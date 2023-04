Salariés expatriés : comment bien les protéger ?

Edimeta Cloison mobile Plexiglass Souple Transparent cadre alu h.206 x l.100 cm / roulettes

De plus en plus d’entreprises envoient leurs salariés travailler à l’étranger pour répondre à la demande d’un marché mondialisé. Les salariés expatriés ont alors la chance de vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel et professionnel.

Cependant, l’expatriation peut également être source de nombreux défis et risques, notamment en matière de santé et de sécurité. C’est pourquoi il est essentiel pour les employeurs de prendre des mesures afin de bien protéger leurs salariés expatriés.

Quelle assurance choisir pour faire face aux imprévus ?

Pour un employé qui vit et travaille à l’étranger, il est primordial d’avoir une couverture santé qui convient à sa situation. En effet, les salariés expatriés sont souvent confrontés à des risques qui ne sont généralement pas couverts par les polices d’assurance habituelles ni par le système de Sécurité sociale dans le pays de destination.

Les avantages d’avoir une assurance adéquate pour vos employés à l’étranger

Parmi les solutions les plus complètes que vous devez envisager, il y a l’assurance santé internationale. Bien que cette souscription ne soit pas obligatoire, peu importe le pays où vos salariés sont expatriés, elle reste fortement recommandée pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord, faire bénéficier d’une assurance aux salariés expatriés améliore la gestion des ressources humaines de votre entreprise. En pensant à la sécurité et au bien-être de vos collaborateurs, vous boostez leur productivité et donc votre chiffre d’affaires, même si ceux-ci doivent faire face aux défis du travail à l’étranger. La fidélisation des salariés expatriés figure aussi parmi les avantages de leur offrir une assurance internationale complète.

L’assurance santé internationale pour le bien-être de vos salariés expatriés

Il faut comprendre que pour un salarié expatrié, se faire soigner correctement peut être difficile lorsqu’il n’a pas la couverture adéquate. Cela est dû au fait que les systèmes de santé publics dans les pays d’accueil ont toujours une longue liste d’attente. Le stress est aussi un facteur à considérer dans le sens où il est toujours mieux d’être traité par un personnel soignant en qui l’on a confiance.

Si vous avez plusieurs employés travaillant à l’étranger, il peut être tentant de choisir une assurance santé individuelle pour chacun d’entre eux. Cependant, vous profiterez d’un meilleur rapport qualité-prix en souscrivant une assurance santé internationale de groupe pour vos salariés expatriés. De plus, cette option est complémentaire de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) et donne accès à de meilleurs services de soins pour vos collaborateurs. On peut notamment citer la prise en charge rapide, l’accès à des hôpitaux privés et à un large choix de professionnels qualifiés.

Il est également primordial de choisir les bonnes garanties qui seront comprises dans le contrat d’assurance santé internationale. Il n’y a pas de solution universelle, parce que les situations varient d’une entreprise à l’autre (selon le type d’activité, le nombre de salariés à couvrir, le budget…). Il est toujours plus sage de vous faire accompagner par des experts en assurance pour expatriés. Les professionnels étudieront les besoins et les profils de vos collaborateurs afin de vous suggérer l’assurance santé internationale de groupe qui vous convient.

Renseignez-vous sur les règles de rapatriement du pays

Lorsque vous envoyez vos employés à l’étranger pour telle ou telle mission à long terme, il est nécessaire de connaître les règles de rapatriement du pays en question. Ainsi, vous pourrez agir correctement et rapidement pour faire revenir vos collaborateurs chez eux en cas d’urgence médicale, de conflit politique ou de tout autre événement imprévu.

Chaque pays a ses propres règles en matière de rapatriement. En tant qu’employeur, votre devoir est de vous informer sur les conditions et les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de cette option en cas de besoin. Vous devez ensuite passer ces informations à vos salariés, d’abord pour les rassurer, mais aussi pour accélérer les procédures en cas de nécessité. Il y a plusieurs manières de se renseigner sur les règles et les conditions de rapatriement d’un pays. Vous pouvez par exemple :

consulter le site web de l’ambassade,

demander à un avocat en droit des étrangers,

contacter directement un agent consulaire,

obtenir les informations auprès de l’assureur qui couvre vos salariés expatriés.

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’assurance santé internationale est un avantage non négligeable et elle l’est encore plus dans ce genre de situation. En effet, les frais de rapatriement sont inclus automatiquement dans les garanties de cette couverture. Certains assureurs peuvent toutefois proposer cela uniquement en option. Il est donc vital de vérifier minutieusement les clauses de vos contrats avant toute souscription.

L’ambassade locale est un point de référence et de soutien pour tous les salariés travaillant à l’étranger. Il s’agit du représentant officiel du pays d’origine dans le pays d’accueil. Son rôle est de protéger les intérêts et les droits des citoyens ressortissants de la nation qu’elle représente.

Prendre contact avec l’ambassade est de ce fait un réflexe que doivent avoir les employeurs et les salariés expatriés dans le cadre d’une mission à l’étranger. Cela vous aidera dans divers aspects tels que la documentation, les autorisations de travail, les visas, les questions juridiques et les situations d’urgence qui nécessitent un rapatriement. L’ambassade peut aussi fournir des informations sur :

la localisation des hôpitaux ou des médecins spécialisés,

les procédures à suivre en cas d’urgence sanitaire,

les démarches à faire en cas de litige à l’étranger,

les moyens de contacter les organisations communautaires locales, etc.

À part les questions concernant la santé et la sécurité, l’ambassade locale peut aussi aider vos salariés expatriés à s’épanouir personnellement dans le pays de destination. Elle leur donnera notamment les renseignements dont ils ont besoin pour assister aux événements culturels et sociaux, aux fêtes nationales ainsi qu’aux diverses activités sportives.

L’éloignement est un facteur perturbant pour les salariés

L’expatriation peut être une expérience enrichissante et passionnante pour vos salariés. Toutefois, l’éloignement géographique et culturel peut aussi être un facteur perturbant qui engendre des conséquences sur leur santé mentale et émotionnelle.

L’un des principaux défis psychologiques de l’expatriation est le sentiment de perte de liens avec la famille, les amis et la communauté du pays d’origine. Vos salariés expatriés peuvent se sentir isolés et perdus dans un nouvel environnement, sans compter les difficultés d’adaptation auxquelles ils doivent faire face.

En tant qu’employeur qui se soucie du bien-être de vos salariés, vous devez prendre les mesures nécessaires pour bien gérer cet éloignement. En premier lieu, vous devez évoquer avec eux et expliquer les avantages ainsi que les inconvénients du système d’expatriation. Vous devez par ailleurs leur faire comprendre que vous pouvez les faire rapatrier en cas de besoin.

Par la suite, donnez à vos collaborateurs les moyens de rester en contact avec leur famille et leurs amis. Suggérez également qu’ils participent régulièrement aux activités culturelles qui permettent de rencontrer des personnes partageant leurs intérêts et leurs passions.

Même durant une mission de longue durée à l’étranger, vos salariés doivent pouvoir maintenir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Permettez-leur donc de se détendre et de se divertir de temps en temps en dehors du travail pour qu’ils puissent prendre soin de leur santé physique et émotionnelle.

En conclusion, être un salarié expatrié est une situation à la fois excitante et stressante. Pour que l’expatriation de vos collaborateurs soit une réussite, des mesures de précaution essentielles doivent être prises. Parmi celles-ci, la souscription d’une bonne assurance internationale, la possibilité de rapatriement en cas de besoin et la bonne gestion de l’éloignement sont essentielles. Avec une planification adéquate, vos salariés expatriés pourront profiter pleinement de leur expérience à l’étranger tout en se sentant épanouis, en sécurité et protégés.