Nouvelle interface OneDrive : intégration avec Teams et Outlook, et outils basés sur l’IA

Travaille comme un boss, même hors ligne, avec OneDrive Web

Une refonte graphique moderne pour faciliter la gestion de vos documents

Microsoft a décidé de moderniser en profondeur son service de stockage cloud OneDrive afin d’améliorer votre expérience utilisateur. La page d’accueil a été entièrement repensée pour simplifier la recherche et la gestion de vos fichiers. On retrouve toujours la bannière “Pour vous”, qui affiche les fichiers recommandés par l’intelligence artificielle intégrée à OneDrive, ainsi qu’une zone où sont regroupés les fichiers récents.

Cependant, Microsoft introduit désormais un nouveau menu Favoris, dans lequel seront rassemblés tous les éléments ajoutés aux favoris, non seulement dans OneDrive, mais également dans toutes les applications Microsoft 365. Cette innovation facilite ainsi la consultation de vos ressources préférées provenant de différentes sources au sein de l’écosystème Microsoft.

Naviguez facilement entre vos fichiers grâce au menu Personnes

L’une des principales nouveautés apportées par cette actualisation est l’introduction du menu Personnes qui permettra de filtrer les fichiers selon les personnes y travaillant. Ce faisant, il sera désormais possible d’être plus efficace et collaboratif en accédant directement aux fichiers associés à une personne précise sans avoir à effectuer de longues recherches.

Intégration de OneDrive avec Microsoft Teams et Outlook

Microsoft annonce également que OneDrive sera intégré à Teams dès décembre, permettant ainsi d’accéder directement au stockage de OneDrive depuis cet outil collaboratif et système de messagerie. De plus, il devrait bientôt être possible d’ouvrir les fichiers hébergés sur votre espace en ligne OneDrive directement depuis leur application bureautique respective.

Travaillez sur vos documents hors ligne avec OneDrive Web

Dans sa version web, OneDrive offre désormais la possibilité de demander l’accès à des dossiers ou des fichiers même lorsque vous êtes déconnecté. Cette fonctionnalité vous permettra, par exemple, de rechercher des fichiers en utilisant des requêtes en langage naturel, ou de poser des questions ouvertes pour générer un résumé du contenu d’un document, le tout depuis OneDrive.

Des outils basés sur l’intelligence artificielle pour optimiser votre expérience

L’intégration de l’IA dans OneDrive se traduit par plusieurs fonctionnalités telles que :

Des recommandations personnalisées de fichiers , grâce à l’analyse de votre activité et de celle de vos collègues.

, grâce à l’analyse de votre activité et de celle de vos collègues. L’utilisation du langage naturel pour effectuer des recherches précises et adaptées à vos besoins.

pour effectuer des recherches précises et adaptées à vos besoins. La génération automatique de résumés pour les documents importants, facilitant la prise de connaissance rapide du contenu.

Cependant, il faudra encore patienter avant de voir arriver certaines fonctionnalités telles que Copilot en Europe, cette dernière n’étant actuellement pas accessible du fait des régulations DMA.

Le nouveau OneDrive se veut plus moderne, intuitif et collaboratif. L’intégration avec Microsoft Teams et Outlook est une avancée majeure pour les utilisateurs qui souhaitent avoir accès à leurs fichiers dans différents outils simultanément. De plus, l’adoption d’outils basés sur l’intelligence artificielle promet de faciliter grandement la gestion quotidienne de vos documents. Cette évolution confirme la volonté de Microsoft de proposer une solution toujours plus performante et cohérente au sein de son écosystème 365.