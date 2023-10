Comment laisser un message sans que le téléphone sonne ?

La messagerie fait partie de notre quotidien. Beaucoup de personnes préfèrent d’ailleurs de plus en plus les messages aux appels téléphoniques. De ce fait, il arrive que recevoir des messages par centaine de façon journalière avec plusieurs notifications puisse parfois être dérangeant. Comment laisser un message sans que le téléphone ne puisse sonner ? Le processus est-il le même pour tout type de smartphone ? Découvrez comment vous pouvez parvenir à atteindre cet objectif.

Régler vos paramètres téléphoniques

En tant que destinataire, si vous n’appréciez pas le fait que votre téléphone sonne à tout moment lorsque vous recevez des messages vocaux ou écrits, il vous suffira de modifier vos paramètres. En général, lorsque vous recevez un message, vous êtes avertis soit :

Grâce à un rappel ;

Votre téléphone qui vibre ;

La sonnerie.

Il s’agira donc pour vous de changer le mode de réception de message selon vos habitudes et votre convenance. Vous pouvez décider de choisir le mode du rappel ou du vibreur en fonction des types de messages que vous recevez. N’oubliez que vous avez aussi la possibilité de personnaliser la réception des messages en fonction de chaque expéditeur. Cela vous évitera de recevoir des notifications ou appels interminables pendant que vous êtes en réunion par exemple.

Vous pourriez également prendre le risque de mettre votre téléphone en mode silencieux. Cependant, retenez que cette méthode ne vous sera utile que si vous passez la majeure partie de vos journées avec votre téléphone en main. Vous risquez sinon de ne pas pouvoir lire et répondre à vos messages à temps.

Privilégier les e-mails pour les messages importants

Lorsque vous savez que votre destinataire préfère que son téléphone ne sonne pas quand vous lui envoyez des messages, vous pourriez passer par le mail. En effet, en envoyant un mail vous donnez au message un caractère plus important. À ce titre, dès que votre destinataire sait que les messages reçus proviennent de la boîte mail, il y attachera certainement un intérêt particulier.

Ce dernier doit néanmoins consulter ses mails régulièrement en actualisant à chaque fois pour être en mesure de répondre dès qu’il le peut. Généralement, plusieurs personnes consultent leurs boîtes mail tôt le matin. Vous pouvez de ce fait laisser votre message la veille au soir pour être sûr que votre interlocuteur ne le manquera pas.

Ce dernier a d’ailleurs la possibilité de ne recevoir aucune notification si tant est qu’il ne souhaite absolument pas être dérangé. Toutefois, il peut s’il le désire spécifier un mode en fonction de l’expéditeur pour vite reconnaitre votre mail. L’avantage avec cette fonctionnalité est qu’il pourra à tout moment se rendre dans sa boîte mail pour activer les paramètres de notifications à nouveau dès qu’il s’en sentira prêt.

Envoyer des messages vocaux sur le répondeur

Cette méthode n’est pas la plus priorisée, mais il est vrai qu’elle est plutôt pratique. Elle permet à l’expéditeur de communiquer directement avec le destinataire sans risque de le déranger. À cet effet, il vous suffira d’envoyer votre message suivant l’opérateur réseau de votre région tout simplement.

Ce moyen vous permet de franchir une limite plus personnelle avec votre destinataire. Qu’il s’agisse d’un message personnel ou professionnel, ce dernier a non seulement une idée plus claire de ce que vous voulez, mais également ; il pourra vous écouter en vaquant à ses occupations. Vous répondre par le même moyen lui sera d’ailleurs beaucoup plus facile.

Envoyer des messages vocaux sur le répondeur permet d’ailleurs d’économiser de longues heures d’appels téléphoniques, surtout lorsqu’il s’agit de messages publicitaires à adresser à plusieurs personnes. C’est un moyen de communication qui devrait être beaucoup plus mis en avant puisqu’il facilite la vie aux utilisateurs vu qu’il offre même des options d’enregistrement. Ainsi, le destinataire pourra le consulter à tout moment quand bien même son téléphone est en mode silencieux.

Recourir à des applications de messagerie instantanée

Quel que soit le système d’exploitation de votre téléphone (Android ou IOS), il existe des applications pour vous aider à envoyer des messages sans faire sonner le smartphone de votre expéditeur à longueur de temps. Vous pourrez ainsi grâce à ces dernières programmer le moment opportun pour envoyer votre message.

De façon générale, les messages vocaux ou écrits sont préférables aux appels. Ils permettent à votre interlocuteur de vous écouter ou de vous lire posément et attentivement, contrairement aux appels téléphoniques qui distraient souvent après quelques minutes. De plus, devant certaines situations, il est bien plus approprié de passer par des messages pour mieux les contourner.

Ainsi, l’alternative des applications de messagerie vous sera d’une grande aide. Vous pourrez les installer si les applications qu’offre votre système d’exploitation ne vous agréent pas. Vous pourrez ensuite les paramétrer à votre guise pour envoyer tous les types de messages que vous souhaitez sans déranger votre destinataire