L’intelligence artificielle de Microsoft s’invite dans Windows 11 avec Copilot

Microsoft est sur le point de déployer sa nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle, Copilot, qui sera intégrée à Windows 11 dès ce mois de septembre. Grâce à l’intégration de l’IA dans ses services et applications, Microsoft offre des outils plus innovants et performants à ses utilisateurs.

La révolution de l’intelligence artificielle chez Microsoft

En partenariat avec OpenAI, Microsoft profite grandement de la révolution de l’intelligence artificielle générative. L’entreprise a déjà intégré des assistants basés sur l’IA dans des services tels que Microsoft 365 et GitHub pour les développeurs. Et prochainement, cette révolution arrivera sur Windows 11 grâce à la nouvelle fonctionnalité Copilot, qui sera accessible via le raccourci Win + C.

Fusion de multiples fonctionnalités avec Copilot

Intégration de 150 caractéristiques basées sur l’IA

Accessibilité depuis la barre des tâches ou via le raccourci Win + C

Amélioration des outils existants et ajout de nouvelles fonctionnalités

Yusuf Mehdi, vice-président corporatif et responsable du marketing grand public chez Microsoft, explique que Copilot est une unification de différentes fonctionnalités basées sur l’IA générative en un seul produit. Quant à Windows 11, il recevra une mise à jour à partir du 26 septembre pour intégrer l’assistant basé sur l’intelligence artificielle de Microsoft. En effet, Microsoft rend Copilot disponible aux utilisateurs directement sur la barre des tâches ou via le raccourci Win + C.

Des améliorations sur Paint et Photos grâce à l’intelligence artificielle

Outre Copilot, Microsoft a également annoncé plusieurs nouveautés liées à l’intelligence artificielle concernant ses applications Paint et Photos :

Amélioration de Paint avec l’ajout d’un outil de suppression d’arrière-plan et de calques

et de calques Intégration de Cocreator qui apporte la puissance de l’IA générative à l’application Paint

Application Photos permettant désormais de rechercher et trier facilement les images grâce à l’IA

“Paint a été amélioré avec l’IA pour le dessin et la création numérique avec l’ajout de la suppression d’arrière-plan et de calques, ainsi qu’une prévisualisation de Cocreator, qui apporte la puissance de l’IA générative à l’application Paint”, déclare Yusuf Mehdi.

DALL-E 3 : un générateur d’image révolutionnaire

Microsoft dévoile également DALL-E 3, un générateur d’images basé sur l’intelligence artificielle capable de créer des images originales à partir de descriptions textuelles simples. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent obtenir des images sur mesure et adaptées à leurs besoins sans avoir besoin de compétences avancées en design graphique.

Création d’images originales à partir de descriptions textuelles

Outil adapté aux besoins des utilisateurs sans compétences en design graphique

Possibilité d’intégration dans diverses applications et services Microsoft

Un avenir prometteur pour l’IA chez Microsoft

Avec toutes ces avancées et intégrations de l’intelligence artificielle, Microsoft montre sa volonté d’innover et de fournir des outils toujours plus performants et adaptables aux besoins de ses utilisateurs. L’intégration de Copilot dans Windows 11, ainsi que les améliorations apportées aux applications Paint et Photos, témoignent de la capacité de Microsoft à tirer parti des technologies émergentes pour créer des expériences utilisateur améliorées et personnalisées.

Les utilisateurs de Windows 11 ont donc beaucoup de nouveautés à attendre du côté de l’intelligence artificielle, qui devrait transformer leur expérience et faciliter leurs interactions avec le système d’exploitation et les applications.