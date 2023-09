Nouvelle mise à jour de Google Messages : découvrez les changements majeurs d’interface et de navigation

Google Messages dévoile son nouveau visage et chamboule tout. Adieu barre de recherche ! Google Messages vous surprendra

Google a récemment déployé une mise à jour majeure pour son application phare de messagerie, Google Messages. Cette mise à niveau apporte un certain nombre de modifications importantes dans l’interface principale et la navigation de l’application. Dans cet article, nous passerons en revue ces différentes nouveautés qui vont transformer notre façon d’utiliser Google Messages.

Adieu la barre de recherche, bonjour le logo Google Messages

La première chose que vous remarquerez en lançant la nouvelle version de Google Messages est la disparition de la barre de recherche. En effet, celle-ci a été supprimée pour être remplacée par un grand logo Google accompagné du mot “Messages”. Ce changement apporte une touche plus moderne et épurée à l’interface principale de l’application. Toutefois, il pourrait perturber quelque peu les habitudes des utilisateurs.

La suppression de la barre de recherche n’implique pas pour autant la fin de la fonction recherche sur Google Messages, loin de là.

Une icône loupe pour les recherches et bien plus encore

Désormais, pour effectuer une recherche, les utilisateurs devront cliquer sur une petite icône en forme de loupe située juste à côté de leur avatar de profil. Cette icône ouvre non seulement un champ permettant de taper vos requêtes, mais elle donne également accès à plusieurs options intéressantes :

Messages archivés : consultez tous vos messages archivés dans cette section.

consultez tous vos messages archivés dans cette section. Spam : retrouvez ici les conversations identifiées comme indésirables par l’application.

retrouvez ici les conversations identifiées comme indésirables par l’application. Conversations bloquées : cette section liste les utilisateurs que vous avez bloqués et leurs messages respectifs.

cette section liste les utilisateurs que vous avez bloqués et leurs messages respectifs. Marquer tout comme lu : une option permettant de marquer l’ensemble des messages non lus comme étant lus.

Une grille de fonctionnalités remplace l’ancien carrousel

Autre nouveauté intéressante apportée par cette mise à jour, le carrousel des fonctionnalités a été remplacé par une grille. En effet, en cliquant sur l’icône loupe, les utilisateurs découvriront désormais une présentation sous forme de grille pour accéder rapidement aux différentes sections et options évoquées précédemment.

Ce changement de disposition vise à faciliter la navigation au sein de l’application en offrant une meilleure visibilité et un accès rapide à ses principales fonctionnalités.

D’autres améliorations pour enrichir l’expérience utilisateur

Ces modifications d’interface ne sont pas les seules nouveautés apportées par cette mise à jour majeure. Google Messages profite également de plusieurs améliorations destinées à enrichir l’expérience utilisateur :

Une meilleure gestion des images et des fichiers : grâce à cette mise à jour, il est désormais plus simple de prévisualiser, partager et enregistrer les photos et documents reçus ou envoyés dans vos conversations.

grâce à cette mise à jour, il est désormais plus simple de prévisualiser, partager et enregistrer les photos et documents reçus ou envoyés dans vos conversations. Des options de personnalisation pour les bulles de conversation : vous pouvez maintenant choisir parmi différentes couleurs et formes pour donner un look unique à vos échanges.

vous pouvez maintenant choisir parmi différentes couleurs et formes pour donner un look unique à vos échanges. L’intégration du service Google Fi : si vous êtes client de l’opérateur mobile virtuel de Google, cette mise à jour facilite grandement la gestion de votre compte et de vos services directement depuis l’application Messages.

En conclusion : une mise à jour réussie ?

Il semblerait que Google ait mis les bouchées doubles pour moderniser son application de messagerie phare. Bien qu’il faille prendre le temps de s’adapter à ces nouveaux changements d’interface et de navigation, ceux-ci semblent apporter des améliorations notables en termes d’esthétique, de simplicité d’utilisation et d’accès aux fonctionnalités clés.

Nul doute que Google continuera de peaufiner et enrichir son application Messages dans les mois et années à venir, afin de proposer une expérience toujours plus convaincante et complète à ses utilisateurs. Pour l’heure, ces nouveautés sont en cours de déploiement auprès des utilisateurs de Google Messages du monde entier.