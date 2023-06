Les reventes de smartphones : des actes aussi économiques que protecteurs

Eric Favre Omega 3 - Cœur et cerveau - Format économique - Eric Favre

Celly Proskin Color Smartphone-vinyl 5 Units Rouge - Rouge - Size: One Size - unisex

Motorola Moto G52 6gb/128gb 6.6´´ Dual Sim Smartphone Noir

Faciles à réaliser, les opérations de reprise de téléphone permettent de donner un second souffle de vie aux appareils connectés présentant un certain nombre de défauts.

Elles se déroulent généralement en ligne et offrent aux particuliers de même qu’aux entreprises des avantages non négligeables.

Focus dans cet article sur ces solutions qui sont de plus en plus prisées par les utilisateurs d’appareils mobiles.

La revente de téléphones mobiles : explication du concept !

Proposée par des structures spécialisées, mais aussi par des particuliers, la revente d’appareils mobiles est une opération consistant à revendre des produits « high-tech » après les avoir reconditionnés. Elle est faite à un coût très abordable, ce qui permet de posséder de nouveaux appareils sans dépenser énormément d’argent.

D’autre part, tout comme la vente des appareils neufs, la valeur de revente des téléphones mobiles peut évoluer d’un produit à un autre. Elle dépend généralement de la marque du téléphone , de son état ou encore de son modèle. Pour ne pas se faire arnaquer, il est suggéré de s’adresser à un professionnel, car ces derniers s’évertuent à bien réparer les appareils repris avant de les remettre sur le marché en plus de les proposer à un excellent prix. Ainsi, en prenant la décision d’acheter ou de vendre son téléphone avec vendremonmobile.com, il est possible de s’épargner de nombreux problèmes tout en économisant des sommes non négligeables.

Les avantages de la revente de téléphones mobiles

Les avantages de la revente d’un téléphone mobile sont légion. Découvrez ici quelques-uns d’entre eux.

Une solution très économique

Comme mentionné précédemment, les téléphones mobiles reconditionnés sont vendus à un prix très abordable. Cela permet, entre autres, de changer régulièrement de portables, de posséder les derniers modèles de smartphones à un coût très intéressant ou de renouveler la flotte mobile de son entreprise à moindre coût.

Un important gain de place

Puisque le fait de vendre son téléphone mobile pour qu’il soit reconditionné amène à se débarrasser des vieux portables de même que de leurs accessoires, voire de leurs emballages, il évite aussi d’accumuler des objets dans n’importe quel lieu. Ainsi, grâce aux opérations de reprise de téléphone, vous ne serez pas encombré par vos anciens objets. De plus, cela ne favorisera pas l’accumulation de poussières, mais également de saletés, que ce soit ou non dans vos meubles de rangement.

La participation à une économie circulaire

Outre le fait qu’elles constituent des pistes prometteuses pour acquérir de nouveaux produits tout en économisant plusieurs dizaines d’euros, les opérations de reprise de téléphone permettent également de contribuer au développement d’une économie dédiée au reconditionnement des smartphones. Ce qui pourrait favoriser à coup sûr le développement d’une région, mais aussi la création d’emplois dans de nombreux domaines. De quoi amener les autorités d’un pays à lutter efficacement contre le chômage.

Quels sont les enjeux écologiques de la reprise de smartphones ?

Très simples à réaliser, les opérations de reprise de smartphones ont de nombreux impacts positifs sur l’environnement. Parmi ces derniers, notez que ces opérations contribuent notamment à lutter contre la surexploitation des matières nécessaires à la production de ces indispensables dispositifs. De plus, elles évitent de rejeter énormément de produits toxiques dans l’atmosphère ou de polluer les réserves d’eau. De même, elles pourraient limiter de manière considérable la prolifération des déchets électroniques.

En outre, grâce aux comportements que ces opérations permettent d’adopter, il est possible de préserver les ressources naturelles de l’environnement pour les futures générations. De quoi éviter à ces dernières d’habiter dans un monde ultra pollué, de consommer des produits nocifs pour la santé ou de manquer d’un certain nombre de choses.

Où vendre son appareil mobile au meilleur prix ?

À l’époque actuelle, de nombreuses solutions peuvent être utilisées pour vendre son appareil mobile au meilleur prix. Voici les plus prometteuses d’entre elles.

Les sites de reprise spécialisés

Les sites internet dédiés à la reprise des téléphones mobiles sont légion. L’un des plus fiables d’entre eux est le comparateur de prix, vendremonmobile.com qui existe depuis l’année 2011. Il a notamment été créé pour proposer au public des appareils à un prix défiant la concurrence, mais également d’offrir des solutions intéressantes aux entreprises qui feront appel à ses services. De plus, il dispose d’un excellent comparateur qui permet de comparer, en quelques instants, les offres de reprise des appareils tels que les montres connectées, les smartphones ou les tablettes.

Les sites d’annonces

Simples d’utilisation, les sites d’annonces offrent la possibilité aux vendeurs de fixer eux-mêmes le prix auquel ils souhaitent vendre leurs mobiles connectés, recyclés, d’occasion ou légèrement endommagés. Ils sont accessibles à tout le monde, ce qui pourrait amener à tomber sur des personnes qui ne sont pas dignes de confiance.

Par ailleurs, pour vendre sans trop de difficultés des produits sur ces sites internet, il est recommandé de fixer des prix abordables, de proposer des produits fiables et de les accompagner de tous leurs accessoires.

En outre, quant aux défauts présents sur les téléphones proposés à la vente, il ne faut surtout pas s’abstenir de les préciser dans les descriptions afin d’éviter des problèmes avec les acquéreurs.

Les opérateurs téléphoniques

Les offres provenant des opérateurs téléphoniques pour reprendre les anciens téléphones de leurs clients sont assez diversifiées. Elles sont parfois moins avantageuses que celles émanant des autres structures, car les prix proposés sont généralement inférieurs à ceux du marché. Néanmoins, elles sont parfaites pour procéder à l’acquisition des derniers smartphones à un excellent coût. Ce qui offre la possibilité à toutes les personnes n’ayant pas de quoi les acquérir de les posséder dès leur commercialisation.

D’autre part, s’agissant des offres proposées par ces sociétés, il s’agit habituellement de bons (bons d’achat, de réduction…) dédiés à l’acquisition d’un nouveau téléphone. Ils sont remis après le dépôt des anciens portables dans les magasins et lieux prévus à cet effet.

Les magasins de vente d’occasion

Généralement installés dans les grandes villes, les magasins de vente d’occasion proposent des prix de reprise qui sont souvent alléchants. De plus, ils payent instantanément les téléphones repris (ici), ce qui amène à récupérer sans attendre les sommes provenant des appareils vendus.

En outre, si vous devez acheter des téléphones dans ces magasins, prenez le soin de bien les vérifier avant de les acquérir pour ne pas être arnaqué ou acquérir des appareils défectueux.