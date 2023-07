Nouvelles technologies : pourquoi investir dans le mur d’image Pekason ?

Bioviva - Jeux de Société Fabriqués en France Enigmes - Nouvelles technologies

Pratique et intuitif, le mur d’image a le vent en poupe auprès du public depuis quelques années. Il s’agit d’une technologie de pointe qui diffuse en continu des images ou des contenus digitaux d’une qualité incomparable. Avantages, propriétés, innovations…

Voici un mode d’emploi complet sur cette merveille de la technologie signée Pekason !

Mur d’image, le renouveau d’une technologie

Que serait une campagne publicitaire, un pitch ou un lancement de produit sans une bonne stratégie commerciale ? Introduit sur le marché des nouvelles technologies depuis quelques années, le mur d’image du Français Pekason est devenu un allié incontournable dans cette course à la popularité et au profit.

Un assemblage d’écrans qui change la donne

Depuis quelques années, les grandes enseignes et les marques n’hésitent plus à valoriser leurs produits et leurs services sur grand écran. Ainsi diffusés, ils sont accessibles au public et visibles en un coup d’œil.

Qu’est-ce que le mur d’image et comment expliquer sa popularité grandissante auprès des entreprises ? Ses créateurs ont tendance à le définir comme un assemblage d’écrans LCD ou LED utilisé généralement pour la communication visuelle d’une marque.

La particularité de cet appareil haut de gamme ? Chaque partie qui le compose diffuse un morceau de l’image ou de la vidéo, ce qui donne un résultat impressionnant de réalisme. Le rendu audio de cet écran colossal franchit presque le mur du son et offre une immersion totale à l’audience captivée par les jeux de lumière.

Une diversité d’applications

Le mur d’image est devenu incontournable dans certains aéroports ou établissements hôteliers, car il permet de transmettre un message et d’impacter tous types d’audience. Il est également parfait pour mener à bien une campagne publicitaire de grande envergure et convaincre des investisseurs.

Les murs d’image se déploient pour retenir l’attention du public venu suivre une conférence dans une salle de congrès. Un match de football et de basket n’a pas la même saveur sans cet incontournable assemblage d’écrans !

Il suffit, en effet, de lever la tête pour se retrouver nez à nez avec le produit ou le service mis en valeur par une entreprise. Une stratégie de marketing incontournable qui attire beaucoup de prospects et de clients !

Les innovations mises en place par le géant Pekason

Leader dans le marché du mur d’images, la marque Pekason n’hésite pas à innover dans ce produit de choix. Leur dernière trouvaille en date ? Un changement de technologie qui en ravira plus d’un !

Le mur d’image classique composé de plusieurs dalles LCD laisse les rênes à un mur sans bord LED. Les images sont diffusées avec une netteté impeccable et inimitable. Elles assurent ainsi la réussite de la stratégie vidéo d’une entreprise ou d’une enseigne.

De même, les images et les séquences vidéo sont plus nettes et plus visibles sans les encombrants bords ou les bordures ultras fines qui n’ont de fines que le nom. La résolution d’images de cet écran géant unique est supérieure à celle de ses congénères. Le son résonne aussi entre les quatre murs d’une pièce pour une immersion réussie.

Un mur d’écrans parfait pour promouvoir une marque ou un produit

Faire la promotion d’un produit ou lancer sa startup est encore plus facile grâce à l’incontournable mur d’image. Il améliore la notoriété de la marque et augmente les ventes et les revenus de l’entreprise sans incommoder la clientèle. Cet assemblage d’écrans LED et LCD affiche aussi sans complexe le produit et peut diffuser des informations incontournables sur les côtés.

Il sert de support à l’équipe de marketing pour améliorer la notoriété de l’entreprise et l’engagement des clients envers la marque. Le conseil de l’expert ? Concocter une publicité attrayante avec force couleurs et effets spéciaux pour rassembler les foules (ici)! Sans oublier, bien évidemment, la petite musique entraînante et populaire pour égayer les passants.

Il est également possible d’opter pour des vidéos publicitaires immersives, interactives et originales pour se démarquer de la concurrence ! Les possibilités sont infinies avec cette merveille de la technologie de pointe signée Pekason !

Le mur d’image est idéal pour la signalisation numérique et la présence d’une entreprise dans le monde digital. Pourquoi ne pas faire un test de cet écran géant et se faire son propre avis sur la suggestion ?

Écran géant tactile ou non tactile ?

Pourquoi ne pas opter pour un mur d’image signé Pekason pour un rendu unique de ses publicités et une valorisation de ses produits et services ?

Les produits de la marque au logo coloré sont disponibles en version tactile ou non tactile. De même, il est possible de choisir une configuration personnalisée de cet assemblage d’écran haute définition pour son produit.

Un rendu unique pour le client

Les murs d’images ne sont pas seulement appréciés pour leur résolution d’images hors du commun et leurs fonctionnalités multiples. Ces chefs-d’œuvre du digital s’adaptent aussi rapidement aux exigences de leurs propriétaires.

Sous la houlette d’une fine équipe de professionnels des écrans, le mur d’images est monté pièce par pièce dans les plus petits détails. La taille, le rendu final, la durée d’installation, l’imperméabilité, la résolution de l’image et les attentes des clients sont pris en compte pour atteindre un objectif ou faire signer un contrat de vente.

Le mur d’image est l’écran géant d’intérieur par excellence. Décliné en écran LCD et en murs LED, il tire le meilleur de chacun de ces écrans pour un rendu incroyable.

Le mur d’image est l’accessoire à installer de toute urgence dans son showroom pour mettre en valeur sa marque et la rendre unique !

Un outil marketing pratique pour les entreprises

Véritable vitrine d’une marque ou d’une entreprise, le mur d’images diffuse un message en images et en musique à distance. Il doit aussi sa popularité à son côté pratique et son utilisation relativement simple.

Les clients qui le souhaitent peuvent engager des professionnels pour installer cette cristallisation d’écrans et la manipuler à distance.

De même, cet écran géant peut facilement être mis à jour et modifié pour des campagnes publicitaires futures ou des pitchs réussis. En outre, il est peu énergivore et garanti sans danger.

Le prix peut faire hausser les sourcils ou grincer des dents. Toutefois, le mur d’images haute définition est un investissement rentable, à bien des égards !