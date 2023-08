Rider SR6 et Tromox Mino : les meilleures motos électriques pour adultes

Les motos électriques sont de plus en plus présentes sur le marché et offrent une alternative écologique et économique aux motos traditionnelles.

Parmi les modèles qui se démarquent, nous retrouvons la Rider SR6, tout en performance, et la Tromox Mino, unique en son genre.

Découvrir les meilleures motos électriques pour adultes

Découvrons ces deux motos ainsi que les avantages liés à l’utilisation d’une moto électrique pour un adulte

Rider SR6 : tout en performance

La Rider SR6 est une moto électrique qui a su séduire par ses performances impressionnantes. Elle est dotée d’un moteur électrique puissant, capable de développer jusqu’à 8 kW, soit l’équivalent de 11 chevaux. Ce moteur est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 72V et 40Ah, permettant de parcourir environ 100 kilomètres avec une seule charge.

Ce modèle se distingue également par sa vitesse maximale de 120 km/h, ce qui en fait l’une des motos électriques les plus rapides du marché. De plus, elle dispose d’un temps de recharge rapide, puisque seulement 4 heures sont nécessaires pour passer de 0 à 100% de batterie.

Enfin, la Rider SR6 est particulièrement agréable à conduire grâce à sa suspension avant et arrière réglables, et son poids plume de 150 kg seulement.

Tromox Mino : unique en son genre

La Tromox Mino est quant à elle une moto électrique au design original et accrocheur, qui n’a rien à envier aux motos traditionnelles. Elle est équipée d’un moteur électrique de 2 kW, soit l’équivalent de 2,7 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion de 60V et 20Ah.

Malgré sa petite taille, la Tromox Mino peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h et offre une autonomie de 60 kilomètres en une seule charge. Son temps de recharge est également rapide, puisqu’il ne faut que 3 heures pour passer de 0 à 100% de batterie.

L’un des atouts majeurs de cette moto réside dans son poids plume de seulement 70 kg, ce qui la rend très maniable et facile à conduire.

Liste des meilleures motos électriques : D’autres modèles

Outre la Rider SR6 et la Tromox Mino, voici une liste non exhaustive des meilleurs modèles de motos électriques disponibles sur le marché :

Energica Ego : une sportive italienne puissante et élégante

: une sportive italienne puissante et élégante Zero SR/F : une moto électrique américaine au design moderne

: une moto électrique américaine au design moderne Super Soco TC Max : un modèle néo-rétro au charme irrésistible

: un modèle néo-rétro au charme irrésistible BMW C evolution : un scooter électrique allemand confortable et performant

L’avantage de la moto électrique : les aides et la prime

Opter pour une moto électrique présente plusieurs avantages, notamment en termes d’économies et d’écologie. En effet, ces motos sont non seulement moins coûteuses à l’achat, mais elles permettent également de réaliser des économies sur le long terme grâce à leur faible consommation d’énergie et à l’absence de frais liés à l’entretien du moteur thermique.

De plus, l’achat d’une moto électrique donne droit à des aides financières et primes dans certains pays. Par exemple, en France, il est possible de bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 27% du prix d’achat hors taxes, dans la limite de 900 euros pour un deux-roues électrique neuf.

Ces aides ont pour but d’encourager l’adoption de véhicules propres et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. L’utilisation d’une moto électrique permet également de réduire considérablement les nuisances sonores en milieu urbain, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des citadins.

En conclusion, la Rider SR6 et la Tromox Mino sont deux modèles de motos électriques qui se démarquent par leurs performances, leur design et leur maniabilité. Opter pour une moto électrique est un choix judicieux, tant pour son impact environnemental que pour les économies réalisées grâce aux aides financières et primes disponibles.