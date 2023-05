Eléments de couverture proposés par les assurances pour scooters 50cc

RMS Pédale de démarrage RMS Vespa PK 50 - 125cc

Les scooters 50 Cc ont le vent en poupe en France. Ils constituent l’idéal moyen de locomotion pour les jeunes, notamment les amateurs de grosses motos.

Les critères de facilité de prise en main, d’esthétique et de durabilité sont recherchés par les utilisateurs de ces engins, dont la conduite peut parfois être source d’embarras.

Indéniablement, l’usage de n’importe quel engin, expose à plusieurs risques, notamment les accidents sur la route, avec ses lots de conséquences.

Cet article vous propose de découvrir les principaux éléments proposés pour les scooters 50cc par les assurances pour la couverture des cas de sinistre.

Scooters 50 Cc : définition et caractéristiques

De l’avis des observateurs, le scooter représente l’un des meilleurs moyens de circulation en ville. Il désigne un deux-roues conçu pour la mobilité en ville, dont la conduite nécessite en France l’obtention d’un permis. Les scooters 50 sont généralement d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³; très économiques, ils permettent de parcourir jusqu’à 400 kilomètres selon le style de conduite, avec une vitesse maximale de 45 km/heure.

Obtenir un devis pour une assurance scooter 50cm3 avec protect-plus-assurances.fr est devenu au fil du temps un impératif pour plusieurs raisons. En soi, il s’agit d’un moyen pour bénéficier en toute assurance de nombreux avantages en matière de stationnement gratuit, de coût des assurances, du faible coût d’entretien et des charges de consommation.

Assurances pour scooters 50 cc : la responsabilité civile

À bien y voir de près, le principe de responsabilité civile est au bénéfice du citoyen lambda. Il protège tout usager de la circulation, susceptible d’être victime d’un quelconque embarras lié à l’utilisation de ces engins deux-roues. Dans le contexte, la responsabilité civile représente une garantie obligatoire pour tous les contrats d’assurance scooter 50cc. Elle devient ainsi un indispensable des éléments de couverture à vérifier chez une maison d’assurance, permettant l’indemnisation des dégâts occasionnés dans l’utilisation de l’engin. Dans le principe, la responsabilité civile, elle couvre, aussi bien les conducteurs non autorisés que ceux autorisés.

Dans ce sens, les dégâts en question concernent aussi bien les dommages matériels, que les dommages physiques causés aux usagers lors d’un accident. A contrario, ce principe exclut les préjudices subis par les conducteurs et leurs engins, avec des prix qui varient également d’une compagnie d’assurance à une autre. Toutefois, puisque les contrats d’assurance prévoient tout, la protection des conducteurs eux-mêmes, ainsi que des scooters 50cc, peut être assurée grâce à des options spécifiques.

La protection contre les blessures

La protection contre les blessures est plutôt elle au service du conducteur. Dans la pratique, elle est considérée comme une garantie optionnelle et concerne l’indemnisation des conducteurs impliqués dans un accident de route.

Dans cette option, selon la compagnie d’assurance, les indemnisations en cas d’invalidité temporaire comme permanente ont la part belle, tout comme celles partielles ou totale du travail. En cas de conséquences lourdes aboutissant au décès, certaines compagnies d’assurance prévoient également des indemnisations au profit des proches des conducteurs décédés, sans oublier les frais médicaux engagés suite à un accident. Attention tout de même à préciser que cette option de protection contre les blessures exclut certaines situations développées plus bas.

La garantie de la prise en charge des dommages causés au véhicule

Au-delà de la prise en charge des conducteurs eux-mêmes, certaines options prennent également en compte les préjudices causés aux engins. La garantie de prise en charge des dommages causés aux scooters 50cc compte ainsi un triple avantage. Elle permet, selon les compagnies, de couvrir la garantie vol, la garantie dégâts matériels et la garantie incendie.

Pour vol, cette garantie concerne les propriétaires dont les scooters ont été volés. Pour la garantie matérielle, les compagnies indemnisent tous dommages causés au scooter en cas de catastrophe naturelle, de chute, d’accident ou d’actes de vandalisme. En cas de destruction des scooters suite à un incendie, les propriétaires peuvent bénéficier par ailleurs de la garantie incendie. Pour déclencher toutes ces garanties, ces derniers peuvent de surcroit profiter de l’expertise d’institutions judiciaires, également prévue en option dans la plupart des compagnies.

Assurance juridique

Comme le nom l’indique, l’assistance juridique dans un contrat d’assurance garantit aux assurés victimes de vols du scooter ou impliqués dans un accident de route de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Un accompagnement aussi bien juridique que financier, précisément en cas de litige.

Par ailleurs, il peut s’agir d’un litige qui oppose l’assuré à son assureur, à son garagiste, à son vendeur ou même à son acheteur. Dans ces dépenses, les frais d’expertise du cabinet juridique, les honoraires d’avocats et dans une certaine mesure les indemnisations accordées aux parties adverses sont inclus.

Quid de l’assurance tous risques

Pour trouver meilleur contrat d’assurance, les spécialistes recommandent systématiquement l’option de l’assurance tout risque. Pour sûr, le contrat d’assurance tous risques dédié aux scooters 50cc est la formule d’assurance la plus complète proposée par les compagnies d’assurance. Quand elle est complète, l’assurance tous risques englobe tous les précédents éléments cités.

Dès lors, la responsabilité civile, l’assistance 24heures sur 24 et 7jours sur sept et la garantie individuelle accident sont systématiquement couvertes. Dans certains cas, cette assurance tous risques peut également inclure d’autres garanties comme la garantie vol, la garantie dégâts matériels ou encore la garantie incendie.

Pour sûr, plusieurs éléments sont donc pris en compte par ces contrats d’assurance et justifient l’importance que les conducteurs de scooters 50 cc y accordent. Même si certaines situations en sont exclues, étant généralement liées aux comportements déviants des conducteurs.

Quelles sont les situations non couvertes par les contrats d’assurance ?

Ces situations sont pour la plupart liées à des comportements du conducteur. À titre d’exemples, les accidents volontaires causés par le conducteur ou intervenus en l’absence de possession de permis de conduire par le conducteur sont systématiquement exclus des éléments couverts par les compagnies d’assurance.

D’un autre côté, les accidents causés par une conduite en état d’ivresse ou sous emprise de stupéfiants sont susceptibles de générer des poursuites judiciaires non couvertes par l’assureur, au même titre que les réparations relatives au scooter 50cc qui ne seront pas non plus remboursées.