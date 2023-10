Rétrospective technologique : Microsoft et Activision, design du Xiaomi 14 Pro et le combat d’un hôtelier français contre Google

Dans ce récapitulatif de l’actualité technologique, nous revenons sur les moments clés qui ont marqué ces derniers jours, notamment la finalisation de l’acquisition d’Activision-Blizzard-King par Microsoft, des fuites concernant le design du prochain smartphone Xiaomi 14 Pro, et un hôtelier français qui tient tête à Google suite à une série de faux avis.

Microsoft officialise le rachat d’Activision-Blizzard

Le géant américain Microsoft a finalement conclu son acquisition historique d’Activision-Blizzard-King, faisant de cette opération la plus grande fusion jamais réalisée dans le monde du jeu vidéo. Cette acquisition permettra à Microsoft de renforcer sa position dans le domaine du divertissement interactif et de consolider davantage sa place face aux autres grands acteurs du secteur. Il est attendu avec impatience de voir quelles seront les prochaines étapes pour les deux entreprises et comment cela influencera l’avenir des plateformes de jeux dédiées.

Xiaomi 14 Pro : bientôt révélé, mais déjà dévoilé en images

A quelques jours seulement de son lancement prévu, le design du très attendu Xiaomi 14 Pro fait déjà l’objet de fuites sur la toile. D’après les rendus disponibles, il semblerait que la marque chinoise ait décidé de s’éloigner de l’écran incurvé présent sur les modèles précédents et opte plutôt pour une technologie de bords ultra-fins. Les bordures de l’appareil ne mesureraient en effet qu’1 mm d’épaisseur, ce qui constituerait un record dans l’industrie du smartphone.

Un hôtelier français s’oppose à Google suite à des avis frauduleux

Raoul Salama, propriétaire d’un hôtel en Saône-et-Loire, a décidé de ne pas laisser passer une série de fausses critiques négatives postées sur Google Maps sans rien faire. Ayant compris que ces critiques étaient le fruit d’une attaque malveillante visant sa réputation, il a tout mis en œuvre pour protéger son établissement et prouver que ces commentaires n’étaient pas fondés.

Tout commence par une série de critiques négatives invraisemblables, accusant le personnel de maltraitance ou évoquant des conditions indécentes d’accueil et d’hébergement;

L’hôtelier se rend compte rapidement de la mauvaise foi de ces critiques, ayant des preuves photographiques et écrites témoignant du bon déroulement des séjours concernés;

Grimpant aux créneaux pour défendre son affaire, Raoul Salama décide de poursuivre Google devant les tribunaux pour obtenir réparation;

Le géant californien finit par céder face à cette détermination et supprime les faux avis incriminés.

Cet épisode rappelle l’importance de la vigilance des entreprises face aux pratiques abusives sur les plateformes de notation en ligne et soulève la question de la responsabilité de ces dernières dans la modération des contenus publiés.

La semaine dernière a été riche en événements marquants pour l’industrie technologique, avec le bouleversement majeur que représente la concentration du monde des jeux vidéo sous l’égide de Microsoft et Activision-Blizzard, ou encore les innovations attendues avec la sortie prochaine du Xiaomi 14 Pro.

Néanmoins, il est également important de rappeler que ce secteur ne se limite pas aux géants mondiaux, et que même le propriétaire d’un petit hôtel français peut jouer un rôle significatif dans la maîtrise des outils tech et la préservation de leur intégrité. Raoul Salama, à travers son combat contre les faux avis, prouve que rien n’est perdu face aux géants tels que Google lorsqu’on possède les bonnes preuves et une détermination sans faille.