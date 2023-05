Japanread Télécharger APK pour lire gratuitement des Manga & Webtoon sur Android 

Les mangas sont des moyens de distractions incontournables dans le monde.

Ces merveilles ont bercé l’enfance de nombreuses personnes avant de devenir des références dans la culture de nombreuses nations en dehors du Japon.

Jadis, il était très difficile pour de nombreux passionnés d’accéder à leurs mangas préférés.

Heureusement, l’apparition des sites de scan manga gratuit à l’image de Japanread a changé considérablement la donne. Découvrez ici tous les avantages de télécharger cette application de lecture de manga sur Android.

Qu’est-ce que Japanread ?

Japanread est une plateforme de streaming de manga en ligne. Il permet principalement aux passionnés de mangas, manhuas, manhwas, doujinshi et novels de télécharger et de parcourir leurs ouvrages favoris en français.

Mis en ligne en 2017, ce site est désormais disponible sous forme d’application Android pour les internautes qui utilisent des navigateurs mobiles. Japanread s’impose comme l’une des meilleures plateformes de scan manga gratuit en ligne en raison de son catalogue immense.

En effet, en naviguant sur le site, vous pouvez visionner une quantité incroyable de mangas, manhuas, manhwas, doujinshi et novels expliqués en français.

À ce propos, les mises à jour sont régulières et les interprétations sont de très bonnes qualités.

Ce n’est donc pas étonnant de lire des titres populaires comme Naruto, One Piece, Boruto, Hunter x Hunter, Dragon Ball et des œuvres moins connues sur Japanread.

De même, cette application mobile vous permet de trouver des renseignements sur des mangas et des actualités sur les œuvres à la une.

Pourquoi télécharger Japanread pour lire gratuitement des Manga & Webtoon sur Android ?

L’application Japanread jouit d’une notoriété exceptionnelle dans l’univers des sites de scan mangas. Il faut dire qu’elle possède de nombreuses cordes à son arc qui ne cessent de séduire les passionnés de bande dessinée japonaise.

Pour commencer, cette application est entièrement gratuite. Pour le télécharger et l’utiliser, vous n’avez aucuns frais à payer.

À cet égard, il faut rappeler que l’application Japanread n’est accessible qu’en format APK, à installer manuellement. Par ailleurs, elle n’est pas présente dans la boutique officielle de Google Play Store.

En outre, l’application Japanread permet aux fans de bandes dessinées japonaises de télécharger et de lire un nombre incalculable de mangas, manhuas, manhwas, doujinshi et novels, tous expliqués en français.

Par exemple, vous pouvez facilement trouver sur ce site des oeuvres célèbres comme One Piece, Kuroko no Basket et d’autres titres peu connus comme Vinland Saga, Defense Devil, Dorohedoro, etc.

L’application Japanread se démarque également des autres solutions de lecture de scan manga en ligne grâce à son interface intuitive et très fluide. Les créateurs de la plateforme ont tenu compte de l’expérience utilisateur dans toutes les phases de création de cette dernière.

Dès la page d’accueil jusqu’aux abîmes des recueils des bandes dessinés, tout est mis en œuvre pour que l’internaute soit à son aise. Par exemple, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour aisément trouver et lire n’importe quel type d’œuvre sur le site.

Les filtres mis à disposition sur le site vous permettront de parcourir rapidement vos mangas par catégorie.

Pour assister les nouveaux utilisateurs dans leur lecture, l’application épingle automatiquement les titres favoris des lecteurs et ceux qui sont à la une.

Quelles sont les fonctionnalités de l’application Japanread ?

Pour offrir une expérience intéressante à ses utilisateurs, les créateurs de l’application Japanread l’ont équipée de plusieurs fonctionnalités amusantes.

Lecture de mangas et webtoons

La première fonctionnalité de l’application Japanread est la lecture des bandes dessinées.

Les épisodes de vos mangas préférés sont régulièrement mis à jour en vue de satisfaire les utilisateurs de la plateforme. Parallèlement, vous pouvez visionner des webtoons originaux tous traduits en français.

Bien entendu, le catalogue de l’application Japanread est mis en valeur par son interface épurée qui facilite la navigation aux lecteurs.

Outil de recherche

Le menu de navigation de Japanread est la deuxième grande fonctionnalité de l’application. Il est équipé d’une barre de recherche complète qui permet aux internautes de trouver en quelques clics toutes leurs œuvres favorites.

Pour le bonheur des fans de mangas, l’application met en lumière toutes les informations nécessaires (auteur, catégorie, année de publication, etc.) afin d’orienter le lecteur vers les titres qu’il recherche.

Espace communautaire

En dehors des options citées plus haut, la plateforme de streaming de manga en ligne, Japanread, met en place un espace communautaire.

Cet espace favorise l’interaction entre les membres qui peuvent laisser des commentaires ou faire des prévisions sur les épisodes de leurs mangas préférés.

Au total, il est très intéressant de télécharger l’application Japanread sur Android, car elle permet d’accéder à toutes les œuvres de l’univers des bandes dessinées. Elle présente des fonctionnalités intéressantes notamment son interface intuitive et épurée qui optimise l’expérience de l’utilisateur.