Comment configurer une ip fixe avec netplan sur ubuntu server 24.04 ?

L’attribution d’une adresse IP statique reste un choix privilégié pour de nombreux administrateurs utilisant Ubuntu Server 24.04. Dans des environnements où la stabilité du réseau et la maîtrise des accès sont prioritaires, savoir mettre en place une configuration IP fixe via netplan offre des avantages non négligeables. Cela simplifie la gestion des connexions, évite les soucis liés au DHCP et garantit que le serveur reste toujours accessible à la même adresse.

Pourquoi choisir une configuration d’adresse IP statique ?

Opter pour une IP fixe permet de garantir que le serveur conserve toujours la même adresse réseau, quel que soit le contexte ou les redémarrages. Cette constance facilite grandement l’accès aux différents services hébergés et optimise la gestion du parc informatique, notamment dans les infrastructures professionnelles.

Les solutions basées sur le DHCP attribuent dynamiquement une adresse IP à chaque connexion, ce qui s’avère pratique pour les postes mobiles mais peu adapté à un serveur devant rester joignable en permanence. C’est pourquoi passer à une configuration d’adresse IP statique avec netplan devient souvent indispensable dans un environnement serveur sécurisé.

Présentation de netplan et fonctionnement sous Ubuntu Server 24.04

Netplan est devenu l’outil standard de configuration réseau sur Ubuntu Server depuis plusieurs versions. Il remplace progressivement les anciennes méthodes utilisées sur d’autres distributions comme Debian 12. Sa particularité : il utilise des fichiers YAML situés dans /etc/netplan pour décrire la configuration des interfaces réseau (ethernet ou wifi).

Netplan agit comme une couche d’abstraction qui transmet ensuite la configuration à des moteurs comme systemd-networkd ou NetworkManager. Sur Ubuntu Server 24.04, c’est généralement systemd-networkd qui est utilisé, offrant robustesse, intégration native et flexibilité pour gérer efficacement les paramètres réseau.

Étapes pour configurer une IP fixe avec netplan

Identifier les interfaces réseau concernées

Avant toute modification, il est essentiel d’identifier l’interface réseau à configurer. Utilisez par exemple la commande ip link ou consultez /sys/class/net/ pour obtenir le nom exact (exemple : ens33, eth0 ou wlp2s0). Cette étape assure d’appliquer la configuration à la bonne carte ethernet ou wifi.

Prendre soin de bien relever le nom de l’interface réseau évite toute confusion lors de l’édition du fichier YAML, surtout si votre machine possède plusieurs cartes réseau différentes.

Éditer le fichier de configuration YAML sous /etc/netplan

Rendez-vous dans le dossier /etc/netplan où se trouvent les fichiers YAML ( 01-netcfg.yaml , 50-cloud-init.yaml , etc.). Ouvrez celui qui correspond à votre configuration avec un éditeur tel que nano ou vim .

Ajoutez ou modifiez la section correspondant à l’interface réseau choisie, en précisant l’adresse IP statique, le masque de sous-réseau, la passerelle (gateway4) et les serveurs DNS nécessaires. Voici un exemple :

network : bloc principal de configuration

: bloc principal de configuration ethernets ou wifis : selon le type d’interface

ou : selon le type d’interface addresses, gateway4, nameservers : paramètres essentiels à définir

network: version: 2 renderer: networkd ethernets: ens33: addresses: [192.168.1.50/24] gateway4: 192.168.1.1 nameservers: addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

Appliquer la nouvelle configuration réseau

Une fois le fichier YAML sauvegardé, appliquez la configuration à l’aide de sudo netplan apply . L’application de ces changements peut temporairement interrompre l’accès réseau, il est donc conseillé de procéder prudemment, notamment en production.

Pensez à vérifier la syntaxe avant application définitive avec sudo netplan try . Cette commande teste vos réglages sans risque, limitant ainsi les coupures inattendues dues à une erreur de configuration.

Choisir entre systemd-networkd et NetworkManager : lequel privilégier ?

Sur Ubuntu Server 24.04, systemd-networkd est le backend recommandé pour gérer la configuration réseau stable et performante. Ce moteur s’intègre parfaitement à l’écosystème serveur et requiert moins de dépendances qu’un outil comme NetworkManager, davantage orienté vers les postes de travail et les réseaux changeants.

Au quotidien, systemd-networkd apporte :

Une intégration directe avec systemd pour le démarrage et la gestion des services

La centralisation de la configuration dans des fichiers YAML simples

simples Des performances optimisées pour les grandes infrastructures

Moins de ressources consommées et une meilleure fiabilité sur le long terme

Avantages, inconvénients et alternatives à netplan

Quels sont les points forts de netplan ?

L’utilisation de netplan facilite la configuration d’adresse IP statique grâce à sa syntaxe claire et à la compatibilité avec différents types d’interfaces réseau. La possibilité de choisir son backend (systemd-networkd ou NetworkManager) rend cet outil polyvalent, idéal aussi bien pour des serveurs physiques que des machines virtuelles ou cloud.

Le format YAML simplifie l’automatisation et réduit les erreurs humaines par rapport aux anciens systèmes de configuration manuelle, tout en accélérant le déploiement sur plusieurs serveurs.

Existe-t-il des limitations ou difficultés associées ?

La principale difficulté rencontrée avec netplan réside dans la rigueur exigée par la syntaxe YAML : une simple erreur d’indentation peut empêcher le bon fonctionnement du réseau. Certains regretteront également la disparition de commandes immédiates offertes par ifupdown ou la méthode classique de configuration réseau sous Debian 12.

Pour ceux qui souhaitent garder un contrôle total ou travaillent sur des systèmes plus anciens, il reste possible d’utiliser directement systemd-networkd ou d’autres outils alternatifs adaptés à leurs besoins spécifiques.

Quelques astuces et bonnes pratiques pour réussir la configuration d’adresse IP statique

Bien structurer ses fichiers de configuration /etc/netplan

Il est primordial de respecter l’indentation (deux espaces, jamais de tabulations) dans les fichiers YAML. Avant toute modification majeure, prenez l’habitude de commenter les anciennes valeurs plutôt que de les supprimer, cela facilitera le diagnostic en cas de problème.

Sauvegarder régulièrement les versions fonctionnelles de vos fichiers de configuration netplan vous permettra de rétablir rapidement une situation stable après une erreur.

Prévoir un accès alternatif lors de la première application

Lors de la première application de la configuration IP fixe, prévoyez un accès physique ou local au serveur pour éviter de perdre la main à distance en cas de faute dans le fichier YAML. L’option “netplan try” permet de valider temporairement la nouvelle configuration, apportant un filet de sécurité appréciable, quelle que soit votre expérience.

Ce réflexe limite les risques d’interruption longue et rassure lors des opérations critiques sur des serveurs de production.

Questions fréquentes sur la configuration : FAQ

Peut-on utiliser netplan sur d’autres distributions que Ubuntu Server ?

Netplan a été conçu principalement pour Ubuntu, dont la version server 24.04, et n’est pas systématiquement disponible sur toutes les autres distributions Linux comme Debian 12. Selon la base technique de la distribution, il faudra parfois recourir à d’autres méthodes de configuration réseau. Vérifiez toujours la documentation officielle pour éviter les incompatibilités.

Chaque système ayant ses propres spécificités, il est important de consulter les guides adaptés afin de ne pas commettre d’erreur lors de la mise en place d’une adresse IP statique.

Quelles différences entre NetworkManager et systemd-networkd au quotidien ?

NetworkManager est particulièrement adapté aux utilisateurs recherchant une gestion graphique ou devant fréquemment changer de réseau, typique sur des ordinateurs portables. À l’inverse, systemd-networkd vise l’automatisation, la stabilité et la rapidité, qualités essentielles pour une configuration réseau fixe sur serveur.

Le choix du backend influence directement la maintenance, la sécurité et la simplicité d’administration quotidienne de votre infrastructure réseau.

Tableau récapitulatif des commandes utiles autour de netplan