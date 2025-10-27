OVHcloud : dynamique boursière, avancées technologiques et ambitions en cybersécurité

5/5 - (4 votes)

Depuis sa création, OVHcloud s’est imposé comme une figure centrale sur la scène européenne du cloud computing. Entre innovations techniques, résultats financiers remarqués et positionnement stratégique autour de la souveraineté des données et de la sécurité quantique, l’entreprise multiplie les annonces marquantes. Cette actualité dense attire autant les investisseurs que les décideurs IT, qui suivent chaque mouvement du groupe avec attention.

L’évolution récente de l’action OVHcloud

OVHcloud a connu ces derniers jours une progression notable en bourse. L’action du spécialiste français du cloud a terminé une séance à 11,81 euros, franchissant un nouveau seuil symbolique. Cette hausse s’inscrit dans une dynamique positive constatée sur l’ensemble de la semaine, reflet d’une confiance croissante chez les investisseurs.

Le franchissement du palier des 11,80 euros souligne la capacité de l’entreprise à susciter l’intérêt du marché malgré un contexte concurrentiel important. Les analystes attribuent cette évolution positive à plusieurs facteurs, parmi lesquels une stratégie tournée vers l’innovation, la diversification des offres et la solidité des engagements contractuels auprès des clients professionnels.

Renforcement des services Kubernetes et engagement pour la souveraineté

L’une des grandes annonces récentes concerne le service managé Kubernetes Standard (MKS) d’OVHcloud, désormais disponible sur une architecture multi-AZ. En passant au mode 3-AZ, ce service vise spécifiquement les applications critiques exigeant davantage de disponibilité et de résilience.

Nouveau SLA porté à 99,99 % pour MKS Standard, destiné aux entreprises soumises à des impératifs élevés de fiabilité.

pour MKS Standard, destiné aux entreprises soumises à des impératifs élevés de fiabilité. Prix d’entrée fixé à 0,09 € par heure et par cluster , ce qui place OVHcloud parmi les options attractives du marché en Europe.

, ce qui place OVHcloud parmi les options attractives du marché en Europe. Mise en avant de la réversibilité et de la maîtrise des données pour limiter les effets de verrouillage fournisseur (« vendor lock-in »).

Ce choix technique répond directement à la demande des responsables informatiques souhaitant industrialiser leurs déploiements sans compromettre la portabilité ou la confidentialité des workloads. La multiplication des zones de disponibilité renforce par ailleurs la résilience opérationnelle face aux incidents critiques.

En proposant ces évolutions, OVHcloud affirme son ambition de figurer parmi les leaders européens du cloud computing et de l’hébergement web, tout en offrant des garanties élevées en matière de sécurité et de gestion des données sensibles.

OVHcloud et la course au chiffrement quantique

Dans le secteur de la cybersécurité, OVHcloud se distingue à travers une initiative inédite autour de l’informatique quantique. Le groupe annonce le déploiement de certificats SSL fondés sur des nombres aléatoires générés par un ordinateur quantique, acquis auprès de la deeptech française Quandela.

La génération de nombres véritablement imprévisibles représente une réponse directe aux limites des circuits électroniques classiques, souvent vulnérables à des attaques exploitant certains biais statistiques. Grâce aux principes de la physique quantique, OVHcloud vise ainsi à offrir une protection de nouvelle génération contre les tentatives de falsification ou d’interception de données sensibles.

Innovation Bénéfice principal Partenaires Certificats SSL quantiques Chiffrement plus robuste, résistance accrue Quandela Architectures multi-AZ MKS Disponibilité garantie à 99,99 % Écosystème open-source européen

En prenant une longueur d’avance dans ce domaine, OVHcloud devient l’un des rares acteurs européens anticipant l’arrivée de menaces inédites liées aux ordinateurs quantiques capables de casser les algorithmes de chiffrement traditionnels.

Cette stratégie innovante confirme la volonté de l’entreprise de renforcer la sécurité informatique et la confiance accordée par ses clients, notamment dans les secteurs soumis à des exigences réglementaires strictes.

Leadership et vision selon Benjamin Revcolevschi

Benjamin Revcolevschi, PDG d’OVHcloud, intervient régulièrement dans les médias pour détailler la feuille de route de l’entreprise et partager sa vision du secteur. Sa participation à des émissions économiques renforce la visibilité du groupe et éclaire les choix stratégiques opérés depuis sa prise de fonction.

Sous sa direction, OVHcloud concentre ses efforts sur trois axes structurants : l’excellence technologique, la confiance numérique et l’ouverture vers l’écosystème local et européen. Revcolevschi insiste régulièrement sur la nécessité pour l’Europe de conserver la maîtrise de ses infrastructures cloud, tant pour répondre aux exigences réglementaires que pour stimuler l’innovation continue au sein du continent.

Ambitions sur la scène européenne

Face à une concurrence mondiale composée de géants américains et asiatiques, OVHcloud aspire à jouer un rôle moteur dans la constitution d’un cloud européen indépendant et résilient. Ce positionnement permet à la fois de garantir la souveraineté des données et d’offrir aux clients des garanties élevées concernant la réversibilité des applications.

L’accent mis sur la transparence, la compatibilité avec les standards open-source et la conformité avec la législation européenne constitue un axe fort du discours de la direction. Ce choix guide le développement de nouvelles offres cloud, mais également celui des partenariats industriels noués ces dernières années.

Relations avec les partenaires et clients

Le dialogue permanent entre OVHcloud, ses utilisateurs finaux et ses partenaires technologiques favorise l’intégration rapide des attentes du marché dans le cycle produit. Cette proximité est aussi perceptible dans le soutien apporté aux PME et start-ups désireuses de migrer vers le cloud sans craindre une dépendance totale aux solutions propriétaires étrangères.

Ce rapport direct contribue à ancrer le groupe dans une démarche d’innovation collaborative, où chaque retour terrain oriente les futures évolutions techniques et commerciales. Cela permet à OVHcloud de rester à l’écoute du marché tout en adaptant ses solutions IaaS et PaaS aux besoins réels des entreprises françaises et européennes.

Les perspectives d’avenir pour OVHcloud

Avec les progrès réalisés sur le front du chiffrement quantique, la généralisation des architectures résilientes et l’affirmation d’un modèle économique axé sur la souveraineté, OVHcloud entend valoriser son ADN d’acteur engagé sur la scène internationale. Les prochains mois seront cruciaux pour confirmer le potentiel de croissance déjà relevé par les marchés financiers.

Les initiatives actuelles, qu’il s’agisse des investissements en R&D ou de l’évolution régulière des offres de services cloud, témoignent du souhait du groupe de consolider durablement sa préférence chez les grands comptes publics et privés, ainsi que chez les structures innovantes recherchant autonomie et sécurité digitale.

Sources