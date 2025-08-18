Comment désactiver le secure boot sur une carte mère asus z790 pour installer arch linux ?

5/5 - (11 votes)

Installer un système d’exploitation alternatif, comme Arch Linux, sur une configuration récente peut parfois sembler plus complexe qu’anticipé. La question de la désactivation du secure boot revient souvent lorsqu’il s’agit d’une carte mère asus z790. Cette étape s’avère indispensable pour contourner certaines restrictions imposées par l’UEFI, notamment lors du lancement d’un système qui ne gère pas nativement cette fonctionnalité sécuritaire. Explorer le processus en détail permet de se familiariser avec les options du bios/uefi et de préparer sereinement son matériel pour une installation d’Arch Linux.

Qu’est-ce que le secure boot et pourquoi le désactiver ?

Le secure boot est une fonctionnalité présente sur les systèmes à firmware UEFI. Elle vise à garantir l’intégrité du démarrage en vérifiant que chaque élément chargé au boot est signé numériquement et reconnu comme fiable. Malgré ses atouts sur les machines destinées à recevoir seulement certains systèmes, il devient vite un obstacle dès qu’il s’agit de profiter pleinement d’alternatives comme Arch Linux ou d’autres distributions.

Sur la carte mère asus z790, la restriction provient essentiellement du fait que plusieurs solutions open source ne signent pas officiellement leurs chargeurs de démarrage pour répondre à ces exigences. Désactiver le secure boot reste alors la solution privilégiée pour bénéficier de la pleine liberté offerte par un os type non propriétaire. Cette démarche ouvre également la porte à des outils de dépannage ou à ceux qui souhaitent modifier profondément leur environnement de travail.

Accès au bios/uefi : premières étapes pour accéder aux paramètres avancés

Avant de commencer la procédure, il convient de connaître la manière d’entrer dans le bios/uefi de votre carte mère asus. Généralement, il suffit d’appuyer sur la touche « Suppr » (Delete) ou « F2 » durant le tout début du démarrage de l’ordinateur. Un message rapide peut s’afficher à l’écran indiquant la touche correcte selon la version du firmware.

L’accès à ces réglages donne ensuite la main sur différentes options cruciales, comme le mode avancé bios, la gestion des clés (key management) du secure boot ou encore la configuration du csm (compatibility support module). Ce dernier point intéressera surtout ceux qui souhaitent assurer une compatibilité maximale avec du matériel ou des supports anciens.

Navigation dans le bios/uefi pour désactiver le secure boot

Après avoir accédé au bios/uefi, plusieurs sections méritent attention. Comprendre la structure du menu assure de ne rater aucune option importante pour la désactivation du secure boot. L’environnement UEFI propose généralement plusieurs onglets en haut de l’écran et une navigation simple à la souris ou au clavier.

Pour la plupart des modèles de carte mère asus z790, l’écran principal s’ouvre en mode simplifié. Il faudra alors sélectionner l’option permettant de passer en mode avancé bios, souvent accessible en appuyant sur F7 ou via un bouton en bas de l’écran. Le mode avancé déverrouille toutes les fonctionnalités et donne accès à la gestion spécifique du secure boot.

Trouver rapidement les bons menus évite frustrations et erreurs lors de modifications sensibles. La personnalisation y gagne en flexibilité, surtout lorsque vous jonglez entre plusieurs profils de démarrage ou que vous testez différentes variantes d’installation d’Arch Linux.

Dans le mode avancé bios, recherchez l’onglet nommé « Boot » ou parfois directement « Secure Boot ». Le positionnement exact dépend des versions mais se situe en général dans les premiers onglets latéraux du menu. Navigation intuitive garantie, même si quelques essais sont parfois nécessaires pour repérer la bonne arborescence.

Au sein de cet onglet, plusieurs options détaillent les conditions de démarrage. Cherchez alors une section intitulée « secure boot », qui affiche si cette protection est actuellement active ou désactivée. Ne modifiez rien sans être certain de bien comprendre ce qui sera changé.

Procédure complète de désactivation du secure boot

Désactiver le secure boot requiert de modifier plusieurs champs précis dans le bios/uefi. Chaque action influe sur la sécurité et la compatibilité logicielle de l’ordinateur. Suivre chaque étape dans l’ordre facilitera l’installation future de l’OS souhaité.

Démarrer le PC puis entrer dans le bios/uefi en appuyant sur la touche recommandée.

en appuyant sur la touche recommandée. Passer en mode avancé bios avec la touche F7 ou l’icône dédiée.

avec la touche F7 ou l’icône dédiée. Sélectionner l’onglet « Boot » ou « Security » selon la nomenclature affichée.

Trouver la rubrique « secure boot » et sélectionner l’état « Disabled » (désactivé).

» et sélectionner l’état « Disabled » (désactivé). Valider les changements, puis enregistrer et quitter le bios/uefi (touche F10 généralement).

Certaines versions permettent aussi l’édition avancée via la gestion des clés (key management). Désenregistrer toutes les clés stockées contribue parfois à une suppression définitive du secure boot. Restez prudent avec ce genre de manipulation, surtout si votre machine héberge plusieurs systèmes d’exploitation.

Options supplémentaires : csm, os type et démarrage depuis un support externe

Après la désactivation du secure boot, ajuster quelques autres paramètres maximise les chances de réussite lors de l’installation d’Arch Linux. C’est ici que d’autres expressions-clés prennent toute leur importance et viennent compléter la configuration.

Le compatibility support module (CSM) garantit la possibilité d’exécuter des systèmes ou des périphériques qui ne supportent pas l’amorçage UEFI pur. Dans le bios/uefi, cherchez l’option « Launch CSM » ou « CSM » afin de commuter sa valeur sur « Enabled ». Ce changement autorise l’utilisation de certains médias d’installation ou d’anciens périphériques compatibles seulement avec les BIOS traditionnels.

Notons que sur des plateformes récentes, laisser le CSM désactivé favorise la stabilité et la rapidité de démarrage mais limite parfois la compatibilité avec certains live USB multiboot ou utilitaires externes.

Un autre paramètre influence le comportement du secure boot : l’option os type/type de système d’exploitation. Modifiez-la vers « Other OS » au lieu de « Windows UEFI mode » pour informer la carte mère que vous installez un système différent. Ce petit détail fait souvent toute la différence dans la reconnaissance du média d’installation d’Arch Linux.

Présenter clairement vos intentions à l’UEFI fluidifie tout le processus et diminue très nettement les messages d’erreur inattendus lors du boot.

Astuces courantes et résolution des difficultés fréquentes

Parfois, malgré une désactivation du secure boot irréprochable, le démarrage d’Arch Linux échoue. Plusieurs astuces corrigent facilement les situations les plus frustrantes rencontrées en pratique.

Vérifiez le formatage de votre support d’installation : privilégiez le schéma GPT pour une compatibilité UEFI totale. Si le boot ne se lance toujours pas, régénérez le média avec des outils adaptés et évitez les copies brutes depuis des environnements peu fiables. Certains utilitaires proposent une création automatisée, préconfigurée pour contourner les restrictions.

Problème rencontré Solution proposée Support non détecté au boot Reconnecter l’USB, vérifier l’ordre des options boot et reformater en GPT Secure boot reste actif après modification Supprimer les clés installées ou réinitialiser le bios/uefi Erreur “Invalid OS image” Relancer la création du média, choisir le bon mode UEFI

Enfin, pensez à sauvegarder les réglages initiaux du bios/uefi avant toute opération. Un retour à la configuration d’usine permet parfois de débloquer des situations complexes ou d’effacer des paramétrages erronés.

Foire aux questions sur la désactivation du secure boot et l’installation d’arch linux

De nombreux utilisateurs se posent régulièrement certaines questions autour de la désactivation du secure boot. Clarifier ces interrogations peut éviter bien des allers-retours interminables entre la documentation technique et les forums spécialisés.

La désactivation du secure boot supprime-t-elle la garantie du matériel ?

Modifier l’état du secure boot n’annule normalement pas la garantie de la machine. Veillez simplement à ne pas endommager de composants ni forcer des mises à jour microprogrammes non prévues par le fabricant.

Garder une trace des manipulations effectuées facilite aussi d’éventuelles interventions du service après-vente si besoin.

Pourquoi arch linux ne démarre-t-il pas après désactivation du secure boot ?

Deux grandes pistes : la clé USB créée pourrait ne pas être compatible UEFI ou l’ordre de boot priorise encore un autre disque. Essayez alors de revalider l’option boot correspondant au support voulu et contrôlez la présence de partitions appropriées sur votre support d’installation.

Une simple confusion dans la sélection du mode (legacy ou uefi) génère parfois ces blocages. Ajuster le launch csm résout ces soucis dans bien des cas.

Est-il possible de réactiver le secure boot plus tard ?

Il demeure toujours faisable de remettre le secure boot en fonctionnement si le besoin s’en fait sentir. L’opération s’accomplit simplement en retournant dans le bios/uefi et en changeant à nouveau l’état de l’option concernée.

Assurez-vous que tous les systèmes présents sur la machine tolèrent ce retour en arrière, car substituer certaines clés de signature ou changer le type de système d’exploitation peut empêcher le boot régulier de certains logiciels propriétaires.