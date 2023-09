Dennis Austin, co-créateur de PowerPoint, s’est éteint à l’âge de 76 ans

Un ingénieur dont l’héritage perdure

Dans son livre “Sweating Bullets : Notes about Inventing PowerPoint”, l’auteur et autre co-créateur, Robert Gaskins, attribue à Dennis Austin au moins la moitié des idées principales derrière la conception du logiciel. Le rôle principal d’Austin en tant qu’ingénieur était de rendre le logiciel convivial, permettant ainsi aux utilisateurs d’intégrer facilement des graphiques, dessins et texte formaté dans une police spécifique.

Selon un livre inédit de Dennis Austin cité par le Washington Post, l’idée était que les utilisateurs soient à l’aise avec les ordinateurs, sans pour autant être familiers avec les logiciels de graphisme. Après l’acquisition de PowerPoint par Microsoft, Dennis Austin a continué à diriger le développement du logiciel pendant neuf ans avant de prendre sa retraite en 1996 à l’âge de 49 ans.

Des débuts modestes jusqu’à l’acquisition par Microsoft

En juillet 1987, quelques semaines seulement après la sortie initiale de PowerPoint, Microsoft acquiert la compagnie de Dennis Austin et Robert Gaskins et publie la première version Windows en 1990. Comme le rappelle le Washington Post, Dennis Austin a continué à travailler sur le développement du logiciel jusqu’à sa retraite en 1996.

Un logiciel qui divise les dirigeants

Bien que PowerPoint demeure l’un des logiciels professionnels les plus populaires au monde, plusieurs grands PDG tels que Steve Jobs ou Jeff Bezos se sont opposés à son utilisation. Selon eux, le logiciel restreint la créativité et l’efficacité parmi les employés, ce qui peut entraîner de nombreuses heures supplémentaires consacrées à la mise en forme.

Des avancées pour faciliter la création de présentations

Pour éviter justement ces longues heures de travail, la société a développé une intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de générer une présentation PowerPoint basée sur une simple demande en texte.

Cela pourrait constituer un pas en avant majeur pour les personnes ayant besoin de créer rapidement et efficacement des présentations professionnelles sans perdre de temps sur le formatage et autres ajustements minutieux.

Dennis Austin est décédé à l’âge de 76 ans après une longue bataille contre le cancer.

Le décès de Dennis Austin marque la fin d’un chapitre dans l’histoire du développement de logiciels. Son héritage, à travers PowerPoint, continuera cependant d’influencer et de façonner le monde des présentations professionnelles pendant de nombreuses années encore.

Il est indéniable que PowerPoint a transformé notre façon de partager et de communiquer des idées, et les améliorations futures ne manqueront pas de rendre le processus de création plus facile et accessible pour tous.