos interactions avec les publications, Amazon avec nos achats ou même nos questions à son assistant Alexa.

Ce sont là toutes des informations qui peuvent brosser un portrait de nous sur le web et où l’application gratuite Jumbo peut nous aider à faire le ménage derrière nous.

Source : https://francoischarron.com/

Jumbo 2 : Une nouvelle étape dans la protection de votre vie privée

Bonjour, Je suis Pierre le CEO de Jumbo Privacy.

Aujourd’hui, au nom de notre équipe de 21 personnes passionnées, je suis fier de partager avec vous deux annonces concernant Jumbo Privacy qui nous rapprochent de notre mission de vous rendre le contrôle de vos données personnelles. (Diese Mitteilung auf Deutsch lesen / See announcement in English) source : https://blog.jumboprivacy.com/jumbo-2-une-nouvelle-etape-dans-la-protection-de-votre-vie-privee

Jumbo : L’app pour nettoyer vos réseaux sociaux

En 2020, vos données personnelles et votre vie privée ont une valeur inestimable ! Certaines entreprises ou annonceurs sont prêts à dépenser des centaines de millions de dollars pour acheter des listes de données personnelles sur des internautes aux quatre coins du monde ! Il est temps de reprendre la main, notamment sur les réseaux sociaux avec Jumbo.

La suite sur https://iphonesoft.fr/2019/12/26/jumbo-app-nettoyer-reseaux-sociaux

Jumbo Privacy est la seule application dont vous avez besoin pour protéger vos informations en ligne

Le concept de Jumbo est assez simple: il scanne vos comptes en ligne et formule des recommandations basées sur la sécurité et la confidentialité sur la façon de rendre vos comptes et votre identité plus sûrs.

Il recherche des éléments tels que l’authentification à deux facteurs et les paramètres de suivi des annonces et peut vous aider à configurer ces éléments s’ils ne le sont pas déjà. Il peut également archiver automatiquement d’anciens messages sur de nombreux réseaux sociaux.

Source : https://www.tremplin-numerique.org/jumbo-privacy-est-la-seule-application-dont-vous-avez-besoin-pour-proteger-vos-informations-en-ligne

