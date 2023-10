Boost offre une solution d’électrification pour les vélos pliants Brompton à un prix abordable

La popularité des vélos électriques ne cesse de croître, et la demande pour les kits de conversion électrique suit la même tendance. La petite entreprise Boost a développé un kit électrique ingénieux et abordable pour les vélos pliants Brompton, permettant ainsi aux cyclistes de profiter des avantages du moteur sans sacrifier le poids ou l’encombrement de leur vélo favori.

Kit électrique compact et efficace conçu spécialement pour les Brompton

Le kit Boost se compose d’un moteur et d’une batterie s’adaptant parfaitement au cadre compact du Brompton. Le système utilise une unité intégrée à la roue arrière, ce qui supprime les problèmes liés au dérailleur et aux moyeux de différentes vitesses.

En effet, il fournit 250 W de puissance nominale sous 36 V et est suffisamment coupleux pour offrir une assistance optimale sur les terrains vallonnés.

Batterie adaptée au format réduit des vélos pliants Brompton

N’étant pas en mesure d’intégrer la batterie Boost dans la forme traditionnelle d’une bouteille, la société a opté pour un mini pack de cellules placé entre le tube de selle et la partie arrière du cadre.

Boost ne divulgue pas la capacité mais indique que l’autonomie maximale est d’environ 30 km.

Une version électrique d’un Brompton C-Line pèserait environ 15 kg, ce qui reste gérable pour une version électrique, surtout en comparaison aux modèles officiels de la marque.

Gestion des niveaux d’assistance avec Boost

Le kit électrique Boost propose trois niveaux d’assistance que l’utilisateur peut choisir via une petite console fixée au guidon ou grâce à l’application mobile Boost.

Prix compétitif pour un Brompton électrifié

Le kit d’électrification Boost est vendu pour £599 (environ €695).

Un Brompton C-Line équipé de six vitesses est vendu pour €1 799, il serait donc possible de disposer d’une version électrique pour moins de €2 500 et moindre coût pour les premières productions.

Les avantages du kit d’électrification Boost pour votre vélo pliant Brompton

Indéniables, les atouts du système Boost se démarquent par rapport à d’autres kits électriques et solutions présentes sur le marché :

Fabrication soignée et design épuré

,

parfaitement adapté aux lignes élégantes des vélos pliants Brompton et positionné discrètement entre le tube de selle et la partie arrière du cadre.

Installation facile du moteur dans la roue arrière

.

Il ne nécessite pas de pièces supplémentaires ou d’un remaniement du dérailleur existant, permettant une adaptation harmonieuse sur les modèles Brompton.

Performances :

Avec 250 W de puissance nominale et une assistance coupleuse, le kit Boost apporte un véritable soutien dans les côtes et lors des longs trajets.

L’autonomie annoncée de 30 km conviendra à la plupart des cyclistes pour leurs déplacements quotidiens ou occasionnels.

Prix accessible

Le kit d’électrification Boost est proposé à un prix compétitif par rapport aux options électriques officielles de la marque. Cela permet aux possesseurs de vélos Brompton de bénéficier d’une motorisation électrique sans pour autant mettre en péril leur portefeuille.

En conclusion, le kit d’électrification Boost représente une excellente solution pour transformer votre vélo pliant Brompton classique en un vélo électrique discret, performant et abordable. Alors n’hésitez plus, modernisez vos déplacements du quotidien avec cette innovation intelligente signée Boost !