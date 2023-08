PlayStation Portal Remote Player : L’avenir du jeu à distance pour €219,99

Ne clignez pas des yeux, vous pourriez manquer le futur du gaming ! PlayStation Portal Remote Player et la série Pulse Audio arrivent pour révolutionner votre expérience de jeu. C’est comme de la magie, mais avec des boutons !

PlayStation dévoile le Portal Remote Player et Pulse Audio: le futur du gaming à portée de main

Un pas vers l’avenir

Les innovations dans le monde du jeu vidéo ne cessent de nous surprendre. Dernière nouveauté en date : le PlayStation Portal Remote Player, qui a été annoncé cette année. Ce périphérique promet de mettre les performances de la PS5 dans le creux de votre main. Oui, vous avez bien entendu, toute la puissance de la PS5 à portée de main.

Caractéristiques et spécifications PlayStation Portal Remote Player

Avec ses gâchettes adaptatives et son retour haptique, ce périphérique ressemble presque à une DualSense, mais avec un écran tactile LCD de 8 pouces. Vous pourrez jouer en 1080p à 60 FPS, ce qui n’est pas rien. Ce petit bijou vous permettra de jouer à vos jeux PS5 favoris depuis n’importe quelle pièce de la maison, grâce à une connexion Wi-Fi.

Ce qu’il faut savoir:

Prix: €219,99

Résolution: 1080p à 60 FPS

Connexion: Wi-Fi

Sortie audio: 3,5 mm

Qui devrait acheter le Portal ?

Si vous vivez dans un foyer où le téléviseur est souvent occupé, ou si vous voulez simplement vous détendre dans votre chambre en jouant à vos jeux PS5 favoris, ce périphérique est fait pour vous.

Limitations

Notez toutefois que le périphérique ne prend pas en charge les jeux nécessitant un casque VR ou diffusés via le cloud sur PlayStation Plus Premium.

Pulse Elite et Pulse Explore: l’audio de nouvelle génération

Votre expérience audio réinventée

Alors que nous étions encore en train de nous extasier sur le Portal, PlayStation en a profité pour annoncer deux nouveaux produits audio : le Pulse Elite et le Pulse Explore. Tous deux garantissent un son sans perte et une latence réduite, et ce grâce à la nouvelle technologie PlayStation Link.

Points forts des Pulse

Pulse Elite : doté d’un micro rétractable et d’une technologie de suppression de bruit, ce casque-micro sans fil semble être un vrai petit bijou.

Pulse Explore : ces écouteurs sans fil, qui sont les premiers de leur genre, proposent un son de haute qualité et sont livrés avec un étui de chargement.

Compatibilité et connectivité

Ces deux produits sont compatibles avec la PS5 et le PlayStation Portal. Vous pourrez les connecter via l’adaptateur USB PlayStation Link inclus. Ils peuvent également se connecter simultanément à un appareil compatible PlayStation Link et à un périphérique Bluetooth.

La magie de la technologie PlayStation Link

La nouvelle technologie audio sans fil PlayStation Link est ce qui rend ces produits véritablement uniques. Elle garantit une faible latence et une qualité audio sans perte. De plus, elle permet un basculement simple entre plusieurs hôtes PlayStation Link, y compris la PS5 et le PlayStation Portal.

Que retenir ?

PlayStation a réellement mis le paquet cette année. Avec le lancement du Portal Remote Player et des nouveaux produits Pulse, l’avenir du jeu vidéo semble briller plus que jamais.

Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut dans cette nouvelle ère du jeu vidéo ?

N’hésitez pas à ajouter ce périphérique et ces accessoires audio à votre liste de souhaits ou à vérifier les dates de début de précommande. Vous ne voudriez pas manquer ces joyaux de la technologie, n’est-ce pas ?

Source : https://blog.fr.playstation.com/2023/08/23/lancement-dans-lannee-du-premier-peripherique-de-lecture-a-distance-dedie-de-playstation-playstation-portal-remote-player-au-prix-de-e21999/