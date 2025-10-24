LG OLED G4 : les caractéristiques techniques et évolutions du téléviseur phare de 2024

4.9/5 - (10 votes)

L’arrivée du LG OLED G4 attire l’attention des amateurs de technologies audiovisuelles, positionnant ce modèle parmi les références incontournables pour l’année 2024. Cette gamme s’impose avec la promesse d’offrir une expérience visuelle de très haut niveau, grâce à des avancées significatives côté écran OLED Evo, traitement d’image et fonctionnalités connectées. Entre innovations matérielles et offres tarifaires inédites, ce modèle continue de stimuler l’intérêt autour des TV premium LG.

Les principales nouveautés de la gamme LG G4

Pour cette édition 2024, LG mise sur sa dalle OLED Meta 2.0, intégrant notamment un filtre MLA qui permet d’accroître la luminosité globale et d’optimiser le contraste élevé. Ce travail réalisé sur la structure même de la dalle renforce la réputation de LG dans le secteur des écrans organiques et distingue clairement la série G4 de ses prédécesseurs.

L’accent est également mis sur le design ultra-mince et l’intégration murale optimisée. Le LG OLED G4 reste fidèle à l’esprit de la marque : bordures minimales, installation facilitée et allure générale conçue pour s’intégrer harmonieusement dans les intérieurs modernes.

Une évolution marquée face au G5 ?

La comparaison avec le nouveau G5 revient souvent. Si le G5 promet des améliorations concernant la luminosité maximale, le traitement intelligent de l’image et la connectivité, le G4 demeure une référence solide, notamment grâce à son équilibre entre performances lumineuses et rendu HDR convaincant. Les premiers avis confirment que le G4 profite déjà d’un traitement puissant pour la gestion couleur, reléguant parfois la différence à quelques usages spécifiques.

Ce modèle représente donc pour beaucoup un excellent compromis entre innovation technologique et maîtrise tarifaire, surtout depuis l’apparition de promotions attractives sur différentes tailles d’écran.

Une dalle EVO et Meta 2.0 : vers une meilleure expérience visuelle

Au cœur des atouts du LG G4 se trouve la technologie Evo associée à la dalle Meta 2.0. Ce duo assure une homogénéité lumineuse remarquable et permet une restitution fidèle des contenus 4K UHD, y compris en pleine lumière ambiante.

Dalle OLED Meta 2.0 avec filtre MLA

avec filtre MLA Résolution 4K (3840 x 2160 pixels)

(3840 x 2160 pixels) Taux de rafraîchissement élevé (120 Hz natif)

(120 Hz natif) Compatibilité Dolby Vision, HDR10 et HLG

Traitement audio Dolby Atmos intégré

Cette configuration fait du LG OLED G4 un choix plébiscité autant pour le cinéma que pour le jeu vidéo ou le visionnage sportif, toujours avec une gestion soignée des couleurs et du contraste.

Prix, formats et dynamique commerciale sur le marché français

LG propose plusieurs diagonales afin de répondre à différents besoins et budgets. En 2024, les versions 55 pouces et 77 pouces retiennent particulièrement l’attention, chaque format profitant régulièrement de remises importantes chez les distributeurs spécialisés.

Par exemple, on constate de fortes baisses de prix sur la version 77G4, descendue aux alentours de 2 238 €, soit près de 20 % de réduction par rapport au tarif affiché lors de son lancement. La variante 55 pouces bénéficie également de promotions substantielles, atteignant parfois plus de 40 %. Cette tendance reflète la volonté de LG de positionner sa gamme premium de façon compétitive sur le segment haut de gamme.

Présentation comparative des tailles et références

Référence Diagonale Type de dalle Prix constaté (mai 2025) LG OLED 55G4 55 pouces OLED Meta 2.0 Evo 1 019 € – 1 790 € LG OLED 77G4 77 pouces OLED Meta 2.0 Evo 2 238 € – 2 900 €

Cette politique tarifaire dynamique entraîne une concurrence accrue entre vendeurs en ligne et magasins physiques, stimulant ainsi la demande sur ces modèles. Des offres exceptionnelles permettent à davantage d’utilisateurs de s’équiper d’une TV 4K haut de gamme sans sacrifier la qualité de l’expérience proposée.

Le choix de proposer plusieurs tailles sous la même dénomination vise d’ailleurs à offrir une solution adaptée aussi bien aux petits salons qu’aux pièces de vie spacieuses, répondant ainsi à tous les besoins.

Performances et certification : ce que disent les tests indépendants

Les analyses menées par divers laboratoires et organismes spécialisés soulignent l’efficacité du LG G4 sur la gestion de la luminosité et le respect du rendu colorimétrique. L’indice de fidélité sur les teintes sombres, essentiel pour les scènes nocturnes et les films en HDR, se situe parmi les meilleurs relevés sur le marché actuel.

À cela s’ajoute une latence extrêmement réduite, un vrai atout pour les passionnés de jeux vidéo équipés de consoles récentes capables d’exploiter le taux de rafraîchissement élevé. L’intégration native de standards majeurs comme HDMI 2.1, VRR, ALLM et eARC permet au LG OLED G4 de répondre sans compromis tant aux exigences cinéphiles qu’aux attentes gaming grand public.

Certification et sécurité énergétique

Côté environnemental, LG met en avant la conformité du G4 avec les normes de consommation en vigueur, tout en assurant une longévité optimisée de la dalle grâce au calibrage automatique intégré. Plusieurs agences de test notent également la robustesse de l’appareil et la qualité perçue après plusieurs mois d’utilisation intensive, rassurant ainsi les foyers désireux d’investir dans un équipement durable.

La possibilité d’accéder régulièrement à des mises à jour logicielles garantit par ailleurs l’adaptation constante du téléviseur, prolongeant la pertinence fonctionnelle de cet appareil bien au-delà de sa sortie initiale.

