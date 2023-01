Sonos application S2 : Télécharger le système de gestion des enceintes Sonos 2023

Sonos se classe parmi les géants qui proposent des produits audio multipièces pour diffuser de la musique et des audio. C’est une société américaine connue pour la performance des systèmes audio qu’elle développe et met en vente sur le marché. Fondé en 2002, Sonos ne cesse chaque année d’apporter des nouveautés à travers des mises à jour de ses produits ainsi que des systèmes qui les accompagnent.

Pour faire face à la concurrence, Sonos propose une application qui permet de gérer toutes les enceintes Sonos dans vos pièces ou locaux. Cette application est dotée de plusieurs capacités qui facilitent la tâche à l’utilisateur qui peut connecter tous ses appareils Sonos en un seul endroit pour suivre leur gestion beaucoup plus facilement.

La récente version de cette application, Sonos S2, apporte de nouveautés que nous allons présenter dans ce dossier. Nous vous donnerons d’autres détails que vous ne connaissez peut-être pas sur les fonctionnalités de cette application Sonos.

Pour rappel, Sonos est un système audio multiroom qui fonctionne grâce à un réseau local existant. Vous pouvez connecter votre système Sonos à un réseau Ethernet et Wifi sans fil. Cela vous permet de diffuser de la musique et des fichiers audio depuis votre bibliothèque musicale. La particularité de ce fonctionnement réside dans le fait que le système Sonos vous permet de diffuser de la musique dans toutes les pièces de la maison.

Pour utiliser les appareils Sonos, vous avez besoin d’installer une application sur vos appareils téléphones ou ordinateurs portables. L’application mobile ou celle destinée à votre ordinateur reste très simple à installer et vous n’avez pas besoin d’être un friand des technologies numériques avant de maitriser en quelques minutes son utilisation.

Grâce à Sonos, vous pouvez jouer tous les sons de votre portable ou de votre ordinateur. Sonos fonctionne aussi bien sur les ordinateurs Windows ou Mac que sur les Smartphones et tablettes. Par surcroit, la société américaine propose ses services sur les plateformes de streaming telles que Apple Music, Deezer, Spotify, Qobuz… Cela vous permet de diffuser de la musique, des podcasts et autres sons partout où vous le souhaitez.

Par où commencer avec l’application Sonos ?

Vous devez tout d’abord acheter l’enceinte Sonos de votre choix. Pour écouter de la musique ou des musiques différentes dans toutes les pièces du domicile, vous avez juste besoin de brancher votre enceinte dans une prise électrique. Après cela, vous devez passer à l’étape de configuration de Sonos sur votre système domestique.

Téléchargez l’application Sonos et suivez les instructions toutes simples. Grâce au réseau local Ethernet ou Wifi, vous pouvez diffuser de la musique partout dans la maison. En plus, Sonos fonctionne à votre rythme et donc vous pouvez lui demander de baisser le volume ou l’augmenter, changer de musique, etc.

2. Quelle application Sonos télécharger ?

Le contrôle de votre système Sonos nécessite l’utilisation de l’application prévue par la société. Vous avez besoin d’installer l’application sur votre Smartphone afin de pouvoir gérer facilement votre musique, les stations radio de votre choix, les podcasts et vos livres audio.

L’application Sonos vous permet également de régler le volume et de grouper toutes les autres enceintes pour qu’elles diffusent le même son de façon synchronisée. Vous pouvez les dégrouper aussi et leur faire jouer des sons différents dans les pièces. Avec une telle application, tout devient agréable et cela garde un côté amusant et simpliste à gérer votre musique et les sons que vous écoutez.

L’application Sonos devient votre allié pour régler les alarmes et les personnaliser selon votre quotidien. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sonner l’alarme à la même heure dans toutes les pièces afin de réveiller toute la maison.

L’application mise à jour par la société américaine s’appelle SONOS S2 et c’est la nouvelle version en date. Sonos S2 offre de nouvelles couleurs et de fonctionnalités actualisées suivant les expériences des utilisateurs.

Application SONOS S2 et ses fonctionnalités

Comme on peut le lire sur le site de Sonos, la nouvelle version de l’application a pour but d’améliorer l’expérience d’écoute des utilisateurs. C’est une nouvelle génération de l’application Sonos qui optimise l’expérience audio en plus haute résolution, et apporte un design amélioré, une sécurité accrue. SONOS S2 est présenté comme le tout dernier logiciel pour garder votre système à jour.

La qualité son est améliorée et plus avancée ainsi que le design de l’application qui laisse sous le charme. La sécurité et la confidentialité des données sont plus optimisées. Bref, SONOS S2 a conquis d’autres terrains et permet toujours de gérer tous les services en un seul lieu et en quelques touches sur votre Smartphone. C’est une parfaite évolution qui supplante Sonos S1.

Au-delà d’une utilisation sur les Smartphones qui exploitent le système Android ou iOS, vous pouvez bel et bien utiliser l’application Sonos sur un PC. Cela nécessite néanmoins une configuration particulière qui parait toute simple et accessible à tout utilisateur.

Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi sur lequel Sonos est connecté : vous devez donc utiliser pour votre PC le même réseau local auquel est connecté le système Sonos. Cette étape est déterminante et indispensable ; Ouvrez l’application : cela suppose que vous avez déjà téléchargé et installé l’application SONOS S2 sur votre appareil ; Appuyez sur « Lancer la connexion » : vous devez procéder à cette étape après avoir vu le message suivant « Nous avons trouvé Sonos sur votre réseau » ; Suivez les instructions pour vous connecter à votre système Sonos depuis votre ordinateur.

Cette étape reste la même sur Windows comme Mac OS. En quelques minutes, vous pouvez associer votre application Sonos à plusieurs systèmes. Une fois que l’application est connectée, elle reconnaitra à l’avenir tous les systèmes déjà reliés au moins une fois. De même, vous pouvez éviter à l’avenir qu’un système se connecte automatiquement. Pour cela, vous devez procéder à un retrait.

L’utilisation de l’application Sonos S2 sur votre téléphone portable reste la chose la plus facile. Vous avez besoin tout d’abord de télécharger l’application depuis votre PlayStore pour les utilisateurs d’Android et sur Apple Store pour les utilisateurs d’iOS.

Après installation, vous vous connectez tout d’abord au réseau Wi-Fi sur lequel Sonos est connecté. Ensuite, vous ouvrez l’application Sonos sur votre téléphone. Vous appuyez sur « Connecter » lorsque vous êtes invité à prendre le contrôle du système Sonos à proximité. En quelques minutes, vous pourrez jouer les fichiers audio de votre choix.

Si vous ne recevez aucune notification, vous pouvez aller dans les paramètres de l’application et appuyer directement sur « Joindre un système à proximité » afin d’établir la connexion. Ensuite, suivez les instructions et le tout sera joué. Tout reste simple et compréhensible sur le système Sonos. La connexion sur votre téléphone ou votre PC vous permet de gérer plus facilement les musiques que vous jouez dans vos différentes pièces.

L’application SONOS S2 s’utilise comme toutes les applications de gestion de musique. Après avoir connecté votre portable ou votre PC à Sonos, vous retournez dans l’application et vous suivez les instructions. Vous pouvez dans les paramètres personnaliser votre système et choisir les plateformes de musique et d’audio que vous voulez explorer.

Vous avez le choix de parcourir les plateformes que vous souhaitez et d’y rechercher les musiques et les audio de votre choix. Si vous voulez écouter de la radio ou des streamings ou des podcasts, c’est à vous de choisir. La barre de recherche vous permet de trouver l’audio que vous recherchez. Vous disposez des touches next/previous pour changer les morceaux. Vous pouvez ajouter des musiques aux favoris, etc.

Sur Sonos S2, vous pouvez régler des alarmes, choisir de la musique pour chaque pièce dans la maison ou tout synchroniser. Le paramétrage de Sonos reste très extensible. Vous disposez d’une large palette de choses à essayer.

6. Avantages Application Sonos S2

Les avantages de l’application Sonos S2 sont indénombrables. C’est le meilleur raccourci vers tous vos fichiers audio. En plus, c’est un centre de synchronisation de toutes vos plateformes de streaming, de musique, de podcasts, de radio, etc. En un seul lieu, vous accédez à tout sans aucune complication.

L’application Sonos vous aide à gagner du temps et à prendre plaisir. En plus, c’est un facilitateur qui satisfait tout le monde au même moment. Vous n’avez plus besoin de faire écouter à tous la même musique. Dans chaque pièce, vous pouvez choisir la musique selon les goûts de chacun.

Avec l’application, les appareils Sonos révèlent toutes leurs performances. En plus, le téléchargement est gratuit et libre. C’est une application que vous pouvez synchroniser sur votre PC et votre téléphone portable en vous connectant directement à votre compte et ne rien perdre.

7. Inconvénients application Sonos S2

Les inconvénients de l’application Sonos ne sont pas intrinsèquement liés à cette dernière. C’est plutôt au niveau des enceintes et barres de son que se remarquent quelques couacs. Cependant, Sonos S2 enregistre une note de 4 étoiles sur 5 sur certaines plateformes de téléchargements comme PlayStore. Les utilisateurs lui reprochent quelques bugs, le manque d’intuitivité, une ergonomie assez relative, et un dysfonctionnement technique quelquefois.

Ces commentaires négatifs inspirent l’équipe de Sonos S2 à apporter des correctifs au fur et à mesure afin de satisfaire la clientèle.

8. Listes des enceintes Sonos

Les enceintes Sonos sont nombreuses. Entres autres, nous vous citons quelques-unes disponibles sur le marché et le site de la société :

Ray ;

Beam (Genérétion 2) ;

Roam SL ;

Roam* ;

Move* ;

One SL* ;

One (Genérétion 2)* ;

One (Genérétion 1)* ;

Play:1 ;

Five* ;

Play:5 (Genérétion 2) ;

Play:3 ;

Arc* ;

Beam (Genérétion 1) ;

Playbase ;

Playbar ;

Sub (Genérétion 3)* ;

Sub (Genérétion 2) ;

Sub (Genérétion 1) ;

Port* ;

Amp* ;

Connect (Genérétion 2) ;

Connect:Amp (Genérétion 2) ;

Boost.

Les appareils suivis de l’astérisque * nécessitent la version S2 de SONOS pour fonctionner.