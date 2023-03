Panneaux solaires : avantages et inconvénients

L’usage des énergies renouvelables est de plus en plus recommandé dans tous les domaines, pour réduire les impacts environnementaux. C’est ainsi que le solaire est fortement plébiscité pour les usages domestiques.

Les particuliers qui font ce choix peuvent installer des panneaux solaires sur leur toit pour produire de l’énergie. Le logement devient ainsi autonome en électricité, ce qui permet de bénéficier d’avantages sur le long terme. Voici ce qu’il faut savoir à propos des panneaux solaires.

Pourquoi installer des panneaux solaires ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez envisager l’installation de panneaux solaires. La première est sans doute la possibilité d’investir sur le long terme dans l’énergie solaire.

En moyenne après une quinzaine d’années, vous rentabiliserez votre installation. Cette dernière peut être exploitée pendant une période comprise entre 25 et 30 ans. Avec la bonne approche, vos panneaux solaires peuvent vous générer des revenus fréquents pendant au moins une dizaine d’années.

Plus loin, une telle installation vous permet de produire l’énergie dont vous avez besoin pour couvrir vos besoins. Lorsqu’ils sont élevés, il suffit en général de revoir la taille des panneaux solaires pour générer plus d’énergie. Vous aurez ainsi un meilleur rendement sur l’année. Voici d’autres raisons pour lesquelles installer des panneaux solaires :

Investir dans une énergie qui se renouvelle continuellement ;

Bénéficier de diverses aides accordées par l’État ;

Réduire vos factures d’énergie en produisant votre électricité.

Avantages panneaux solaires

Comme vous le voyez, la mise en place des panneaux solaires constitue une véritable plus-value pour votre logement. Vous augmentez ainsi la valeur du logement lorsque vous envisagez sa revente. Les futurs acquéreurs pourront ainsi réaliser de belles économies sur le plan énergétique. Quelle que soit la saison, il est possible de tirer le meilleur parti de vos panneaux solaires. L’énergie produite peut ainsi être conservée, pour un usage au moment approprié.

En produisant plus d’électricité que vos besoins réels, une revente est possible à des organismes spécialisés. C’est donc un avantage pour arrondir vos fins de mois, et rentabiliser votre installation.

Inconvénients panneaux solaires

Malgré tous ces avantages, les panneaux solaires ne sont pas exempts de défauts. Le principal est sans doute le budget qu’il faut prévoir pour leur acquisition. Même si vous bénéficiez des aides prévues, le coût à l’achat reste quand même élevé. Par ailleurs, le taux d’ensoleillement n’est pas optimal dans toutes les régions. Certaines bénéficient d’une excellente quantité de lumière, et d’autres non.

L’aspect esthétique des panneaux solaires est également à déplorer. Toutefois, il s’agit d’un point qui ne fait pas l’unanimité.

Est-il encore intéressant d’installer des panneaux ?

Bien entendu, l’installation des panneaux solaires peut présenter un intérêt pour certaines personnes. L’une des principales raisons pour lesquelles envisager cette installation est la réduction des frais liés au fonctionnement. Une fois que la mise en place est faite, votre intervention n’est plus requise. Tout ce qu’il faudra faire périodiquement consiste à entretenir les panneaux solaires. C’est le meilleur moyen de vous assurer que votre matériel fonctionnera parfaitement bien.

Notez donc que les coûts liés à l’entretien sont extrêmement faibles. Plus loin, vous devenez totalement indépendant des variations du prix de l’énergie. C’est notamment ce qui se produit avec :

Le pétrole ;

Le gaz ;

Etc.

Votre consommation d’énergie sera donc maitrisée, puisque vos panneaux solaires vous fournissent l’électricité dont vous avez besoin. Vos finances se porteront bien, et il sera même possible de revendre de l’énergie si vous le souhaitez. C’est l’option à envisager si vous en produisez en surplus, ou ne consommez pas toute votre production.

Qui peut installer mes panneaux solaires ?

Tout le monde avec les connaissances appropriées peut procéder à l’installation des panneaux solaires. Cependant, l’idéal serait de faire appel à un installateur photovoltaïque local. Étant de la région, cela réduit le montant que vous devrez payer pour son déplacement sur le chantier. De plus, la pollution causée par l’installation est maitrisée avec un professionnel. Vous réduisez fortement l’impact environnemental. Choisir un installateur solaire est aussi le meilleur moyen d’être rassuré quant à la qualité de l’installation.

Assurez-vous qu’il soit qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Il s’agit d’une certification délivrée par des entités comme :

Qualit’EnR ;

Qualibat ;

Qualifelec ;

Certibat.

Comment se passe son obtention ? Il est impératif que l’installateur concerné ait suivi une formation bénéficiant d’une reconnaissance étatique. Il s’agit de la même certification commune à tous les travaux relatifs à la rénovation d’une maison sur le plan énergétique.

Est-il possible d’obtenir des aides ?

Il existe de nombreuses aides dont vous pourriez bénéficier pour faire installer des panneaux solaires dans votre maison. En voici quelques-unes :

La prime de l’autoconsommation : elle vous permet de profiter d’un soutien au cours des cinq ans qui suivent la mise en place de vos panneaux solaires ;

La TVA à taux réduit : c’est une aide incitative à l’adoption de la mise en place d’équipements pour accroitre la production d’énergie verte ;

L’écoprêt à taux 0 : vous bénéficiez d’une aide comprise entre 7 000 et 30 000 euros pour réaliser 3 travaux prédéfinis ;

Les aides locales : pour les dispositifs solaires soutenus par les collectivités ;

MaPrimeRenov : une aide étatique qui se substitue au crédit impôt pour la transition énergétique et une autre fournie par l’ANAH ;

L’obligation d’achat : pour limiter votre facture énergétique, tout en devenant un acteur majeur de la transition énergétique. Vous pouvez revendre une partie de votre électricité produite ;

MaPrimeRénov’ Sérénité ;

La prime énergie.

En fonction de leurs caractéristiques, tous les bâtiments ont la possibilité de recevoir des panneaux solaires. Toutefois, il est impératif que la structure soit capable de supporter le poids de l’installation en elle-même. C’est pour cela qu’une étude de faisabilité doit être faite, pour s’assurer que la charpente est apte à supporter ce poids. Chacun des panneaux solaires pèse entre 14 et 21 kg, ce qui est un poids supplémentaire pour une toiture.

Il faudra donc s’assurer de la solidité de la structure pour supporter des panneaux solaires dont le poids peut avoisiner cinq tonnes. Le toit ne doit pas être ombragé, pour que l’installation bénéficie d’un ensoleillement optimal. Il faudra aussi prendre en compte l’inclinaison, qui doit idéalement être de 30° pour produire de l’énergie dans les meilleures conditions. L’orientation des panneaux pourra aussi se faire vers l’est ou l’ouest pour capter les rayons solaires selon la région.

Le rendement que vous obtiendrez de vos panneaux solaires dépend aussi de l’orientation de votre toit. Idéalement, le sud est la meilleure orientation qu’il faut adopter. Pour avoir l’information concernant votre toit, vous pouvez faire appel à des professionnels qui procèderont à une vérification. Il faudra opter pour d’autres alternatives si le toit n’est pas orienté dans le sens optimal qu’est le sud. La solution consiste alors à incliner les panneaux solaires.

Différence entre un panneau photovoltaïque et un panneau solaire

Elle concerne avant tout la nature de l’énergie qui est produite. Notez que le panneau solaire procède à la transformation de l’énergie fournie par le soleil en chaleur. C’est ce qui permet d’obtenir de l’eau chaude sanitaire, et de quoi chauffer un logement. Quant au panneau solaire photovoltaïque, il transforme la lumière solaire en électricité. C’est donc une solution économique pour s’éclairer efficacement.

En définitive, les panneaux solaires comportent aussi bien des avantages que des inconvénients. Ils restent toutefois une solution optimale pour produire de l’énergie et réduire vos dépenses en la matière. Vous pouvez aussi revendre votre électricité, afin de générer des revenus passifs