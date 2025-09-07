Volvo EX90 : le SUV électrique premium phare de Volvo

5/5 - (10 votes)

Le marché des SUV électriques haut de gamme évolue rapidement, et Volvo s’impose avec force grâce à l’EX90. Ce nouveau modèle, présenté comme le fleuron de la marque suédoise, ambitionne de rivaliser avec les plus grands noms du secteur. Doté de sept places et d’une technologie de pointe, le Volvo EX90 incarne la transition ambitieuse de Volvo vers l’électrification totale de sa gamme. Même si les ambitions sont élevées, quelques défis techniques viennent nuancer cette réussite annoncée.

Le design signé Volvo et la conception scandinave

L’EX90 séduit d’abord par son design scandinave raffiné. Les lignes épurées, la calandre imposante agrémentée de feux distinctifs et l’harmonie générale témoignent du soin apporté à la conception. La signature lumineuse « marteau de Thor » renforce l’identité visuelle forte de Volvo et confère au SUV un caractère résolument statutaire.

À bord, le confort est mis à l’honneur avec une configuration pensée pour la famille et la polyvalence au quotidien. La planche de bord minimaliste accueille un large écran central, véritable centre de contrôle du véhicule. L’utilisation de matériaux nobles comme le bois véritable ou les tissus écologiques ajoute une note premium, fidèle à la réputation du constructeur.

Motorisation électrique et innovation technologique

Sous le capot, le Volvo EX90 repose sur une plateforme entièrement électrique conçue pour accueillir plusieurs variantes de batterie. Selon la version choisie, ce SUV familial peut parcourir jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie WLTP, ce qui lui permet de rivaliser avec les modèles les plus avancés du marché. L’accélération se montre vigoureuse, grâce à deux moteurs électriques développant une puissance cumulée atteignant près de 517 chevaux pour la version Twin Performance.

Côté recharge, l’EX90 propose des solutions rapides jusqu’à 250 kW en courant continu. Cela permet de récupérer une grande partie de l’autonomie en moins de trente minutes sur borne rapide compatible. La transmission intégrale assure quant à elle une motricité optimale quelles que soient les conditions climatiques, un atout majeur pour une clientèle européenne exigeante.

Une expérience numérique repensée

Interface connectée et innovations logicielles

Le Volvo EX90 mise également sur une expérience utilisateur résolument numérique. Son interface logicielle intègre Google Automotive OS, permettant l’usage fluide d’applications telles que Google Maps ou Assistant, sans nécessiter de smartphone. Cette approche orientée “véhicule défini par logiciel” offre une modularité inédite : chaque mise à jour à distance peut enrichir le système d’infodivertissement.

Un affichage tête haute moderne, couplé à une instrumentation 100% numérique personnalisable, place la technologie au cœur de la conduite. De nombreux utilisateurs apprécient aussi la commande vocale avancée, qui facilite le contrôle des équipements embarqués tout en gardant les yeux sur la route.

Problèmes logiciels signalés et campagnes de rappel

Malgré ses qualités, le lancement a été entaché par divers dysfonctionnements logiciels. Plusieurs utilisateurs ont rapporté des bugs affectant notamment les systèmes d’assistance à la conduite et certains équipements électroniques essentiels. Ces soucis sont apparus lors d’utilisations prolongées ou après certaines mises à jour déployées à distance.

À cette première vague de problèmes informatiques s’ajoute une campagne de rappel concernant plus de 300 exemplaires livrés en France, principalement issus de lots de démonstration. Ces rappels font suite à des anomalies détectées dans la gestion de l’éclairage extérieur, en particulier des extinctions intempestives des phares. Le constructeur a toutefois assuré une prise en charge rapide et sans frais pour les propriétaires concernés.

Positionnement commercial et concurrence directe

Affiché à un tarif premium sur le marché, le Volvo EX90 cible une clientèle souhaitant conjuguer prestige, performances et engagement écologique. Grâce à ses sept vraies places, il se positionne face à des rivaux tels que le Tesla Model X, le Mercedes EQS SUV ou le Kia EV9, tous présents sur le segment très concurrentiel des SUV familiaux électriques haut de gamme.

Sa production internationale répartie entre la Chine, la Suède et les États-Unis favorise une adaptation aux différents marchés mondiaux. L’assemblage final en Amérique du Nord répond aux contraintes réglementaires locales et garantit une meilleure disponibilité pour la clientèle nord-américaine.

Fiche technique et caractéristiques principales

Nombre de places : 7 véritables assises adultes

: 7 véritables assises adultes Capacité de la batterie : environ 111 kWh utiles selon la finition

: environ 111 kWh utiles selon la finition Autonomie homologuée (WLTP) : jusqu’à 600 km

: jusqu’à 600 km Puissance maximale : jusqu’à 380 kW (517 ch)

: jusqu’à 380 kW (517 ch) Temps de recharge rapide : 30 min (10 % à 80 % sur borne 250 kW)

: 30 min (10 % à 80 % sur borne 250 kW) Transmission : intégrale électrique

: intégrale électrique Aides à la conduite : régulateur adaptatif, maintien dans la voie, conduite semi-autonome

: régulateur adaptatif, maintien dans la voie, conduite semi-autonome Système multimédia : écran tactile 14,5 pouces sous Google Automotive OS

Caractéristique Donnée clé Batterie 111 kWh utile Puissance maxi 517 ch Autonomie (WLTP) 600 km Places assises 7 Recharge DC max. 250 kW

Perspectives d’évolution et enjeux pour Volvo

La stratégie “logiciel avant tout” adoptée par Volvo implique un suivi important en matière de maintenance et de développement informatique. Les récents problèmes montrent qu’une telle évolution transforme profondément la manière dont les constructeurs assurent la fiabilité de leurs véhicules. Les prochaines mises à jour à distance devraient permettre de corriger la majorité des anomalies persistantes.

L’arrivée de l’EX90 marque une étape majeure dans la transition électrique du groupe suédois. Tout en visant les standards élevés du segment premium, Volvo doit désormais garantir une stabilité logicielle digne de sa réputation historique en matière de sécurité et de longévité des modèles thermiques.

