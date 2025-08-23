Comment utiliser iperf3 pour tester la bande passante entre deux machines sur un lan ?

4.3/5 - (6 votes)

Quand il s’agit d’évaluer la performance réseau dans un environnement local, le test de bande passante est souvent la solution la plus efficace. De nombreux administrateurs et passionnés du réseau choisissent iperf3, un outil open source à la fois puissant et accessible, pour mesurer le débit entre plusieurs ordinateurs reliés sur le même réseau local (lan). Ce guide vous accompagne étape par étape dans l’utilisation d’iperf3 afin d’obtenir des mesures précises, tout en partageant astuces, options de configuration et réponses aux questions fréquentes.

Qu’est-ce qu’iperf3 et pourquoi le choisir ?

Iperf3 se distingue comme une référence incontournable dans le domaine du test de bande passante grâce à sa simplicité d’utilisation, ses fonctionnalités avancées et son adaptabilité. Cet outil fonctionne selon le modèle client-serveur, générant du trafic réseau spécifique pour mesurer précisément la performance entre deux points du lan.

Comparé à d’autres solutions concurrentes, iperf3 se révèle bien moins complexe à configurer, tout en intégrant des options avancées telles que la gestion des protocoles tcp ou udp. Cette souplesse permet d’analyser différentes facettes du réseau local, que ce soit pour une simple vérification ou pour résoudre des problèmes ponctuels de saturation de la bande passante.

Installation et configuration d’iperf3 sur deux machines

L’une des grandes forces d’iperf3 réside dans sa compatibilité avec la plupart des systèmes d’exploitation : Linux, Windows et macOS. L’installation reste généralement rapide et intuitive, permettant de mettre en place un test de bande passante en quelques minutes sur votre lan.

Avant toute utilisation, il convient d’installer iperf3 sur chaque poste participant à la mesure de débit. Sous Linux, le paquet est souvent disponible via le gestionnaire de paquets. Pour Windows ou macOS, des exécutables téléchargeables existent et nécessitent peu de manipulations. Une fois installé, quelques commandes suffisent pour lancer un premier test réseau.

Mode serveur et mode client : quelle organisation adopter ?

Le fonctionnement d’iperf3 repose sur une interaction entre deux machines distinctes du lan. La première joue le rôle de serveur, recevant les données envoyées, tandis que la seconde agit comme client en initiant la connexion et en générant du trafic pour le test de bande passante. Pour garantir la précision de la mesure de débit, il est conseillé de désigner la machine la moins sollicitée comme serveur, limitant ainsi l’influence d’autres processus.

Passer d’un mode à l’autre se fait très simplement via une ligne de commande. Il est pertinent d’inverser les rôles lors d’un second test pour obtenir une analyse complète de la performance réseau sur les deux axes de communication du réseau local.

Pour débuter, ouvrez un terminal ou une invite de commandes sur la machine qui recevra le flux réseau. Saisissez la commande suivante pour démarrer iperf3 en mode serveur :

iperf3 -s

Cette opération initialise l’écoute sur le port standard 5201, mais il est possible d’en spécifier un autre si besoin. Durant cette phase, la machine attend simplement la connexion du client pour effectuer le test de bande passante.

Aucun privilège particulier n’est requis dans la plupart des configurations classiques. La simplicité du processus rassure aussi bien les débutants que les utilisateurs confirmés, ce qui rend l’outil extrêmement accessible.

Sur la deuxième machine du lan, celle qui servira de client, il suffit d’exécuter la commande suivante en remplaçant ‘IP_Serveur’ par l’adresse IP réelle de votre serveur :

iperf3 -c IP_Serveur

Ce test génère alors un flux mesuré qui transite via le protocole tcp par défaut. Le résultat synthétise la performance réseau, en indiquant la bande passante maximale atteinte durant le test.

De nombreux paramètres supplémentaires sont disponibles : nombre de threads parallèles, durée du test ou choix du protocole (tcp/udp). Adapter ces options permet d’affiner l’analyse ou d’évaluer la capacité réelle selon les usages métiers sur le réseau local.

Les différentes méthodes de mesure de débit avec iperf3

En plus du test par défaut en tcp, iperf3 intègre diverses possibilités pour adapter la mesure de débit au contexte exact de votre lan. Maîtriser ces variantes optimise l’interprétation des résultats obtenus.

Il existe principalement deux types de tests : le test en mode tcp, idéal pour vérifier la fiabilité et la bande passante soutenue, et le test udp, particulièrement utile pour évaluer les performances en temps réel, notamment pour la voix ou la vidéo.

Test de bande passante en tcp

Un test classique utilise le protocole tcp pour simuler un transfert de fichier ou un gros volume de données. Cette approche valorise la stabilité et la correction d’erreurs, offrant une vue fidèle du débit exploitable dans la majorité des usages quotidiens sur le lan.

La commande reste simple, mais certaines options méritent attention, comme la taille du buffer ou la durée du test. Ajuster ces paramètres peut améliorer la précision des résultats, surtout sur des réseaux locaux complexes.

Mesure de débit en udp

Dans certains contextes, notamment pour tester l’efficacité du réseau local sur des applications temps réel, passer en mode udp devient pertinent. Iperf3 permet d’ajuster le débit envoyé et d’observer le taux de perte de paquets, un indicateur clé de performance réseau pour les flux audio ou vidéo.

Pour lancer un test udp, ajoutez l’option -u à la commande côté client :

iperf3 -c IP_Serveur -u

Adaptez le débit cible avec -b pour refléter l’usage habituel. Analyser ces résultats offre une vision précise de la robustesse du lan face à des situations critiques.

Interpréter les résultats et éviter les pièges courants

Les chiffres proposés par iperf3 demandent une analyse avisée. Plusieurs facteurs peuvent fausser une mesure de débit : saturation temporaire du lan, cartes réseau anciennes ou présence d’autres flux importants pendant le test. Réaliser plusieurs tests à différents moments de la journée aide à établir une moyenne représentative.

Pensez également à la taille des buffers dans le cas du protocole tcp. Un réglage inadapté peut limiter artificiellement la bande passante perçue. Tester différentes valeurs avec l’option -w permet souvent d’identifier un éventuel goulot d’étranglement.

Vérifiez toujours que les deux machines n’effectuent pas d’autres tâches lourdes durant la mesure de débit .

. Effectuez plusieurs essais pour repérer d’éventuelles fluctuations anormales du réseau local .

. Essayez différents ports si des restrictions de pare-feu sont présentes.

Expérimentez le mode udp pour juger la qualité sur des flux sensibles aux pertes.

Questions fréquentes sur le test de bande passante avec iperf3

Combien de temps dure un test par défaut ?

Par défaut, chaque session lancée avec iperf3 dure dix secondes. Cette valeur peut être modifiée grâce à l’option -t suivie du nombre désiré de secondes. Allonger la durée du test de bande passante améliore la précision, en particulier sur un lan sujet à des variations rapides.

Si des besoins particuliers persistent, il est possible de paramétrer iperf3 pour répéter automatiquement les tests ou ajuster dynamiquement certains seuils d’alerte selon vos usages.

Peut-on utiliser iperf3 sur d’autres réseaux qu’un lan ?

Bien qu’il soit principalement utilisé sur un réseau local, iperf3 fonctionne aussi entre des machines connectées via différents segments d’un wan. Les principes restent identiques, mais la latence et la variabilité des performances augmentent hors du lan.

Pensez à adapter certaines options, comme la taille du buffer, lors d’une mesure de débit entre sites distants pour ne pas sous-estimer le débit réellement disponible.

Existe-t-il des alternatives concurrentes à iperf3 ?

D’autres outils concurrents proposent des approches similaires ou complémentaires au test de bande passante. Certains privilégient une interface graphique ou offrent davantage d’options de visualisation en temps réel. Toutefois, iperf3 séduit par sa légèreté, sa grande communauté et la richesse de sa documentation.

La possibilité de personnaliser chaque aspect du test de bande passante, alliée à de nombreuses astuces et paramètres avancés, explique le choix récurrent de professionnels et amateurs souhaitant analyser la performance réseau en détail.