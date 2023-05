Assurance Loyer Impayé ou GLI : Des avantages dans bien des cas

L’Assurance Loyer Impayé, également connue sous le nom de Garantie des Loyers Impayés (GLI), offre de nombreux avantages aux propriétaires bailleurs.

En cas de défaut de paiement de la part du locataire, cette assurance permet de couvrir les pertes de revenus, les frais de recouvrement et les éventuelles réparations du logement.

Découvrez dans ce billet, les divers bénéfices de la GLI pour une tranquillité d’esprit accrue.

Une indemnisation en situation de défaillance du locataire dans le paiement du loyer

La garantie contre les loyers impayés offre aux bailleurs une protection contre les locataires défaillants, constituant ainsi son premier avantage. En effet, il peut arriver que, pour diverses raisons personnelles ou financières, un locataire ne puisse plus honorer le paiement du loyer tel qu’il était initialement convenu dans le contrat de location.

Dans cette situation, le propriétaire-bailleur peut activer son assurance contre les loyers impayés afin de récupérer les sommes dues par le locataire, mais cette fois-ci auprès de l’assureur. Pour cela, il doit recourir aux services d’un assureur compétent comme Solly Azar.

À vrai dire, la protection contre les paiements de loyers manquants est une garantie essentielle intégrée dans chaque contrat d’assurance pour les loyers impayés (GLI).

Afin de bénéficier de cette garantie, le bailleur doit respecter quelques conditions nécessaires. Tout d’abord, il doit informer le locataire du retard de paiement et envoyer une lettre de relance. De plus, il est nécessaire de prendre en compte des critères relatifs aux délais et à la solvabilité du locataire.

Lorsque ces conditions de l’assurance contre les loyers impayés sont réunies, le propriétaire peut obtenir un remboursement immédiat des revenus locatifs perdus.

Une protection pour les dépenses liées au recouvrement et aux frais juridiques

En plus de la prise en charge des loyers non payés, une assurance contre les impayés de loyer peut également prévoir le remboursement des frais liés au recouvrement. En effet, lorsque le propriétaire est contraint d’engager des démarches administratives ou judiciaires, ces procédures entraînent des coûts significatifs.

Une assurance loyer impayé couvrira les frais découlant d’un litige causé par un loyer impayé, tels que les frais de contentieux, les frais d’exécution ou les frais judiciaires. Ces dépenses seront assumées par la compagnie d’assurance.

De plus, une indemnisation peut également être accordée pour couvrir les frais liés aux procédures d’expulsion. Mais pour profiter de ses avantages, le propriétaire doit notamment aller vers un spécialiste de l’assurance loyer impayé.

Une garantie visant à garantir le règlement des loyers, même en cas de départ prématuré du locataire

En outre, l’assurance loyer impayé offre une protection contre les vacances locatives. En réalité, dans le cas où le locataire quitte le logement de manière anticipée (sans observer le délai de préavis) ou en cas de décès, le propriétaire fait face à une double privation. Il cesse de percevoir les loyers et doit également consacrer du temps et des ressources pour remettre le logement en état, voire faire appel à une agence immobilière pour trouver un nouveau locataire. Cependant, ces procédures se révèlent particulièrement laborieuses et chronophages.

C’est à ce moment que la garantie GLI intervient en couvrant le bailleur jusqu’à ce qu’il puisse récupérer son bien immobilier et le remettre en location à un nouveau locataire. Cette couverture se matérialise sous la forme d’une compensation pendant tout le temps période au cours duquel le bien reste inoccupé. Cette forme de garantie peut être intégrée dans les offres standard ou être offerte en tant qu’option selon les compagnies d’assurance.

Une indemnisation des coûts de remise en état du logement

Par ailleurs, l’assurance loyer impayé présente un autre avantage en prenant en charge les frais de restauration du logement en location en cas de dégâts matériels. Elle rembourse tous les dommages dont la réparation ne peut être couverte par la caution.

Ainsi, les coûts de remise en état du logement sont pris en charge par l’assureur, évitant au propriétaire de puiser dans ses ressources personnelles. Cela lui permet également de trouver plus rapidement un nouveau locataire, car le bien à louer sera plus attrayant. Cette protection supplémentaire est disponible en tant qu’option. Les compensations sont ensuite versées jusqu’à un certain montant maximum établi dans le contrat d’assurance.

Un bénéfice fiscal pour le propriétaire de la location

En dernier lieu, il convient de souligner que l’assurance loyer impayé présente un avantage fiscal considérable pour le bailleur. Les bénéfices fiscaux liés à la garantie loyer impayé permettent de compenser facilement son coût. Les primes d’assurance payées pour assurer les loyers impayés peuvent être déduites du revenu foncier du propriétaire, jusqu’à concurrence du montant réel versé.

Afin de bénéficier de cet avantage, les assureurs délivrent chaque année aux bailleurs une attestation leur permettant de déduire la prime destinée à couvrir les loyers impayés. De plus, le coût global de l’assurance peut être réduit grâce à un contrat collectif, représentant généralement entre 1,5 % et 2,5 % du montant total des revenus locatifs annuels bruts.

Les bénéfices de souscrire une assurance loyer impayé chez Solly Azar

Comme notifié dans les lignes précédentes, La Garantie loyers impayés offre une protection totale contre les retards de paiement (ici). Elle est d’ailleurs hautement appréciée par la clientèle de Solly Azar. En choisissant cette assurance, vous récupérez vos loyers dès le premier mois d’impayé, éliminant ainsi tout manque à gagner. De plus, peu importe la raison invoquée par le locataire qu’il ait perdu son emploi, qu’il soit en plein divorce ou qu’il soit simplement malhonnête, vous serez entièrement remboursé. Quoi de plus avantageux ?

Il convient également de noter que les cotisations de l’assurance loyers impayés sont déductibles des revenus locatifs bruts du propriétaire. Cela permet d’amortir rapidement les dépenses engagées pour éviter l’accumulation d’arriérés.

La Garantie loyers impayés (GLI) présente un autre avantage en prenant également en charge les frais de recouvrement et d’expulsion des locataires. En collaboration avec la plus grande étude en France, l’assurance loyers impayés de Solly Azar garantit une réparation rapide.

Les raisons de choisir une GLI sont si nombreuses qu’il est étonnant que vous n’ayez pas encore franchi le pas. La souscription à l’assurance loyers impayés est simple et rapide, se faisant entièrement en ligne, et les paiements peuvent être effectués par virement bancaire automatique mensuel. Une fois votre demande déposée, vous êtes immédiatement protégé, sans délai de carence ni franchise.

Il est cependant essentiel de souligner que chaque assureur fixe un plafond d’indemnisation maximal. Chez Solly Azar, la couverture peut s’élever jusqu’à 90 000 €.

Ceci dit, personne n’est à l’abri de tomber sur un locataire sans scrupules ou en difficulté financière. Protégez alors vos revenus passifs en souscrivant dès maintenant à la Garantie loyers impayés chez Solly Azar.