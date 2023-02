Google Scholar 2023 : Recherche d’articles et de publications scientifiques

Google Scholar est un moteur de recherche qui se consacre aux articles et aux publications scientifiques. Son objectif est d’aider les professionnels à trouver rapidement les articles et les publications scientifiques pertinents pour leurs recherches.

Découvrez dans ce contenu l’essentiel sur Google Scholar2023.

Qu’est-ce que Google Scholar ?

Google Scholar est une plateforme de recherche en ligne qui est conçue pour la recherche académique.

Elle vous permet d’avoir un accès à un grand nombre de publications scientifiques.

Parmi celles-ci, on retrouve des articles de revues, des livres, des thèses et des documents de conférences.

Il est important de noter que ces ressources proviennent toutes de différentes sources en ligne.

Google Scholar fonctionne comme un moteur de recherche standard. Toutefois, il cible spécifiquement les publications académiques. Cela est possible grâce à un algorithme de classement et de recherche avancé. Cet algorithme fournit des informations sur les auteurs, les citations et les liens vers les articles complets s’ils sont disponibles.

Où trouver l’application Google Scholar ?

Google Scholar peut être trouvé en ligne sur le site web de Google Scholar.

Pour y avoir accès, vous avez la possibilité de vous rendre à l’adresse suivante : scholar.google.com.

Jusqu’à présent, il n’y a malheureusement pas d’application mobile dédiée à Google Scholar.

Cependant, la plateforme est accessible par un navigateur web sur les appareils mobiles.

Vous avez également la possibilité d’accéder à Google Scholar depuis le moteur de recherche populaire Google. Pour le faire, il vous suffit de taper « Google Scholar » dans la barre de recherche de Google.

Autres articles :

Pour faire une recherche sur Google Scholar, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Accédez au site web de Google Scholar à l’adresse www.scholar.google.com.

Dans la barre de recherche, saisissez les termes de recherche pertinents. Vous avez la possibilité d’utiliser des mots clés, des phrases ou des opérateurs de recherche. Ces différents éléments peuvent permettre d’affiner votre requête.

Cliquez sur le bouton « Rechercher » ou appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.

Après avoir suivi ces étapes, les résultats de recherche s’afficheront. Ceux-ci sont triés par pertinence.

Pourquoi utiliser Google Scholar plutôt que Google ?

Google Scholar peut être préféré à Google pour de nombreuses raisons. En voici quelques-unes :

Le ciblage spécifique : Google Scholar est conçu pour cibler spécifiquement les publications académiques. Ce fonctionnement vous permet d’avoir des résultats plus pertinents pour des sujets de recherche académique ou scientifique.

Les sources fiables : Google Scholar utilise un algorithme de classement et de recherche vraiment avancé. Cela permet à la plateforme de sélectionner les articles les plus fiables et les plus pertinents. Ainsi, vous avez l’assurance d’obtenir des résultats de recherche plus fiables que ceux proposés par Google.

L’accès à des articles complets : Google Scholar peut fournir des liens vers des articles complets disponibles en ligne. Cela peut réellement vous aider si vous êtes un chercheur ou un étudiant.

Les informations sur les auteurs et les citations : Google Scholar permet d’avoir des informations sur les auteurs d’articles. Il vous permet d’avoir également des informations sur le nombre de citations d’un article. Cela peut vous aider à évaluer la pertinence et la fiabilité d’une publication.

Quels genres de documents trouve-t-on avec Google Scholar ?

Sur Google Scholar, on retrouve divers types de documents académiques et scientifiques, notamment :

Les articles de revues ;

Les livres scientifiques et académiques ;

Les thèses et dissertations ;

Les documents de conférences ;

Les rapports de recherche ;

Les prépublications.

Avantages Google Scholar

Google Scholar offre de nombreux avantages tels que :

De multiples options de recherche, avec filtre par dates, le nombre de citations d’un article, etc.

Une recherche ciblée ;

Un accès à de nombreux documents introuvables sur Google ;

L’identification des références bibliographiques sur un sujet ;

La localisation des documents dans une bibliothèque ou dans une base de données.

Pour finir, l’utilisation de cet outil est simple, gratuite et accessible à tous